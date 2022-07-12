Обстрел Часова Яра: число жертв достигло 41 человека. ВИДЕО
Вследствие удара российских оккупантов по жилому дому в г. Часов Яр погиб 41 человек.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16:40 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружены тела еще 4 погибших лиц (всего обнаружены тела 41 погибшего человека, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июля российская ракета ударила в многоэтажку в Часовом Яру Донецкой области.
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давно вже пропонується до виборів допускати людей, хоча б після мінімального теста на "масло у голові"