Двух мужчин, корректировавших огонь оккупантов, задержали на Николаевщине, - СБУ. ВИДЕО

Российские агенты собирали информацию о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Собранная информация была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

"Злоумышленниками оказались жители Николаевщины. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.

В ходе обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", - отметили в СБУ.

В настоящее время корректировщики вражеских обстрелов задержаны, им сообщено о подозрении.

По данным Офиса Генпрокурора задержаны два жителя Николаевщины, одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, в отношении другого - рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения продолжается.

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