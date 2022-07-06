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Дві новітні російські БМП-3 захопили воїни 98-го батальйону тероборони. ВІДЕО+ФОТО

Бійці 98-го батальйону територіальної оборони захопили новітні російські БМП-3.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Віджали з боєм дві новітні російські БМП-3", - йдеться в повідомленні.

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Дві новітні російські БМП-3 захопили воїни 98-го батальйону тероборони 01
Дві новітні російські БМП-3 захопили воїни 98-го батальйону тероборони 02

Автор: 

техніка (1825) Бутусов Юрій (3589) тероборона (386)


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Топ коментарі
+30
Молодці хлопці)))
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06.07.2022 17:17
+10
жест доброй воли, хе-хе
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06.07.2022 17:18
+10
Лєндліз по-кацапськи...
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06.07.2022 17:24
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Молодці хлопці)))
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06.07.2022 17:17 Відповісти
Эт точно👍

***** согласился на G 20❗Зеленский ему там может чётко пестона вставить👍💥 Но это ноябрь. Много воды утечет.
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06.07.2022 17:21 Відповісти
жест доброй воли, хе-хе
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06.07.2022 17:18 Відповісти
Лєндліз по-кацапськи...
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06.07.2022 17:24 Відповісти
У них это звучит - "жест доброй воли" )
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06.07.2022 17:27 Відповісти
а може "жест жопной болі"?
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06.07.2022 22:28 Відповісти
Справжній жах для кацапів спецпідрозділ Азов був є та буде...
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06.07.2022 17:26 Відповісти
Представляете, что было бы, если бы у Азова было столько же людей и оружия, как у армии Мордора? Путлеру пришлось бы сжечь мацкву, чтобы там пиво по 20 грн не продавали.
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06.07.2022 17:29 Відповісти
думаю, батальонный комплект уже можно собрать, чтобы зампотех не сошел с ума.
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06.07.2022 17:27 Відповісти
А що з набоями? Все підходить?
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06.07.2022 17:30 Відповісти
Пане Юрію! Ви неперевершені! Тримайтесь, Безумна виїзжає до Вас!
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06.07.2022 17:30 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.07.2022 17:32 Відповісти
Безглузда
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06.07.2022 17:47 Відповісти
Безголова.
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07.07.2022 10:50 Відповісти
жнива
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06.07.2022 17:43 Відповісти
В хазяйтві пригодиться...
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06.07.2022 17:50 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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06.07.2022 17:59 Відповісти
Дуже гут !!! А де зараз цигани ?
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06.07.2022 18:14 Відповісти
Та три тижні від них відбивалися , 18 тон алюмінію як ні як
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06.07.2022 19:58 Відповісти
у хлопців залізні нерви та витримка!
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06.07.2022 18:22 Відповісти
А тепер порівняйте цих хлопців з довопойопами із кварталу95, які не вилазять з загальнонаціонального гівномарафону.
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06.07.2022 18:31 Відповісти
95 квартал- москальські ******* з жидівським власником
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07.07.2022 07:24 Відповісти
молодці воїни...красунчики !!!
( а який чорнозем гарнючий і родючий .. ...звернули увагу??? )
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06.07.2022 20:45 Відповісти
Героям Слава!!!!
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06.07.2022 21:27 Відповісти
Бутусов молодець. Але, якби він ще у свій час не мочив би Пороха і не привів би до влади Зеленського, то був би ще кращим.
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07.07.2022 00:26 Відповісти
Гарно хлопці попрацювали, побільше трофеїв, хоч до Бредлі цьому БМП як до Київа раком, але ж теж зброя і пушка 100 мм внушає
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07.07.2022 01:21 Відповісти
Дякую вам НАШІ ЗАХИСНИКИ ! Бережи Боже Захисників і Нашу Неньку !!!
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07.07.2022 21:05 Відповісти
 
 