Артилеристи з гаубиці М777 знищили ворожу САУ 2С7 "Піон". ВIДЕО
Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка та артилеристи із 40-ї бригади вистежили схованку та знищили ворожу самохідну артустановку 2С7 "Піон".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українському розрахунку гаубиці М777 було достатньо одного пострілу, щоб знищити російську САУ.
Топ коментарі
+79 Александр Юр
показати весь коментар08.07.2022 15:30
+63 Максім ХОЙ #398010
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+33 Amber
показати весь коментар08.07.2022 15:30
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https://twitter.com/i/status/1545326241670103040
Це ж якими тупими треба бути, щоб поїхати 5-ятим танком туди, де вже 4-ри підірвалися
але це не відміняє того, що хлопці - молодці й ціль таки уражена
https://twitter.com/i/status/1545349378268925952
Слава нашим артилеристам!
шановні форумчани приємно читати ваші влучні дописи і так само приємно бачити як влучно українські воїни гатять кацапів
слава ЗСУ!