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Двух мужчин, корректировавших огонь оккупантов, задержали на Николаевщине, - СБУ. ВИДЕО

Российские агенты собирали информацию о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Собранная информация была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

"Злоумышленниками оказались жители Николаевщины. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.

В ходе обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", - отметили в СБУ.

В настоящее время корректировщики вражеских обстрелов задержаны, им сообщено о подозрении.

По данным Офиса Генпрокурора задержаны два жителя Николаевщины, одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, в отношении другого - рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения продолжается.

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Двух мужчин, корректировавших огонь оккупантов, задержали на Николаевщине, - СБУ 01

задержание (6675) Николаевская область (2124) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+29
Дивна річ. Іде війна, а влада застосовує закони мирного часу. Чому не вводится смертна кара на період війни за подібну діяльність? хто підігрує агресору?
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15.07.2022 11:48
+24
і що, чергова "підозра" і потім відпустять??? в кацапії 20 років лише за дискредитацію "спецоперації"
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15.07.2022 11:47
+24
Яка там смертна кара,вони навіть морди тих ублюдків від людей ховають,про що там можна далі говорити
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15.07.2022 11:51
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Чорти гадські 👹👿
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15.07.2022 11:45 Ответить
Не называйте их мужчины- пособники террористов и нацистов‼️РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ
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16.07.2022 15:14 Ответить
Подвесить вверх ногами на площади с плакатом "предатель Родины"!
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16.07.2022 18:10 Ответить
і що, чергова "підозра" і потім відпустять??? в кацапії 20 років лише за дискредитацію "спецоперації"
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15.07.2022 11:47 Ответить
Дивна річ. Іде війна, а влада застосовує закони мирного часу. Чому не вводится смертна кара на період війни за подібну діяльність? хто підігрує агресору?
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15.07.2022 11:48 Ответить
Яка там смертна кара,вони навіть морди тих ублюдків від людей ховають,про що там можна далі говорити
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15.07.2022 11:51 Ответить
Я ніколи не розумів, навіщо показувати фото з замальованими мордами?
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15.07.2022 12:02 Ответить
Замальовують, тому що його потім відпустять або це чергова вистава як працює СБУ.
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15.07.2022 13:11 Ответить
ну типа порушує права людини, невинен поки судом не встановлено інше і таке інше і тому подібне, це борцуни за права людей таку фігню придумали. Інколи воно й потрібно, а інколи хочеться знат в лице, а не чекати вироку.
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15.07.2022 13:41 Ответить
а інколи ці всі права позволяють злочинцю, якому вже жодне покаяння не допоможе, уникати раз за разом покарання (вони ж всі багаті як чорти, можуть позволити собі блискучого адвоката, що дияволу служити погодився).
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15.07.2022 23:54 Ответить
"Чому не вводится смертна кара"
Матвєєв, ти несеш дичину. Яка в біса "смертна кара" може бути в країні, де вітсутнє правосуддя?
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15.07.2022 13:06 Ответить
Ну мы ж не племя тумба юмба, лишать гражданства и депортировать в страну агрессор. Это хуже чем смертная казнь.
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15.07.2022 19:38 Ответить
Ви і підігруєте! Адже напевне знаєте, що смертна кара в Україні-це закриття дверей до Європи і, як наслідок-війна сам на сам з росією.
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15.07.2022 23:48 Ответить
от тому це і буде продовжуватись, бо ті уроди бачать безкарність, чому не стріляти?

розстріляйте показово одного двох таких підарів, і бажаючих стане менше.

а то впіймають погладять по голові і на тому кінець.
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15.07.2022 11:59 Ответить
та може й гладять. може й по голові теж.
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15.07.2022 23:56 Ответить
Його морду ще побачимо у Верховній Раді у складі Zеленого болота
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15.07.2022 12:00 Ответить
Погана новина. Краще б пристрелили при спробі бігства.
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15.07.2022 12:04 Ответить
Расстреливать таких ******** на месте или резать во время войны
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15.07.2022 12:08 Ответить
порвать сук на шмаття!
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15.07.2022 12:13 Ответить
Це означає, що космічна розвідка рашистів неефективна, або принаймні вона не здатна прцювати в он-лайн режимі у складі цілісної системи ціленаведення, коли для вибору цілей ворог покладається на дані від своїх шпигунів і місцевих зрадників, які діють у нашому тилу.
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15.07.2022 12:22 Ответить
та то може і алкашня місцева або наркомани як той грьобаний топаз був. То вже до сракі сірі очі, воно що завгодно і кого завгодно злиє.
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15.07.2022 23:57 Ответить
Відрізати яйця, запхати їх ім в ротяку і відправити "фотку" їх марухам.
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15.07.2022 12:26 Ответить
Під час війни колоборант допомагав ворогу, це розстріляти і другим наука була б.
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15.07.2022 12:28 Ответить
тільки так
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15.07.2022 20:01 Ответить
прив"язати десь у полі до стовпа і скорегувати пару ракет но ним
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15.07.2022 12:32 Ответить
это те кто петицию подписывал
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15.07.2022 12:38 Ответить
Яка так кара. Ондрюшу портнова оберігали 3 місяці, щоб ніхто й пальцем не тронув, а недавно вивезли на Угорщину
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15.07.2022 12:39 Ответить
Чому ЗАТРИМАНО, а не знищено?
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15.07.2022 13:40 Ответить
Яка ще підозра? За Законом воєнного часу, для них один суд - до стіни і розстріляти! Може, іншим не повадно буде.
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15.07.2022 14:41 Ответить
коли ця мерзота залишається живою або з судимістю не більше 3-5 років, то це призив від влади до наслідування та схвалення їй загибелі людей та руйнування, тобто. хаос у тилу, схвалений владою.
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15.07.2022 15:44 Ответить
Треба вішати,бо інакше діла не буде...
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15.07.2022 16:10 Ответить
Ростріл показовий і конфіскація всього майна його і родини .Це вже задовбало !
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15.07.2022 18:39 Ответить
вішати тих гнид
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15.07.2022 18:59 Ответить
новина повинна містити такее : розстріляні ( показано ВІДЕО)- за те і те ....- а все інше фуйня.....
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15.07.2022 20:00 Ответить
Повесить вместе с семьями.
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15.07.2022 21:19 Ответить
Дадут 12 лет максимум, а по факту- групповое убийство. Одна надежда на зеков-патриотов, чтобы сделали жизнь этой твари невыносимой. Но тут такая штука что большинство маргиналов в тюряжке это сруский мир, так что далеко не факт, что в тюряжке этим тварям будет тяжёло...
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16.07.2022 07:54 Ответить
Ці ублюдки ще гірші за кацапів бо вони живуть серед людей на яких наводять ракети щоб вбити їх.
Чому у нас на час війни не введена смертна кара? Хоча, здається, у нас і війна ще не визнана війною.
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16.07.2022 11:00 Ответить
усі ж мають право на помилку?.. так, зелені депутани?
тож пробачте вже їх і відпустіть.. з даху багатоповерхівки...
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16.07.2022 12:36 Ответить
2 года условно.
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16.07.2022 17:42 Ответить
Така "відповідальність" за коригування не може бути демотивацією для вчинення злочинів з такими важкими наслідками. Покидьки і далі будуть за гроші коригувати, ми охати-ахати від наслідків обстрілів, а СБУ хизуватись постановочними фотосесіями з прихованим обличчям злочинця. Я не розумію, СБУ переживають, що наші громадяни впізнають коригувальників і нададуть додаткову інформацію чи що.
Безхребетна СБУ під "керуванням" шапіто-95 навіть не здатне пристрелити при "втечі чи опорі". У нас війна, а вони цирк влаштовують(
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16.07.2022 18:11 Ответить
 
 