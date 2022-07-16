Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS, - спикер Воздушных сил Игнат
Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил представитель Коммандования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди", - сказал он.
При этом Игнат отметил, что точное количество систем назвать невозможно.
"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - сказал спикер командования ВС ВСУ.
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Страна обойдется
кацапская консерва проснулась
Я бы ставил в Киеве и Днепре например
Или вам насты не нужны через Днепр?
А може вже не існує поняття військової таємниці?
от як вже отримаєте... то й тоді не треба вихвалятися... най сюрпризом ворогу буде...
що за нетерплячка похвалитися тим...чого ще нема і Бог зна коли й де буде...
Наверно прав был...иначе не было бы такого Обсерона крыс путлера...