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Две новейшие российские БМП-3 захватили воины 98-го батальона теробороны. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы 98-го батальона территориальной обороны захватили новейшие российские БМП-3.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Отжали с боем две новейшие российские БМП-3", - говорится в сообщении.

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Две новейшие российские БМП-3 захватили воины 98-го батальона теробороны 01
Две новейшие российские БМП-3 захватили воины 98-го батальона теробороны 02

техника (1736) Бутусов Юрий (4358) тероборона (340)


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Топ комментарии
+30
Молодці хлопці)))
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06.07.2022 17:17
+10
жест доброй воли, хе-хе
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06.07.2022 17:18
+10
Лєндліз по-кацапськи...
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06.07.2022 17:24
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Молодці хлопці)))
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06.07.2022 17:17 Ответить
Эт точно👍

***** согласился на G 20❗Зеленский ему там может чётко пестона вставить👍💥 Но это ноябрь. Много воды утечет.
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06.07.2022 17:21 Ответить
жест доброй воли, хе-хе
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06.07.2022 17:18 Ответить
Лєндліз по-кацапськи...
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06.07.2022 17:24 Ответить
У них это звучит - "жест доброй воли" )
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06.07.2022 17:27 Ответить
а може "жест жопной болі"?
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06.07.2022 22:28 Ответить
Справжній жах для кацапів спецпідрозділ Азов був є та буде...
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06.07.2022 17:26 Ответить
Представляете, что было бы, если бы у Азова было столько же людей и оружия, как у армии Мордора? Путлеру пришлось бы сжечь мацкву, чтобы там пиво по 20 грн не продавали.
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06.07.2022 17:29 Ответить
думаю, батальонный комплект уже можно собрать, чтобы зампотех не сошел с ума.
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06.07.2022 17:27 Ответить
А що з набоями? Все підходить?
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06.07.2022 17:30 Ответить
Пане Юрію! Ви неперевершені! Тримайтесь, Безумна виїзжає до Вас!
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06.07.2022 17:30 Ответить
🤣🤣🤣
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06.07.2022 17:32 Ответить
Безглузда
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06.07.2022 17:47 Ответить
Безголова.
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07.07.2022 10:50 Ответить
жнива
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06.07.2022 17:43 Ответить
В хазяйтві пригодиться...
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06.07.2022 17:50 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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06.07.2022 17:59 Ответить
Дуже гут !!! А де зараз цигани ?
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06.07.2022 18:14 Ответить
Та три тижні від них відбивалися , 18 тон алюмінію як ні як
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06.07.2022 19:58 Ответить
у хлопців залізні нерви та витримка!
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06.07.2022 18:22 Ответить
А тепер порівняйте цих хлопців з довопойопами із кварталу95, які не вилазять з загальнонаціонального гівномарафону.
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06.07.2022 18:31 Ответить
95 квартал- москальські ******* з жидівським власником
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07.07.2022 07:24 Ответить
молодці воїни...красунчики !!!
( а який чорнозем гарнючий і родючий .. ...звернули увагу??? )
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06.07.2022 20:45 Ответить
Героям Слава!!!!
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06.07.2022 21:27 Ответить
Бутусов молодець. Але, якби він ще у свій час не мочив би Пороха і не привів би до влади Зеленського, то був би ще кращим.
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07.07.2022 00:26 Ответить
Гарно хлопці попрацювали, побільше трофеїв, хоч до Бредлі цьому БМП як до Київа раком, але ж теж зброя і пушка 100 мм внушає
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07.07.2022 01:21 Ответить
Дякую вам НАШІ ЗАХИСНИКИ ! Бережи Боже Захисників і Нашу Неньку !!!
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07.07.2022 21:05 Ответить
 
 