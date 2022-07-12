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17 310 22

Минобороны Великобритании показало, как готовят украинских военных. ВИДЕО

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео о подготовке украинских военных, которые в начале года учились руководить бронетехникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского минобороны.

"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление и продолжить защищать свою страну от Кремля", - говорится в сообщении.

Украинские военные овладевали 6 видами транспортных средств, в т.ч.:

  • Spartan – гусеничный бронетранспортер, который может перевозить до семи человек, в том числе троих членов экипажа. Вооружен одним пулеметом.
  • Mastiff – боевая бронированная машина, предназначенная для перевозки пехоты.
  • Husky – специальная машина для обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования.
  • Wolfhound – тяжелый бронированный грузовик. Используется для сопровождения патрулей, перевозки боеприпасов и необходимых грузов. Вооружен пулеметом калибра 7,62.

🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2022

Великобритания (4954) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+39
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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12.07.2022 20:32
+30
Нет, с другими дикарями, из страны-помойки.
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12.07.2022 20:55
+23
Мастифы уже точно на фронте. За остальные типы не знаю, но раз тренируют, значит либо уже есть, либо скоро будут.
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12.07.2022 20:38
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Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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12.07.2022 20:32 Ответить
Мастифы уже точно на фронте. За остальные типы не знаю, но раз тренируют, значит либо уже есть, либо скоро будут.
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12.07.2022 20:38 Ответить
Спартаны тоже уже на фронте, щойно побачив вiдео у Буткевича.
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12.07.2022 22:51 Ответить
Це хто кого має навчати?
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12.07.2022 20:40 Ответить
Ідіотка.
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12.07.2022 20:42 Ответить
Хто в кого гроші та зброю клянчить?

Хто ще в лютому мав на озброєнні лише жалюгідні залишки совкового лайна?

Хто за 30 років просрав саме велике авіаційне ', ракетне та танкове угруппування в Європі?

От той і буде навчатися всьому.
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12.07.2022 21:04 Ответить
+++ та найбільш щільну пво у світі
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13.07.2022 00:41 Ответить
Для війни з зулусами готують?
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12.07.2022 20:51 Ответить
Нет, с другими дикарями, из страны-помойки.
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12.07.2022 20:55 Ответить
у Вас помилка в слові (пробіл) - з улусами орди
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12.07.2022 20:59 Ответить
Ти знаеш країни з більшим воєнним досвідом ніж у ВБ та США?

Я знаю. Але навчатися у кацапів - це вибір самовпевнених дебілів типу них самих та тебе.
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12.07.2022 21:06 Ответить
Во-первых, это только то, что можно показывать.
Во-вторых, такая больше полицейская подготовка говорит о том, что украинцам придется работать на территориях с сомнительной лояльностью населения. Аки миротворцы в Афганистане. Британцы просто так ничего делать не будут, просчитывают шаги на перед. Понимаете намек?
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12.07.2022 21:07 Ответить
Схоже на це.
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13.07.2022 08:24 Ответить
Чесно кажучи ПІДТРИМКА від БРИТАНЦІВ - це стало приємним сюрпризом, особливо у перші дні війни ...

Хоча підозрюю, що це "ВИТІВКИ" нашої КАНАДСЬКОЇ ДІАСПОРИ.... Британська корона зберігає свій фактичний протекторат над КАНАДОЮ, Канада входить також у Британську співдружність, тому наша діаспора могла поклопотати про допомогу українцям від UK..
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12.07.2022 21:27 Ответить
Дякуємо, Британіє!!!
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12.07.2022 21:31 Ответить
Добавлю, и большое "фуу" - зебильерам.
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12.07.2022 21:50 Ответить
У кацапів теж Арли
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12.07.2022 21:59 Ответить
это же дети !
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13.07.2022 00:04 Ответить
... но с вот такенными палками в портках!
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13.07.2022 12:19 Ответить
Хочу в НАТО
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12.07.2022 22:16 Ответить
у Шашлычника только харчо с дьЭрмаком
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13.07.2022 00:05 Ответить
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13.07.2022 15:37 Ответить
 
 