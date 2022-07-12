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Міноборони Великої Британії показало, як готують українських військових. ВIДЕО

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео про підготовку українських військових, які на початку року навчалися керувати бронетехнікою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер британського міноборони.

"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір і продовжити захищати свою країну від Кремля", - йдеться у дописі.

Українські військові опановували 6 видів транспортних засобів, у т.ч.:

  • Spartan –гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.
  • Mastiff – бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти.
  • Husky – спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування.
  • Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів. Озброєна кулеметом калібру 7,62.

🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2022

Автор: 

Велика Британія (5578) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+39
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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12.07.2022 20:32
+30
Нет, с другими дикарями, из страны-помойки.
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12.07.2022 20:55
+23
Мастифы уже точно на фронте. За остальные типы не знаю, но раз тренируют, значит либо уже есть, либо скоро будут.
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12.07.2022 20:38
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Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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12.07.2022 20:32 Відповісти
Мастифы уже точно на фронте. За остальные типы не знаю, но раз тренируют, значит либо уже есть, либо скоро будут.
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12.07.2022 20:38 Відповісти
Спартаны тоже уже на фронте, щойно побачив вiдео у Буткевича.
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12.07.2022 22:51 Відповісти
Це хто кого має навчати?
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12.07.2022 20:40 Відповісти
Ідіотка.
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12.07.2022 20:42 Відповісти
Хто в кого гроші та зброю клянчить?

Хто ще в лютому мав на озброєнні лише жалюгідні залишки совкового лайна?

Хто за 30 років просрав саме велике авіаційне ', ракетне та танкове угруппування в Європі?

От той і буде навчатися всьому.
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12.07.2022 21:04 Відповісти
+++ та найбільш щільну пво у світі
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13.07.2022 00:41 Відповісти
Для війни з зулусами готують?
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12.07.2022 20:51 Відповісти
Нет, с другими дикарями, из страны-помойки.
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12.07.2022 20:55 Відповісти
у Вас помилка в слові (пробіл) - з улусами орди
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12.07.2022 20:59 Відповісти
Ти знаеш країни з більшим воєнним досвідом ніж у ВБ та США?

Я знаю. Але навчатися у кацапів - це вибір самовпевнених дебілів типу них самих та тебе.
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12.07.2022 21:06 Відповісти
Во-первых, это только то, что можно показывать.
Во-вторых, такая больше полицейская подготовка говорит о том, что украинцам придется работать на территориях с сомнительной лояльностью населения. Аки миротворцы в Афганистане. Британцы просто так ничего делать не будут, просчитывают шаги на перед. Понимаете намек?
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12.07.2022 21:07 Відповісти
Схоже на це.
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13.07.2022 08:24 Відповісти
Чесно кажучи ПІДТРИМКА від БРИТАНЦІВ - це стало приємним сюрпризом, особливо у перші дні війни ...

Хоча підозрюю, що це "ВИТІВКИ" нашої КАНАДСЬКОЇ ДІАСПОРИ.... Британська корона зберігає свій фактичний протекторат над КАНАДОЮ, Канада входить також у Британську співдружність, тому наша діаспора могла поклопотати про допомогу українцям від UK..
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12.07.2022 21:27 Відповісти
Дякуємо, Британіє!!!
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12.07.2022 21:31 Відповісти
Добавлю, и большое "фуу" - зебильерам.
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12.07.2022 21:50 Відповісти
У кацапів теж Арли
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12.07.2022 21:59 Відповісти
это же дети !
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13.07.2022 00:04 Відповісти
... но с вот такенными палками в портках!
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13.07.2022 12:19 Відповісти
Хочу в НАТО
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12.07.2022 22:16 Відповісти
у Шашлычника только харчо с дьЭрмаком
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13.07.2022 00:05 Відповісти
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13.07.2022 15:37 Відповісти
 
 