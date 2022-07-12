Міноборони Великої Британії показало, як готують українських військових. ВIДЕО

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео про підготовку українських військових, які на початку року навчалися керувати бронетехнікою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер британського міноборони.

"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір і продовжити захищати свою країну від Кремля", - йдеться у дописі.

Українські військові опановували 6 видів транспортних засобів, у т.ч.:

Spartan –гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.

Mastiff – бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти.

Husk y – спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування.

– спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування. Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів. Озброєна кулеметом калібру 7,62.