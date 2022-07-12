Міноборони Великої Британії показало, як готують українських військових. ВIДЕО
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео про підготовку українських військових, які на початку року навчалися керувати бронетехнікою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер британського міноборони.
"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір і продовжити захищати свою країну від Кремля", - йдеться у дописі.
Українські військові опановували 6 видів транспортних засобів, у т.ч.:
- Spartan –гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.
- Mastiff – бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти.
- Husky – спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування.
- Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів. Озброєна кулеметом калібру 7,62.
🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2022
The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8
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Хто ще в лютому мав на озброєнні лише жалюгідні залишки совкового лайна?
Хто за 30 років просрав саме велике авіаційне ', ракетне та танкове угруппування в Європі?
От той і буде навчатися всьому.
Я знаю. Але навчатися у кацапів - це вибір самовпевнених дебілів типу них самих та тебе.
Во-вторых, такая больше полицейская подготовка говорит о том, что украинцам придется работать на территориях с сомнительной лояльностью населения. Аки миротворцы в Афганистане. Британцы просто так ничего делать не будут, просчитывают шаги на перед. Понимаете намек?
Хоча підозрюю, що це "ВИТІВКИ" нашої КАНАДСЬКОЇ ДІАСПОРИ.... Британська корона зберігає свій фактичний протекторат над КАНАДОЮ, Канада входить також у Британську співдружність, тому наша діаспора могла поклопотати про допомогу українцям від UK..