Минобороны Великобритании показало, как готовят украинских военных. ВИДЕО

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео о подготовке украинских военных, которые в начале года учились руководить бронетехникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского минобороны.

"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление и продолжить защищать свою страну от Кремля", - говорится в сообщении.

Украинские военные овладевали 6 видами транспортных средств, в т.ч.:

🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8