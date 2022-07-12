Командир "Азова" Денис Прокопенко в российской тюрьме обратился к товарищам: "Слава Украине!". ВИДЕО

Российские оккупанты боятся даже безоружных "азовцев".

Вернувшийся из плена защитник "Азовстали" Дмитрий Усиченко рассказал, как Редис Денис Прокопенко "напряг" всю русню в СИЗО, передает Цензор.НЕТ.

"Они всех "азовцев" боятся. Я слышал историю, что когда зашел Редис на СИЗО, "азовцы" выстроились и он крикнул своим голосом: "Слава Украине!" и они ему ответили. И тогда все эти "вертухаи" обосрались", - рассказал он.

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