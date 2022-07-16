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Новости Война
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Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS, - спикер Воздушных сил Игнат

nasams

Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил представитель Коммандования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди", - сказал он.

При этом Игнат отметил, что точное количество систем назвать невозможно.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - сказал спикер командования ВС ВСУ.

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оружие (10208) ПВО (2732) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+21
І де будуть ці обидві батареї, зелену шваль прикривати над Київом???
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16.07.2022 14:43
+13
Вот я тоже подумала, что их 100% под Киев засунут. С другой стороны, то ПВО, которое сейчас под Киевом, распределят в другие области.
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16.07.2022 14:44
+11
пля, скільки речників розвелося, послєдоватєлі двбойоба абрістовічя. не пздіти треба, а мовчки отримувати і мовчки пздячити русню.
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16.07.2022 14:52
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І де будуть ці обидві батареї, зелену шваль прикривати над Київом???
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16.07.2022 14:43 Ответить
Вот я тоже подумала, что их 100% под Киев засунут. С другой стороны, то ПВО, которое сейчас под Киевом, распределят в другие области.
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16.07.2022 14:44 Ответить
Они обе будут прикрывать резиденцию и бункер Зеленского. Так сказал один конгрессмен из США.
Страна обойдется
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16.07.2022 14:59 Ответить
Тебе на ушко позвонил лично сказал?)
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16.07.2022 15:01 Ответить

кацапская консерва проснулась
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16.07.2022 16:14 Ответить
Было включение из США на Freeдом и, по-моему, на Апострофе. А ты только тут ошиваешься, ничего не смотришь?
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16.07.2022 18:59 Ответить
Та ты шо, целый канал фридом и апостроф! А фамилия конгрессмена есть? Это он специально каналу фридом сообщил?
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16.07.2022 19:25 Ответить
Борух, я только домашний адрес помню...
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16.07.2022 20:16 Ответить
резиденція і бункер напевно в твоїй дупі знаходяться?
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16.07.2022 15:09 Ответить
ти щось поплутав. бункер - це у твого *****. і жоден конгресмен з США про нього, *****, не турбується.
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16.07.2022 15:17 Ответить
А ти досі гадаєш що вони про тебе хвилюються?
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16.07.2022 14:45 Ответить
Може тобі щє координати викласти?
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16.07.2022 14:49 Ответить
вони будуть прикривати урядовий квартал, конча заспу, і там де найбільше депутатських і бандитських поселень всіляких котеджів і тд... а Харкову який луплять кожен день іскандерами- ЗАЛ УПА!
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16.07.2022 14:49 Ответить
До чого тут Іскандери приплетені?
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16.07.2022 14:52 Ответить
в бота питаєш? навряд чи він щось скаже...
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16.07.2022 14:53 Ответить
Немає сенсу прикривати урядовий кварталб по ньому навіть не пробували стріляти бо кацапи по своїм агентам не стріляють
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16.07.2022 14:53 Ответить
Да ладно вам. В Киеве мосты. тоже не маловажно.

Я бы ставил в Киеве и Днепре например

Или вам насты не нужны через Днепр?
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16.07.2022 15:03 Ответить
Не, твой дом будут прикрывать. Где ты живешь?
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16.07.2022 15:23 Ответить
В Киеве надо прикрывать посольства, в первую очередь США. Когда нам дадут нормальные ракеты к хаймарсам и мы вжарим крымский мост, кацапетовка 100% бомбанет посольства в Киеве.
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16.07.2022 16:37 Ответить
Про Київську ГЕС нічого не чув? останнім часом ПВО Київське відпрацьовує на відмінно.
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16.07.2022 17:10 Ответить
Оп-па-па,это уже интересно. Одну конечно в Киеве оставят, а другую гхм. Неплохом бы Николаев прикрыть с Одессой
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16.07.2022 14:48 Ответить
Їх не будуть ставити на одному місці. Якщо в тилу, то вони будуть переміщуватись прикриваючи логістику зброї.
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16.07.2022 14:57 Ответить
Судя по всему они фронтового применения, а не тылового.
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16.07.2022 15:09 Ответить
Вони для оперативно-тактичного прикриття останньої ланки (short range). В тилу вони тільки проти круізних ракет захищають і можуть використовуватися для прикриття ланцюгів постачань. Але на фронті вони дійсно більше користі принесуть, бо там крім круїзних ракет (Калібр, Онікс, Овод) щє зможе поцілювати бпла, літаки та гелікоптери.
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16.07.2022 19:06 Ответить
Скорее всего обе прикроют Киев. Но возможно оттуда что-то перекинут в другие города, и потом это только начало.
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16.07.2022 14:52 Ответить
Скорее всего обе будут прикрывать ВСУ и логистику армии, а не какие-то города.
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16.07.2022 14:55 Ответить
пля, скільки речників розвелося, послєдоватєлі двбойоба абрістовічя. не пздіти треба, а мовчки отримувати і мовчки пздячити русню.
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16.07.2022 14:52 Ответить
1 батарея - 12 пускових по 6 ракет, тобто 72 ракети в пуску. Як на мене, батарею можна розбити на взводи по 3-4 пускові і прикрити головні міста країни.
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16.07.2022 14:55 Ответить
Щоб прикрити повністю велике місто треба таких батарей штук 5 навкруги нього. Як на мене, це суто для оперативно-тактичних потреб ЗСУ.
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16.07.2022 14:59 Ответить
Чому? якщо радіус дії ракети 40 км? Розставити кілька пускових на певній відстані одна від одної - периметр міст прикритий
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16.07.2022 15:25 Ответить
Має значення не тільки радіус ураження, але й розташування системи виявлення цілі (радару). Це якщо у чистому ровному полі поставити, де не буде ніяких пагорбів та бетонних споруд, то можна розраховувати на повне закриття зони ураження. Якщо ставити біля міста, то з протилежних напрямків сигнал буде екрануватись будівлями та пагорбами.
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16.07.2022 18:13 Ответить
Якщо щє точніше, то не "екрануватись", а перевипромінюватись, відбиваючись.
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16.07.2022 18:15 Ответить
І навіщо про це тризвонити на цілий світ? Це нагадує поділ шкіри ще невбитого ведменя!
А може вже не існує поняття військової таємниці?
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16.07.2022 15:01 Ответить
та вже мовчіть!!!! отримає...колись...уряяя...
от як вже отримаєте... то й тоді не треба вихвалятися... най сюрпризом ворогу буде...
що за нетерплячка похвалитися тим...чого ще нема і Бог зна коли й де буде...
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16.07.2022 15:01 Ответить
Ша,шо за крики,зачем?У Вейвало все пучком...
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16.07.2022 15:02 Ответить
Фуфел мавзолейный говорил что Украина под внешним управлением...Госдепа и Британской разведки...
Наверно прав был...иначе не было бы такого Обсерона крыс путлера...
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16.07.2022 15:03 Ответить
Менше трендiть, а давайте скорiше!!!
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16.07.2022 15:11 Ответить
Цікаво, на якому числі NASAMS Скарабєєву чи Солопйова шляк трафить?
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16.07.2022 15:14 Ответить
2 на всю Украину??? моща....
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16.07.2022 15:31 Ответить
в нас війна, рашисти ракетами по українських містах стріляють, яка черга
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16.07.2022 15:32 Ответить
Эти батареи нужны "еще вчера", еще до Хаймарсов; почему произошло наоборот - непонятно.
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16.07.2022 15:33 Ответить
Усю зброю перед відправленням нам переробляють на експортний варіант, на випадок захоплення рашистами. Мабуть хімарси швидше переробити, ніж насамси.
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16.07.2022 18:18 Ответить
подивіться в яких підземних бункерах іранці ховають зброю....чому у нас таких немає?
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16.07.2022 15:49 Ответить
а у "вас" есть хатынки на женевском озере и яхты в Италии.
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16.07.2022 16:01 Ответить
Самі відповідь знаєте
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16.07.2022 16:22 Ответить
Насправді, в нас також є стратегичні сховища. Проблема у тому, що під час війни амуніція та зброя потрібна на поверхні і набагато ближче до фронту.
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16.07.2022 18:22 Ответить
Пообещали.... Что-то в последнее время Игнат часто все докладывает. Как оно будет. А не как оно есть.
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16.07.2022 16:32 Ответить
Как оно есть и так понятно. Всем интересно, как оно будет.
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16.07.2022 19:07 Ответить
Треба розуміти що це не остання поставка. Так все повільно але буде постачатися. І це зрозуміло що мало. .Головна мета для України захистити логістику ЗСУ і Київ. Але поступово Україна буде нарощувати свою оборону.
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16.07.2022 17:28 Ответить
Кацапів на гілляку!
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16.07.2022 20:08 Ответить
 
 