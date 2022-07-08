Артилеристи з гаубиці М777 знищили ворожу САУ 2С7 "Піон". ВIДЕО

Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка та артилеристи із 40-ї бригади вистежили схованку та знищили ворожу самохідну артустановку 2С7 "Піон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українському розрахунку гаубиці М777 було достатньо одного пострілу, щоб знищити російську САУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи з американської гармати М777 знищили чотири російські САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО безпілотника