Бойовий дрон знищує ворожий МТ-ЛБ. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою бойового дрона знищила МТ-ЛБ російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.07.2022 17:08
+18 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.07.2022 17:33
+15 Urs
показати весь коментар08.07.2022 17:31
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У другу світову совжти скидали з штурмовика десятки кумулятивних бомбочек вагою 1-2 кг над танками.
Для даху танка цього було досить
Вот пару сотень кілотон таких простеньких дрончиків з бомбочками 1-2 кг !
позитив на целый день 😁😁😆
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воинствующая каклета )))))))
В средней части вездехода МТЛБ в специальной отделении размещен двигатель со всеми его агрегатами и системами.
Задняя часть корпуса используется для размещения и перевозки людей и груза. Отделение двигателя отделено от кабины и пассажирского отсека тепло-шумоизоляционными перегородками.
Для сообщения кабины водителя и грузовой платформы с правой стороны от двигателя имеется проход, в котором размещены два откидных сиденья.
Чао, бамбино, сорри!
Слава ЗСУ!