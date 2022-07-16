Двух мужчин, корректировавших огонь оккупантов, задержали на Николаевщине, - СБУ. ВИДЕО
Российские агенты собирали информацию о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Собранная информация была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.
"Злоумышленниками оказались жители Николаевщины. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.
В ходе обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности", - отметили в СБУ.
В настоящее время корректировщики вражеских обстрелов задержаны, им сообщено о подозрении.
По данным Офиса Генпрокурора задержаны два жителя Николаевщины, одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, в отношении другого - рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения продолжается.
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Матвєєв, ти несеш дичину. Яка в біса "смертна кара" може бути в країні, де вітсутнє правосуддя?
розстріляйте показово одного двох таких підарів, і бажаючих стане менше.
а то впіймають погладять по голові і на тому кінець.
Чому у нас на час війни не введена смертна кара? Хоча, здається, у нас і війна ще не визнана війною.
тож пробачте вже їх і відпустіть.. з даху багатоповерхівки...
Безхребетна СБУ під "керуванням" шапіто-95 навіть не здатне пристрелити при "втечі чи опорі". У нас війна, а вони цирк влаштовують(