Бійці Харківського окремого батальйону тероборони під постійними обстрілами дають відсіч ворогові. ВIДЕО

Бійці Харківського окремого батальйону ТрО опублікували спеціальний відеоролик, на якому зафіксовані фрагменти бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ролику розповідається про відважніть та мужність харківських тероборонівців.

"Вже майже п'ять місяців російські окупанти гатять по нашій землі з усіх видів сучасної зброї, нехтуючи міжнародними правилами ведення війни, ординці засипають наших захисників з танків, усіх видів ствольної та реактивної артилерії, в тому числі, забороненими фосфорними та касетними боєприпасами. Окупанти використовують звичну для себе тактику випаленої землі, знищуючи усе живе навкруги. Це позиції Харківського окремого батальйону територіальної оборони на Донеччині, які непохитно утримують наші хлопці не зважаючи на цілодобовий обстріл ворога. Скрізь навкруги наших позицій повалені та обгорілі дерева, вирви від вибухів снарядів, не витримує обстрілів залізна техніка", - пишуть в коментарі до відео бійці.

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