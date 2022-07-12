Обстріл Часового Яру: Кількість жертв сягнула 41 особи. ВIДЕО
Внаслідок удару російських окупантів по житловому будинку в м. Часів Яр загинула 41 особа.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 16:40 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 41 загиблої особи, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині.
Топ коментарі
+12 Andy S #414870
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+3 Михайло Коротков
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