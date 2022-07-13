Бойцы Харьковского отдельного батальона теробороны под постоянными обстрелами дают отпор врагу. ВИДЕО

Бойцы Харьковского отдельного батальона ТРО опубликовали специальный видеоролик, на котором зафиксированы фрагменты боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ролике рассказывается об отважном мужестве харьковских теробороновцев.

"Уже почти пять месяцев российские оккупанты бьют по нашей земле из всех видов современного оружия, пренебрегая международными правилами ведения войны, ордынцы засыпают наших защитников из танков, всех видов ствольной и реактивной артиллерии, в том числе запрещенными фосфорными и кассетными боеприпасами. Оккупанты используют привычную для себя тактику выжженной земли, уничтожая все живое вокруг. Это позиции Харьковского отдельного батальона териториальной обороны в Донецкой области, которые неуклонно удерживают наши ребята, несмотря на круглосуточный обстрел врага. Везде вокруг наших позиций свергнуты и обгоревшие деревья, воронки от взрывов снарядов, не выдерживает обстрелов даже железная техника", - пишут в комментарии к видео бойцы.

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