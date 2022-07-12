Минобороны Великобритании показало, как готовят украинских военных. ВИДЕО
Министерство обороны Великобритании опубликовало видео о подготовке украинских военных, которые в начале года учились руководить бронетехникой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского минобороны.
"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление и продолжить защищать свою страну от Кремля", - говорится в сообщении.
Украинские военные овладевали 6 видами транспортных средств, в т.ч.:
- Spartan – гусеничный бронетранспортер, который может перевозить до семи человек, в том числе троих членов экипажа. Вооружен одним пулеметом.
- Mastiff – боевая бронированная машина, предназначенная для перевозки пехоты.
- Husky – специальная машина для обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования.
- Wolfhound – тяжелый бронированный грузовик. Используется для сопровождения патрулей, перевозки боеприпасов и необходимых грузов. Вооружен пулеметом калибра 7,62.
🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2022
The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8
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Хто ще в лютому мав на озброєнні лише жалюгідні залишки совкового лайна?
Хто за 30 років просрав саме велике авіаційне ', ракетне та танкове угруппування в Європі?
От той і буде навчатися всьому.
Я знаю. Але навчатися у кацапів - це вибір самовпевнених дебілів типу них самих та тебе.
Во-вторых, такая больше полицейская подготовка говорит о том, что украинцам придется работать на территориях с сомнительной лояльностью населения. Аки миротворцы в Афганистане. Британцы просто так ничего делать не будут, просчитывают шаги на перед. Понимаете намек?
Хоча підозрюю, що це "ВИТІВКИ" нашої КАНАДСЬКОЇ ДІАСПОРИ.... Британська корона зберігає свій фактичний протекторат над КАНАДОЮ, Канада входить також у Британську співдружність, тому наша діаспора могла поклопотати про допомогу українцям від UK..