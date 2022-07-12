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Обстрел Часова Яра: число жертв достигло 41 человека. ВИДЕО

Вследствие удара российских оккупантов по жилому дому в г. Часов Яр погиб 41 человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:40 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружены тела еще 4 погибших лиц (всего обнаружены тела 41 погибшего человека, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля российская ракета ударила в многоэтажку в Часовом Яру Донецкой области.

Читайте также: Удар по Часовому Яру показывает жестокую правду, скрываемую за лживой информационной кампанией России, - Минобороны Британии

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+12
Русские, не удивляйтесь, если родные погибших начнут немного убивать ваш мирняк.
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12.07.2022 18:17
+3
Що потвори колорадськи чекали на Русский мир,то майте!! А перед українцями відповісте по заслугах!!!)))
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12.07.2022 18:19
+3
А что, библейский принцип - Око за око - кто-то уже отменил?
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12.07.2022 18:36
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Русские, не удивляйтесь, если родные погибших начнут немного убивать ваш мирняк.
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12.07.2022 18:17 Ответить
Що потвори колорадськи чекали на Русский мир,то майте!! А перед українцями відповісте по заслугах!!!)))
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12.07.2022 18:19 Ответить
Врядли там были колорады
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12.07.2022 18:41 Ответить
Подивися за кого голосували,кого обирали мудрі мешканці Донбаса,годувальники України та Європи !!!)))
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12.07.2022 18:52 Ответить
..так вони і Зеленського обирали..(
давно вже пропонується до виборів допускати людей, хоча б після мінімального теста на "масло у голові"
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12.07.2022 19:13 Ответить
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12.07.2022 18:19 Ответить
А что, библейский принцип - Око за око - кто-то уже отменил?
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12.07.2022 18:36 Ответить
Зелена падаль керується іншим принципом: якщо тебе в'їбали по лівій щоці, підстав праву.
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12.07.2022 19:30 Ответить
Вже 43...
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12.07.2022 18:58 Ответить
если пульнуть в гомно бург то будет так же..там база ватной ****** и бендеров..вокруг нац снайпера...ватной хунті кооператива озера. ...
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12.07.2022 20:17 Ответить
 
 