Дві новітні російські БМП-3 захопили воїни 98-го батальйону тероборони. ВІДЕО+ФОТО
Бійці 98-го батальйону територіальної оборони захопили новітні російські БМП-3.
Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Віджали з боєм дві новітні російські БМП-3", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 Марина Кравець
показати весь коментар06.07.2022 17:17
+10 Hanka Panyanka
показати весь коментар06.07.2022 17:18
+10 Randall Flag #387882
показати весь коментар06.07.2022 17:24
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***** согласился на G 20❗Зеленский ему там может чётко пестона вставить👍💥 Но это ноябрь. Много воды утечет.
( а який чорнозем гарнючий і родючий .. ...звернули увагу??? )