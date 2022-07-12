Минобороны Великобритании показало, как готовят украинских военных. ВИДЕО

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео о подготовке украинских военных, которые в начале года учились руководить бронетехникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского минобороны.

"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление и продолжить защищать свою страну от Кремля", - говорится в сообщении.

Украинские военные овладевали 6 видами транспортных средств, в т.ч.:

Spartan – гусеничный бронетранспортер, который может перевозить до семи человек, в том числе троих членов экипажа. Вооружен одним пулеметом.

Mastiff – боевая бронированная машина, предназначенная для перевозки пехоты.

Husk y – специальная машина для обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования.

– специальная машина для обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования. Wolfhound – тяжелый бронированный грузовик. Используется для сопровождения патрулей, перевозки боеприпасов и необходимых грузов. Вооружен пулеметом калибра 7,62.