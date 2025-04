Міноборони Великої Британії показало, як готують українських військових. ВIДЕО

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео про підготовку українських військових, які на початку року навчалися керувати бронетехнікою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер британського міноборони.

"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір і продовжити захищати свою країну від Кремля", - йдеться у дописі.

Українські військові опановували 6 видів транспортних засобів, у т.ч.:

