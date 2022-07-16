Україна отримає дві батареї сучасної ППО NASAMS, - речник Повітряних сил Ігнат

Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі", - сказав він.

При цьому Ігнат зазначив, що точну кількість систем наразі назвати неможливо.

"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", - сказав спікер командування ПС ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закупівлю NASAMS існує черга, тому багато комплексів Україна поки отримати не може, - речник Повітряних сил Ігнат