Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион". ВИДЕО

Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и артиллеристы из 40-й бригады выследили убежище и уничтожили вражескую самоходную артустановку 2С7 "Пион".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинскому расчету гаубицы М777 было достаточно одного выстрела, чтобы уничтожить российскую САУ.

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