УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10605 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 892 52

Україна отримає дві батареї сучасної ППО NASAMS, - речник Повітряних сил Ігнат

nasams

Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі", - сказав він.

При цьому Ігнат зазначив, що точну кількість систем наразі назвати неможливо.

"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", - сказав спікер командування ПС ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закупівлю NASAMS існує черга, тому багато комплексів Україна поки отримати не може, - речник Повітряних сил Ігнат

Автор: 

зброя (7451) ППО (3172) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
І де будуть ці обидві батареї, зелену шваль прикривати над Київом???
показати весь коментар
16.07.2022 14:43
+13
Вот я тоже подумала, что их 100% под Киев засунут. С другой стороны, то ПВО, которое сейчас под Киевом, распределят в другие области.
показати весь коментар
16.07.2022 14:44
+11
пля, скільки речників розвелося, послєдоватєлі двбойоба абрістовічя. не пздіти треба, а мовчки отримувати і мовчки пздячити русню.
показати весь коментар
16.07.2022 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І де будуть ці обидві батареї, зелену шваль прикривати над Київом???
показати весь коментар
16.07.2022 14:43 Відповісти
Вот я тоже подумала, что их 100% под Киев засунут. С другой стороны, то ПВО, которое сейчас под Киевом, распределят в другие области.
показати весь коментар
16.07.2022 14:44 Відповісти
Они обе будут прикрывать резиденцию и бункер Зеленского. Так сказал один конгрессмен из США.
Страна обойдется
показати весь коментар
16.07.2022 14:59 Відповісти
Тебе на ушко позвонил лично сказал?)
показати весь коментар
16.07.2022 15:01 Відповісти

кацапская консерва проснулась
показати весь коментар
16.07.2022 16:14 Відповісти
Было включение из США на Freeдом и, по-моему, на Апострофе. А ты только тут ошиваешься, ничего не смотришь?
показати весь коментар
16.07.2022 18:59 Відповісти
Та ты шо, целый канал фридом и апостроф! А фамилия конгрессмена есть? Это он специально каналу фридом сообщил?
показати весь коментар
16.07.2022 19:25 Відповісти
Борух, я только домашний адрес помню...
показати весь коментар
16.07.2022 20:16 Відповісти
резиденція і бункер напевно в твоїй дупі знаходяться?
показати весь коментар
16.07.2022 15:09 Відповісти
ти щось поплутав. бункер - це у твого *****. і жоден конгресмен з США про нього, *****, не турбується.
показати весь коментар
16.07.2022 15:17 Відповісти
А ти досі гадаєш що вони про тебе хвилюються?
показати весь коментар
16.07.2022 14:45 Відповісти
Може тобі щє координати викласти?
показати весь коментар
16.07.2022 14:49 Відповісти
вони будуть прикривати урядовий квартал, конча заспу, і там де найбільше депутатських і бандитських поселень всіляких котеджів і тд... а Харкову який луплять кожен день іскандерами- ЗАЛ УПА!
показати весь коментар
16.07.2022 14:49 Відповісти
До чого тут Іскандери приплетені?
показати весь коментар
16.07.2022 14:52 Відповісти
в бота питаєш? навряд чи він щось скаже...
показати весь коментар
16.07.2022 14:53 Відповісти
Немає сенсу прикривати урядовий кварталб по ньому навіть не пробували стріляти бо кацапи по своїм агентам не стріляють
показати весь коментар
16.07.2022 14:53 Відповісти
Да ладно вам. В Киеве мосты. тоже не маловажно.

Я бы ставил в Киеве и Днепре например

Или вам насты не нужны через Днепр?
показати весь коментар
16.07.2022 15:03 Відповісти
Не, твой дом будут прикрывать. Где ты живешь?
показати весь коментар
16.07.2022 15:23 Відповісти
В Киеве надо прикрывать посольства, в первую очередь США. Когда нам дадут нормальные ракеты к хаймарсам и мы вжарим крымский мост, кацапетовка 100% бомбанет посольства в Киеве.
показати весь коментар
16.07.2022 16:37 Відповісти
Про Київську ГЕС нічого не чув? останнім часом ПВО Київське відпрацьовує на відмінно.
показати весь коментар
16.07.2022 17:10 Відповісти
Оп-па-па,это уже интересно. Одну конечно в Киеве оставят, а другую гхм. Неплохом бы Николаев прикрыть с Одессой
показати весь коментар
16.07.2022 14:48 Відповісти
Їх не будуть ставити на одному місці. Якщо в тилу, то вони будуть переміщуватись прикриваючи логістику зброї.
показати весь коментар
16.07.2022 14:57 Відповісти
Судя по всему они фронтового применения, а не тылового.
показати весь коментар
16.07.2022 15:09 Відповісти
Вони для оперативно-тактичного прикриття останньої ланки (short range). В тилу вони тільки проти круізних ракет захищають і можуть використовуватися для прикриття ланцюгів постачань. Але на фронті вони дійсно більше користі принесуть, бо там крім круїзних ракет (Калібр, Онікс, Овод) щє зможе поцілювати бпла, літаки та гелікоптери.
показати весь коментар
16.07.2022 19:06 Відповісти
Скорее всего обе прикроют Киев. Но возможно оттуда что-то перекинут в другие города, и потом это только начало.
показати весь коментар
16.07.2022 14:52 Відповісти
Скорее всего обе будут прикрывать ВСУ и логистику армии, а не какие-то города.
показати весь коментар
16.07.2022 14:55 Відповісти
пля, скільки речників розвелося, послєдоватєлі двбойоба абрістовічя. не пздіти треба, а мовчки отримувати і мовчки пздячити русню.
показати весь коментар
16.07.2022 14:52 Відповісти
1 батарея - 12 пускових по 6 ракет, тобто 72 ракети в пуску. Як на мене, батарею можна розбити на взводи по 3-4 пускові і прикрити головні міста країни.
показати весь коментар
16.07.2022 14:55 Відповісти
Щоб прикрити повністю велике місто треба таких батарей штук 5 навкруги нього. Як на мене, це суто для оперативно-тактичних потреб ЗСУ.
показати весь коментар
16.07.2022 14:59 Відповісти
Чому? якщо радіус дії ракети 40 км? Розставити кілька пускових на певній відстані одна від одної - периметр міст прикритий
показати весь коментар
16.07.2022 15:25 Відповісти
Має значення не тільки радіус ураження, але й розташування системи виявлення цілі (радару). Це якщо у чистому ровному полі поставити, де не буде ніяких пагорбів та бетонних споруд, то можна розраховувати на повне закриття зони ураження. Якщо ставити біля міста, то з протилежних напрямків сигнал буде екрануватись будівлями та пагорбами.
показати весь коментар
16.07.2022 18:13 Відповісти
Якщо щє точніше, то не "екрануватись", а перевипромінюватись, відбиваючись.
показати весь коментар
16.07.2022 18:15 Відповісти
І навіщо про це тризвонити на цілий світ? Це нагадує поділ шкіри ще невбитого ведменя!
А може вже не існує поняття військової таємниці?
показати весь коментар
16.07.2022 15:01 Відповісти
та вже мовчіть!!!! отримає...колись...уряяя...
от як вже отримаєте... то й тоді не треба вихвалятися... най сюрпризом ворогу буде...
що за нетерплячка похвалитися тим...чого ще нема і Бог зна коли й де буде...
показати весь коментар
16.07.2022 15:01 Відповісти
Ша,шо за крики,зачем?У Вейвало все пучком...
показати весь коментар
16.07.2022 15:02 Відповісти
Фуфел мавзолейный говорил что Украина под внешним управлением...Госдепа и Британской разведки...
Наверно прав был...иначе не было бы такого Обсерона крыс путлера...
показати весь коментар
16.07.2022 15:03 Відповісти
Менше трендiть, а давайте скорiше!!!
показати весь коментар
16.07.2022 15:11 Відповісти
Цікаво, на якому числі NASAMS Скарабєєву чи Солопйова шляк трафить?
показати весь коментар
16.07.2022 15:14 Відповісти
2 на всю Украину??? моща....
показати весь коментар
16.07.2022 15:31 Відповісти
в нас війна, рашисти ракетами по українських містах стріляють, яка черга
показати весь коментар
16.07.2022 15:32 Відповісти
Эти батареи нужны "еще вчера", еще до Хаймарсов; почему произошло наоборот - непонятно.
показати весь коментар
16.07.2022 15:33 Відповісти
Усю зброю перед відправленням нам переробляють на експортний варіант, на випадок захоплення рашистами. Мабуть хімарси швидше переробити, ніж насамси.
показати весь коментар
16.07.2022 18:18 Відповісти
подивіться в яких підземних бункерах іранці ховають зброю....чому у нас таких немає?
показати весь коментар
16.07.2022 15:49 Відповісти
а у "вас" есть хатынки на женевском озере и яхты в Италии.
показати весь коментар
16.07.2022 16:01 Відповісти
Самі відповідь знаєте
показати весь коментар
16.07.2022 16:22 Відповісти
Насправді, в нас також є стратегичні сховища. Проблема у тому, що під час війни амуніція та зброя потрібна на поверхні і набагато ближче до фронту.
показати весь коментар
16.07.2022 18:22 Відповісти
Пообещали.... Что-то в последнее время Игнат часто все докладывает. Как оно будет. А не как оно есть.
показати весь коментар
16.07.2022 16:32 Відповісти
Как оно есть и так понятно. Всем интересно, как оно будет.
показати весь коментар
16.07.2022 19:07 Відповісти
Треба розуміти що це не остання поставка. Так все повільно але буде постачатися. І це зрозуміло що мало. .Головна мета для України захистити логістику ЗСУ і Київ. Але поступово Україна буде нарощувати свою оборону.
показати весь коментар
16.07.2022 17:28 Відповісти
Кацапів на гілляку!
показати весь коментар
16.07.2022 20:08 Відповісти
 
 