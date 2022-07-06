Две новейшие российские БМП-3 захватили воины 98-го батальона теробороны. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы 98-го батальона территориальной обороны захватили новейшие российские БМП-3.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Отжали с боем две новейшие российские БМП-3", - говорится в сообщении.

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