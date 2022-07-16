Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS, - спикер Воздушных сил Игнат

Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил представитель Коммандования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди", - сказал он.

При этом Игнат отметил, что точное количество систем назвать невозможно.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - сказал спикер командования ВС ВСУ.

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