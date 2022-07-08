Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион". ВИДЕО
Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и артиллеристы из 40-й бригады выследили убежище и уничтожили вражескую самоходную артустановку 2С7 "Пион".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинскому расчету гаубицы М777 было достаточно одного выстрела, чтобы уничтожить российскую САУ.
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+79 Александр Юр
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https://twitter.com/i/status/1545326241670103040
Це ж якими тупими треба бути, щоб поїхати 5-ятим танком туди, де вже 4-ри підірвалися
але це не відміняє того, що хлопці - молодці й ціль таки уражена
https://twitter.com/i/status/1545349378268925952
Слава нашим артилеристам!
шановні форумчани приємно читати ваші влучні дописи і так само приємно бачити як влучно українські воїни гатять кацапів
слава ЗСУ!