Україна отримає дві батареї сучасної ППО NASAMS, - речник Повітряних сил Ігнат
Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі", - сказав він.
При цьому Ігнат зазначив, що точну кількість систем наразі назвати неможливо.
"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", - сказав спікер командування ПС ЗСУ.
Топ коментарі
+21 Sergey Panchuk #514287
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+13 Светлана Круп
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+11 Yakov Yakov
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кацапская консерва проснулась
Я бы ставил в Киеве и Днепре например
Или вам насты не нужны через Днепр?
А може вже не існує поняття військової таємниці?
от як вже отримаєте... то й тоді не треба вихвалятися... най сюрпризом ворогу буде...
що за нетерплячка похвалитися тим...чого ще нема і Бог зна коли й де буде...
Наверно прав был...иначе не было бы такого Обсерона крыс путлера...