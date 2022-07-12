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Командир "Азова" Денис Прокопенко в российской тюрьме обратился к товарищам: "Слава Украине!". ВИДЕО

Российские оккупанты боятся даже безоружных "азовцев".

Вернувшийся из плена защитник "Азовстали" Дмитрий Усиченко рассказал, как Редис Денис Прокопенко "напряг" всю русню в СИЗО, передает Цензор.НЕТ.

"Они всех "азовцев" боятся. Я слышал историю, что когда зашел Редис на СИЗО, "азовцы" выстроились и он крикнул своим голосом: "Слава Украине!" и они ему ответили. И тогда все эти "вертухаи" обосрались", - рассказал он.

Смотрите: Интервью освобожденного из плена азовца Дмитрия Усиченко на псевдо "Вишня": "Когда пришел приказ сдаться, я думал "выпилиться", но решил, что это для слабаков и разобрал ПМ". ВИДЕО

плен (2609) Азов (793)


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Топ комментарии
+65
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12.07.2022 20:18
+49
Как война все расставила на свои места. Кадыровцы которых все боялись оказались обыкновенными тиктокерами умеющими только снимать фейковые ролики, насиловать женщин и детей и убивать пленных. А украинские Азовцы оказались настоящими воинами
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12.07.2022 20:40
+44
Тримайтесь, хлопці, скоро Україна Вас обніме.
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12.07.2022 20:23
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его точно не вывезли на жыдоугрофиннобурятию?
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12.07.2022 20:18 Ответить
Редис вроде как в Лефортово((((
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12.07.2022 20:25 Ответить
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12.07.2022 20:18 Ответить
прошлогодние новости зло...
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12.07.2022 20:19 Ответить
то я к редактору...
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12.07.2022 20:20 Ответить
В прошлом году азовцы были в плену?
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12.07.2022 22:11 Ответить
Живіть, чекайте, все буде добре!
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12.07.2022 20:20 Ответить
Коли лапатнікі тільки чують полк Азов у них починаються нєвольниє іспражнєнія...
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12.07.2022 20:21 Ответить
https://youtu.be/NdiL6TWZGyo https://youtu.be/NdiL6TWZGyo

Ти щаслива будеш.!!! НЕНЬКА
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13.07.2022 11:04 Ответить
Тримайтесь, хлопці, скоро Україна Вас обніме.
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12.07.2022 20:23 Ответить
бейцы у Азова крупнее чем голова путина...
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12.07.2022 20:27 Ответить
Жму руку, обнимаю.
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12.07.2022 20:29 Ответить
ja kaneshna rad shto s Azovom vse harosho.....NO eto vyzivaet udivlenie......interesno shto za nih zelebobiki paabeshali rusne......
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12.07.2022 20:30 Ответить
saķers dondonus un apmainīs. Čečeni māk pārliecināt, ka savējos vajag apmainīt pašus pirmos.
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12.07.2022 20:48 Ответить
кацапам надо изучать солженицена...
"Не знаю, где - как (резать стали во всех Особлагах, даже в инвалидном
Спасске!), а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, ОУНовцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронули воз. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа."
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12.07.2022 20:38 Ответить
рейтинг волелюбных народов степлага...

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12.07.2022 21:31 Ответить
та з солженіциним теж треба обережніше, бо це ж "русская культура", Перше, як назвав зауважили? - бацилла мятежа, нічого доброго бацилою не називають, бацилу знищують. Маємо першу маніпуляцію. Друге. Їм привезли, західні українці привезли? Це західних українців привезли до них і проти їх волі. То ж маємо другу маніпуляцію. Вони самі собі привезли західних українців і разом з ними завезли собі "баціллу мятежа". "русская культура" вона така русская і завжди буде в дрібничках виправдовувати а то так і обсмактовувати цей русскій мір.
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12.07.2022 23:52 Ответить
Щодо "бацили" - це образне порівняння. Зараз активно використовують слово "вірус".
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13.07.2022 11:47 Ответить
Солженіцин імперець і українофоб, як і багато інших москальських дисидентів, проте москвороті чомусь часто залишають це поза увагою, коли меншовартісно заглядають їм у дупу.
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13.07.2022 11:05 Ответить
Как война все расставила на свои места. Кадыровцы которых все боялись оказались обыкновенными тиктокерами умеющими только снимать фейковые ролики, насиловать женщин и детей и убивать пленных. А украинские Азовцы оказались настоящими воинами
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12.07.2022 20:40 Ответить
Того кацапи і бояться Азов сильніше за кадирівців.) Кадирівці відосики знімають, як вони нищать світлофори і кущі (того кущі і світлофори тремтять коли до них наближаються "зірки тік тока), а хлопці з Азову нищать в реалі окупантів, що залізли в Україну зі зброєю в руках. Тож хто страшніший для окупанта?)
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12.07.2022 20:48 Ответить
Ви знаєте є така теорія, що кавказці, як і інші горці, живуть в горах не тому, що вони круті, а тому, що їх туди загнали інші більш успішні у військовій справі народи. Ті, хто самий крутий живе на самих кращих для життя землях, як в плані клімату так і родючості. А на самих не родючих і суворих землях живуть ті, кого прогнали з хороших земель. Саме так мені колись пояснювали, що всі кавказці здебільшого лише понти можуть кидати, а воїни з них ніякі. Але тепер я вірю в цю теорію - прості українці, які живуть на такій родючій землі, недаремно, як з'ясувалося, є її господарями. А крикливі горці виявилися пустишкою, яку недаремно колись загнали в гори.
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12.07.2022 21:43 Ответить
про це писав ще Геродот: царські скіфи воювали з єгипетськими фараонами. І як видно перемагали. Бо мали землю з прекрасною пашею, а у фараонів - пустеля. Якби не Ніл і зрошення, то й хрін шо вродило б.
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12.07.2022 22:45 Ответить
це не теорія...
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13.07.2022 19:15 Ответить
История любит ироничные повороты. Евреи стали воинами, а поляки торговцами, например.
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12.07.2022 22:37 Ответить
євреї набралися генетики воїнів від воїнів. Чи Ви вірите у абсолютний ізоляціонізм тих людей?
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12.07.2022 22:47 Ответить
Хотів би ще додати, що своїм корінням вони вважають УПА зі всіма звертаннями, почестями тощо. Не повірив би, що УПА реінкарнується на сході... Але це круто! Слава Азову!
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12.07.2022 23:01 Ответить
А що тут нового? У Громадянську війну у Денікіна була "дика дивізія" Формувалася з числа народів Північного Кавказу (в тому числі з чеченців) Займалася тим самим, що і "кадирівці" Після того, як махновці їх перестали брать в полон, а рубали ******* на шматки, чи спалювали живцем - вони кинули фронт і розбіглися по аулах
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13.07.2022 10:09 Ответить
Как же больно смотреть на волка в клетке....
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12.07.2022 20:59 Ответить
воин и в клетке воин...
больше цикавыть твёрдость словесов бубаноида...
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12.07.2022 21:18 Ответить
мурза, - вовк і в клітці залишиться хижаком\воїном, якщо його викормила вільна від собак вовчиця...
(..якщо-що, то "собаки" тут - не як вид живого світу, який підлягає всемірному захисту, всупереч оркоподідній падалі...)))
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12.07.2022 23:10 Ответить
Ну что, Соловьев, вон, только бровью повел и обосрались рашкованцы
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12.07.2022 21:01 Ответить
Азов,Свобода,Правий Сектор, УНСО,Фрайкор.....всі вони зараз на передовій!!
Вони Носії Naціональної Ідеї,Незборимі воїни та Славні Нащадки ОУНта УПА!!!!
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12.07.2022 21:08 Ответить
Воны идэйни нащадкы тых, хто выборював нэзалэжнисть Украйины. Цэ робыли ЗАВЖДЫ тильки националисты. Всяки потрохы, жулькы та инши клоуны зебильни тилькы вышиванку вмиють напьялыты алэ патриотамы вид цього нэ стануть. Националистив до влады треба, тоди ВОСКРЕСНЭ УКРАЙИНА!
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13.07.2022 08:23 Ответить
Ну, якщо Свободу вважати націоналістами, то дали ж їм Генеральну прокуратуру після Майдану і що? Майже все було просрано. Або ви вже це забули? Хіба цього не було
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13.07.2022 08:50 Ответить
Caме зараз легіон Свободи на передовій,має втрати ,загинув зі зброєю в руках екс-нардеп Свободівець Марченко.....
а де зараз все шобло порохні,юльки,зельки???
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13.07.2022 10:35 Ответить
На фронті герої, а на мій приклад про просрану Свободою прокуратуру Вам відповісти по суті нема чого? Тобто ви згодні? Гаразд
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14.07.2022 08:41 Ответить
В тому то і річ пан Отрутний, зо в Свободі багато патріотів, але вище керівництво Свободи дуже сумнівні люди. Це м'яко кажучи
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14.07.2022 08:43 Ответить
Слава Україні! Най ці підори ще раз всеруться
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12.07.2022 21:18 Ответить
Від Націоналістів стюцься моZZкалі і їх ненавидять місцеві політикани всіх кольорів,а все тому,що серед Націоналістів немає Зрадників та Пристосуванців!!!
Саме за Націоналістами Майбутнє і Наших Нації та Держави!!
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12.07.2022 21:19 Ответить
Які вони круті....
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12.07.2022 21:19 Ответить
Слава вам Герої, дякуємо вам і залишайтесь живими,
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12.07.2022 21:23 Ответить
Раньше рашисты сцали увидев кадыровцев, теперь будут сраться услышав Азов
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12.07.2022 21:24 Ответить
Мне кажется что если пустить слух что в Херсон ночью зашел полк Азов то рашисты роняя калл без штанов будут бежать в сторону Антоновского моста
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12.07.2022 21:29 Ответить
Як можна було здати в полон до садистів найкращих воїнів та ще й в такій кількості ??? За це має нести відповідальність той, хто керував усим цим, УЖЕ ЗАРАЗ, а не потім... інакше будуть знову подібні абсолютно марні трати кращих з найкращих.
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12.07.2022 21:30 Ответить
Зе,плядська влада боїться правди за відверту здачу Півдня і саме тому віддала Азовців на поталу до кацапоїдів!!
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13.07.2022 11:18 Ответить
Боже, бережи наших захисників
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12.07.2022 21:33 Ответить
Щодень молимось і надіємось на звільнення легендарних азовців.
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12.07.2022 21:47 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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13.07.2022 08:14 Ответить
Эти Парни и есть Элита Украинского Народа.Благодаря им есть надежда что будем жить по человечески.Слава Украине!!!
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13.07.2022 09:50 Ответить
Героям Слава!!! Чекаємо на вас в Україні, наши зірки,наши Герої!!!💙💛✌️💪🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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13.07.2022 11:07 Ответить
 
 