Две новейшие российские БМП-3 захватили воины 98-го батальона теробороны. ВИДЕО+ФОТО
Бойцы 98-го батальона территориальной обороны захватили новейшие российские БМП-3.
Об этом в Telegram сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Отжали с боем две новейшие российские БМП-3", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+30 Марина Кравець
показать весь комментарий06.07.2022 17:17
+10 Hanka Panyanka
показать весь комментарий06.07.2022 17:18
+10 Randall Flag #387882
показать весь комментарий06.07.2022 17:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***** согласился на G 20❗Зеленский ему там может чётко пестона вставить👍💥 Но это ноябрь. Много воды утечет.
( а який чорнозем гарнючий і родючий .. ...звернули увагу??? )