Спартц ответила на упреки Арестовича, что якобы ее накрутил Филатов и Билецкий: Обо мне могут говорить, что хотят, но не нужно втягивать других людей. ВИДЕО

Конгрессвумен США Виктория Спартц призывает решить неотложные проблемы Украины, а упреки со стороны Офиса Президента в ее сторону считает непродуктивными для Украины.

Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.

Она ответила на вопрос о том, как воспринимает заявления советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, что Спартц якобы "накрутил" Филатов и Билецкий.

"Я много и с разными людьми встречалась в Украине... Не нужно меня вовлекать в свою внутреннюю политику. Я не знаю, зачем это нужно...Я этих людей даже не знала... Не надо делать кого-то виновным, людей, вообще никакого отношения к этому не имеющих. Ваш Офис (Офис Президента. – Ред.) не должен этого делать, обзывать меня какими-то словами. Я понимаю, что им может что-то не нравится. Но я их не обзываю... американская конгрессвумен, которая призывает помочь Украине. Я считаю, что это непродуктивно для Украины. Они могут говорить обо мне, что хотят, но не нужно вовлекать других людей. Они к этому никакого отношения не имеют, - отметила она.

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