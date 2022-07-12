Командир "Азова" Денис Прокопенко в российской тюрьме обратился к товарищам: "Слава Украине!". ВИДЕО
Российские оккупанты боятся даже безоружных "азовцев".
Вернувшийся из плена защитник "Азовстали" Дмитрий Усиченко рассказал, как Редис Денис Прокопенко "напряг" всю русню в СИЗО, передает Цензор.НЕТ.
"Они всех "азовцев" боятся. Я слышал историю, что когда зашел Редис на СИЗО, "азовцы" выстроились и он крикнул своим голосом: "Слава Украине!" и они ему ответили. И тогда все эти "вертухаи" обосрались", - рассказал он.
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+65 Максім ХОЙ #398010
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Ти щаслива будеш.!!! НЕНЬКА
"Не знаю, где - как (резать стали во всех Особлагах, даже в инвалидном
Спасске!), а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, ОУНовцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронули воз. Дубовский этап привез к нам бациллу мятежа."
больше цикавыть твёрдость словесов бубаноида...
(..якщо-що, то "собаки" тут - не як вид живого світу, який підлягає всемірному захисту, всупереч оркоподідній падалі...)))
Вони Носії Naціональної Ідеї,Незборимі воїни та Славні Нащадки ОУНта УПА!!!!
а де зараз все шобло порохні,юльки,зельки???
Саме за Націоналістами Майбутнє і Наших Нації та Держави!!