Спартц ответила на упреки Арестовича, что якобы ее накрутил Филатов и Билецкий: Обо мне могут говорить, что хотят, но не нужно втягивать других людей. ВИДЕО
Конгрессвумен США Виктория Спартц призывает решить неотложные проблемы Украины, а упреки со стороны Офиса Президента в ее сторону считает непродуктивными для Украины.
Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.
Она ответила на вопрос о том, как воспринимает заявления советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, что Спартц якобы "накрутил" Филатов и Билецкий.
"Я много и с разными людьми встречалась в Украине... Не нужно меня вовлекать в свою внутреннюю политику. Я не знаю, зачем это нужно...Я этих людей даже не знала... Не надо делать кого-то виновным, людей, вообще никакого отношения к этому не имеющих. Ваш Офис (Офис Президента. – Ред.) не должен этого делать, обзывать меня какими-то словами. Я понимаю, что им может что-то не нравится. Но я их не обзываю... американская конгрессвумен, которая призывает помочь Украине. Я считаю, что это непродуктивно для Украины. Они могут говорить обо мне, что хотят, но не нужно вовлекать других людей. Они к этому никакого отношения не имеют, - отметила она.
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Тільки ПІСЮНІСТ та його пітанцьовка!
Як на мене Ze президент для трухіних, єрмаків, гогілашвілів, мецгерів, арахамій, тищенків, татарових, шевченків, третьякових, безуглих, верещаків... для всіх кого він годує і хто лиже йому дупу.
Только что говорящая ж*па ОП по имени Арестович в своем очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и... ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган Солнцем" - отметил Филатов.
По словам мэра, Спартц в последнее время очень сильно погружена во внутриукраинские проблемы и лично посещала Донбасс и прифронтовые районы в Запорожской области.
"Она реально безбашенная и совершенно бесстрашная. Она может в течение суток смотаться на Донбасс, сидя на волонтерской снаряге внутри буса, заскочить на пару часов в Днепр, а потом рвануть "на передок" за Запорожье. Сама. Без охраны и сопровождения. Да, я дружу с Викторией Спартц. И когда я читаю бред воспаленного разума про "агентов Москвы-трампистов" и "нарративы Путина", то, понимаю, насколько недальновидны многие представители отечественного политикума", - заявил он.
Ты легко это сделаешь в самом честном суде в мире. В Басманном.
элитные постельные пираты и бабы - хоть куда, стали визитной карточкой Банковой..
Укрпошта ещё не планирует слепить на эту тему марку?.. сором и ганьба зебилам, на увесь світ..(
и да верните, где взяли, пятый, прямый и еспрессо, бессовестные зелёные инфомародёры-аниматоры.. позорище
Це дає привід зебілам попискувати про "сталеві яйця" Моніки Зеленськи!
Ця арестович повинна давно вже стати арештаничем за розголошення і злив військових операцій!
Люся это дешевая шлюха по вызову, которую юзает все ОП и лично Ермак, поэтому и отношение у адекватных людей к Люське должно быть как к проститутке с окружной.
Это называется целевое использование или по назначению. Не, он не настоящий (под)полковник,
собственно, как и вся зелёная плесень, чумы на неё нет.
Вона одна з тиї, хто вибив лендліз для України.
Може про чорну пащу люськи афірістович погонимо? Чи про її шефа, дерьмака?
Але в цьому треші є і позитивний момент. Як все це плісняве бидло, в нападі істерики, демонструє свої істинні пріорітети.
Україна для них ніщо, у порівнянні з фсбшним дерьмаком, який їх утримує за НАШ, державний, рахунок.
СлугиНарода - МРАЗИ
Спартц тобі не по зубам!
мати в Конгресі США таку свою людину і гавкати проти неї !
да євреї би, та інші народи таких своїх лобістів як пані Вікторію на руках носили