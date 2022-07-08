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Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион". ВИДЕО

Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и артиллеристы из 40-й бригады выследили убежище и уничтожили вражескую самоходную артустановку 2С7 "Пион".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинскому расчету гаубицы М777 было достаточно одного выстрела, чтобы уничтожить российскую САУ.

Также смотрите: Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) оружие (10215) уничтожение (6916) 92 отдельная штурмовая бригада (251) 40 артиллерийская бригада (33)


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Топ комментарии
+79
Одним пострілом. Супер!
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08.07.2022 15:30
+63
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08.07.2022 15:31
+33
Гарно горить москальня і це добре 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.07.2022 15:30
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Одним пострілом. Супер!
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08.07.2022 15:30 Ответить
Самонаводящийся снаряд☝ Новая разработка👍
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08.07.2022 15:46 Ответить
с большой долей вероятности это SMArt 155
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08.07.2022 15:57 Ответить
Гарно горить москальня і це добре 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.07.2022 15:30 Ответить
У знімаючого що, хронічний бодун? Чому так руки трясуться?
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08.07.2022 15:31 Ответить
Ты видимо на рыбалке карпа не тащил здоровенного, когда от мысли про улов руки трясутся от адреналина и шоб не сорвался
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08.07.2022 15:36 Ответить
Вы когда-нибудь ловили трофейного сазана? Ну, так, кг на 10-15? Спросите у бывалых карпятников, как у них дрожат руки, когда им удаётся поймать крупную рыбу
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08.07.2022 15:37 Ответить
Есть еще тема, когда с металоискателем золото подымаешь с земли, то ваще полный треш, что с руками делается
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08.07.2022 15:39 Ответить
Надо спросить у сапёров, которые с металлоискателем ищут мины
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08.07.2022 16:06 Ответить
ваши мины дистанционно установленные...?
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08.07.2022 16:54 Ответить
Я ведь не о минах, а о сапёрах - а сапёры все одинаковые.
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08.07.2022 18:10 Ответить
тебе о своих свиноцабаках нужно беспокоится...
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08.07.2022 18:52 Ответить
Ты поменьше смотри в зеркало - вот там и живёт твоя свиноцабака.
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08.07.2022 20:45 Ответить
а ведь хорошо горят свиноцабаки - так...?
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08.07.2022 22:13 Ответить
Горят, как им и положено. Ты там смотри, тоже не поджарься.
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09.07.2022 16:37 Ответить
Раньше от водоёма глаз не оторвал бы,а сейчас любуюсь взрывом.
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08.07.2022 16:51 Ответить
Сильний вітер.
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08.07.2022 15:37 Ответить
Адреналин скорее всего. Адреналин - лучший наркотик кайф предвкушения добычи \ результата
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08.07.2022 15:51 Ответить
150 капель успокоительного нужно☝ Деды перед боем принимали и судя по всему и внукам не помешает🍺 Тоже война и тоже против фашистов оккупантов❗
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08.07.2022 16:52 Ответить
Виконавцям-респект...
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08.07.2022 15:31 Ответить
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08.07.2022 15:31 Ответить
Он и так далеко от своего чемодана не отходит
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08.07.2022 15:40 Ответить
ну так поможем ему сделать это себе в штаны, а не в чемодан специально обученному носильщику=)
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08.07.2022 15:48 Ответить
Ракеты по тем, кто ещё всерьёз никак начать не может ))
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09.07.2022 03:18 Ответить
Краще усратись!!!
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09.07.2022 11:46 Ответить
Їб#ште їх хлопці.
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08.07.2022 15:33 Ответить
вот еще красивое!
https://twitter.com/i/status/1545326241670103040
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08.07.2022 15:34 Ответить
👍
Це ж якими тупими треба бути, щоб поїхати 5-ятим танком туди, де вже 4-ри підірвалися
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09.07.2022 14:46 Ответить
пион, круто
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08.07.2022 15:34 Ответить
К Піону приплив Харон.
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08.07.2022 15:36 Ответить
И перевёл через Днепр
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08.07.2022 15:58 Ответить
судячи з того, що воронок навколо не видно, то з вразили з мінімальною кількістю вистрілів. А можем і взагалі з першого...
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08.07.2022 15:36 Ответить
воронок так щонайменьше 3 - подивиться уважніше на 1:12
але це не відміняє того, що хлопці - молодці й ціль таки уражена
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08.07.2022 18:27 Ответить
От, ***, як! Терміново переглянути шкільні програми з математики у бік ускладнення. Після війни оборонна промисловість України має стати однією з найсуттєвіших у наповнення бюджету. Нехтування інженерними спеціальностями і прикладною наукою дорого обходиться Україні. Так, панове олігархи?!
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08.07.2022 15:39 Ответить
технологии TGSM или SADARM. Это еще в 90-е прошлого века разработки компаний "Мартин Мариэтта" (США), "Диль" (ФРГ), "Томсон - CSF" (Франция), "Торн - EMI" (Великобритания), "Aerojet" (США) и "Alliant Techsystems" (СЩА). Суббоеприпасы с технологией SADARM содержатся и в некоторых ракетах комплекса HIMARS. Удмуртские калмыки и тувинские башкиры, несущие в украину руцкиймир об этом знают меньше, чем ничего, и в этом случае высказывание Экклезиаста "великие знания - великие печали" опровергается прогрессом, и в частности в математике тоже. К слову, поздравляем украинского математика с получением математической нобелевки.
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08.07.2022 16:24 Ответить
Выследить и расстрелять Пион это большая удача.
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08.07.2022 15:39 Ответить
Швхтерск: детонирует склад с картошкой....
https://twitter.com/i/status/1545349378268925952
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08.07.2022 15:44 Ответить
І розквів Піон, як майська роза
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08.07.2022 15:45 Ответить
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08.07.2022 15:57 Ответить
Саме вогонь переконує тут що справу зроблено, бо зазвичай за роликами, якщо орієнтуватися на дим, то білий дим - промах, а чорний - капець.
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08.07.2022 16:10 Ответить
Але ж за останній час так мало подібних відео. Це трохи бентежить. Бо що таке одне їхне САУ в масштабі іх кількості?... Сподіваюсь то просто брак інформаціїї, а не результату.
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08.07.2022 16:32 Ответить
Якіж потужні ці 155 натівскі снаряди
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08.07.2022 16:37 Ответить
Зав'яв піон! Не пережив контакту з «бавовною»!
Слава нашим артилеристам!
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08.07.2022 16:47 Ответить
Дорога витолочена,значить орки часто туди купатись їздять,по їхніх *скрепах*,знову припруться.
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08.07.2022 17:01 Ответить
повага українським воїнам
шановні форумчани приємно читати ваші влучні дописи і так само приємно бачити як влучно українські воїни гатять кацапів
слава ЗСУ!
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08.07.2022 17:49 Ответить
Був "піон", та став ромашкою....
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08.07.2022 18:53 Ответить
навіщо тут дебільна музика . дістали ... в кожному відео бум бум бум . ідіоти.
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08.07.2022 19:04 Ответить
Красавчики! респект і плюсік в карму!
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08.07.2022 19:58 Ответить
Cау 2С7 "Пісюн"...
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08.07.2022 20:59 Ответить
А чего кадр такой неустойчивый ? Дрон шатает, как бумажного змея . . .
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08.07.2022 21:18 Ответить
2с4 "Тюльпан", а никак не 2с7 "Пион"
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10.07.2022 11:57 Ответить
 
 