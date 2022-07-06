Дві новітні російські БМП-3 захопили воїни 98-го батальйону тероборони. ВІДЕО+ФОТО

Бійці 98-го батальйону територіальної оборони захопили новітні російські БМП-3.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Віджали з боєм дві новітні російські БМП-3", - йдеться в повідомленні.

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