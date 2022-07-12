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Обстріл Часового Яру: Кількість жертв сягнула 41 особи. ВIДЕО

Внаслідок удару російських окупантів по житловому будинку в м. Часів Яр загинула 41 особа.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:40 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 41 загиблої особи, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині.

Також читайте: Удар по Часовому Яру показує жорстоку правду, що ховається за брехливою інформаційною кампанією Росії, - Міноборони Британії

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+12
Русские, не удивляйтесь, если родные погибших начнут немного убивать ваш мирняк.
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12.07.2022 18:17
+3
Що потвори колорадськи чекали на Русский мир,то майте!! А перед українцями відповісте по заслугах!!!)))
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12.07.2022 18:19
+3
А что, библейский принцип - Око за око - кто-то уже отменил?
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12.07.2022 18:36
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Русские, не удивляйтесь, если родные погибших начнут немного убивать ваш мирняк.
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12.07.2022 18:17 Відповісти
Що потвори колорадськи чекали на Русский мир,то майте!! А перед українцями відповісте по заслугах!!!)))
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12.07.2022 18:19 Відповісти
Врядли там были колорады
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12.07.2022 18:41 Відповісти
Подивися за кого голосували,кого обирали мудрі мешканці Донбаса,годувальники України та Європи !!!)))
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12.07.2022 18:52 Відповісти
..так вони і Зеленського обирали..(
давно вже пропонується до виборів допускати людей, хоча б після мінімального теста на "масло у голові"
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12.07.2022 19:13 Відповісти
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12.07.2022 18:19 Відповісти
А что, библейский принцип - Око за око - кто-то уже отменил?
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12.07.2022 18:36 Відповісти
Зелена падаль керується іншим принципом: якщо тебе в'їбали по лівій щоці, підстав праву.
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12.07.2022 19:30 Відповісти
Вже 43...
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12.07.2022 18:58 Відповісти
если пульнуть в гомно бург то будет так же..там база ватной ****** и бендеров..вокруг нац снайпера...ватной хунті кооператива озера. ...
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12.07.2022 20:17 Відповісти
 
 