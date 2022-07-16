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Спартц ответила на упреки Арестовича, что якобы ее накрутил Филатов и Билецкий: Обо мне могут говорить, что хотят, но не нужно втягивать других людей. ВИДЕО

Конгрессвумен США Виктория Спартц призывает решить неотложные проблемы Украины, а упреки со стороны Офиса Президента в ее сторону считает непродуктивными для Украины.

Об этом она заявила в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.

Она ответила на вопрос о том, как воспринимает заявления советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, что Спартц якобы "накрутил" Филатов и Билецкий.

"Я много и с разными людьми встречалась в Украине... Не нужно меня вовлекать в свою внутреннюю политику. Я не знаю, зачем это нужно...Я этих людей даже не знала... Не надо делать кого-то виновным, людей, вообще никакого отношения к этому не имеющих. Ваш Офис (Офис Президента. – Ред.) не должен этого делать, обзывать меня какими-то словами. Я понимаю, что им может что-то не нравится. Но я их не обзываю... американская конгрессвумен, которая призывает помочь Украине. Я считаю, что это непродуктивно для Украины. Они могут говорить обо мне, что хотят, но не нужно вовлекать других людей. Они к этому никакого отношения не имеют, - отметила она.

Смотрите: Конгрессвумен США Спартц об Украине и российских олигархах: Если мы действительно хотим на них влиять – нужен процесс передачи Киеву замороженных активов. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4358) Филатов Борис (561) Билецкий Андрей (239) Арестович Алексей (332) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+78
Ишь как зеленые холуи всполошились. Видимо сильно подгорает у величайшего манкурта и предателя. Задергался Боневтик. Слова Спартц попали прямо в точку.
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16.07.2022 15:56
+56
Вікторія Спартц-жінка так би мовити з яйцями на відміну від Люсі...
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16.07.2022 15:56
+55
У Зелених завжди хтось інший винуватий, але не вони.
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16.07.2022 15:57
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наші піаністи нажаль по іншому не можуть
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16.07.2022 15:54 Ответить
я больше верю США чем зеленым
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16.07.2022 16:19 Ответить
і це принаймні логічно. США попереджали про напад за кілька місяців, а зелені казали - нагнітають, Чонгар. В результаті тисячі людей загинули, Південь окупований, мілліони людей залишилися без домівки і без засобів до існування. і все, на що ми з точки зору зелених заслуговуємо, це на "прої..ли" від офісної ************.
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16.07.2022 16:38 Ответить
І все це на боневтіку (бо не дали втекти!) та його камарільї!
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16.07.2022 17:43 Ответить
Не ображайте музик!
Тільки ПІСЮНІСТ та його пітанцьовка!
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16.07.2022 17:44 Ответить
Ишь как зеленые холуи всполошились. Видимо сильно подгорает у величайшего манкурта и предателя. Задергался Боневтик. Слова Спартц попали прямо в точку.
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16.07.2022 15:56 Ответить
Поки є Спарц шапки на голові кротів будуть горіти нещадно.
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16.07.2022 18:24 Ответить
Вікторія Спартц-жінка так би мовити з яйцями на відміну від Люсі...
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16.07.2022 15:56 Ответить
У Зелених завжди хтось інший винуватий, але не вони.
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16.07.2022 15:57 Ответить
Зеленая пошесть делает все возможное чтобы рассорить нас с самым надежным союзником. Гниды зеленые, которые снова показали что им насрать на интересы страны и народа.
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16.07.2022 16:00 Ответить
был порошенко. Теперь спартц
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16.07.2022 16:22 Ответить
Как бы еще одна проблема обнажилась. Очень низкий уровень политической культуры у нас. Как среди самоназванных политиков и политологов, так и многих журналистов той же УП или Мокрика.
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16.07.2022 15:57 Ответить
Звідки їй, культурі, взятись? Зі гри на піаніно?
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16.07.2022 16:03 Ответить
Это не про Зеленского. ОП на скандал реагирует тем что Ермак одел футболку "я украинец" и начал постить переможеньку в телеграме.
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16.07.2022 16:09 Ответить
Да все зрозуміло у вашому тексті. Кого ж Клоун може привести з собою? Невже розумніших за себе? З яких див?
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16.07.2022 16:20 Ответить
Я вообще из тех кто считает что окружающая среда формирует поведение людей. Если бы Зеленского выбрали президентом в другой стране, то он вел бы себя чуть иначе. Так что важно смотреть что вокруг. Зеленский не в вакууме живет. Все вот эти прислужники и оруженосцы это часть Зеленского такого каким мы его знаем.
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16.07.2022 16:23 Ответить
По вашому то, що Зе брехливий винна окружающая нас срєда. У 2019 році у другому турі був вибір в окружающєй нас срєдє. Ми обирали про між захистом України і "просто пєрєстать стрєлять". І обрали.
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16.07.2022 16:32 Ответить
Если бы была другая окружающая среда, то всем его порокам - его нарциссизму, жажде власти, безответственности, жадности, еще что-то там бы просто видели в виде отдельных вспышек. В нашем же обществе их лелеют и растят вот такие вот политики, политологи, журналисты и прочие. Они сами выращивают монстров из маленьких чертей.
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16.07.2022 16:36 Ответить
Зрозуміла ваша думка. В чомусь погоджуюсь. А от в тім, що з сорняків можна виростити хліб за допомогою політиків, журналістів та інш. - ні. На деякий час - мабуть. Для мене він відкрився повністю після першого несподіваного інтерв'ю біля його офісу після заяви про участь у виборах. (На жаль, посилання не знайшов. Обмаль часу.) Його сутність була видна неозброєним оком. До речі, до першого туру голосування ніколи не думав, що віддам свій голос за Порошенка.
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16.07.2022 16:49 Ответить
верно, такое точно не выбрали бы. Избирателям необходимо было поржать и "хуже не будет". Ну там ещё перед выборами сотни косяков было, но "это другое".
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16.07.2022 16:35 Ответить
в іншій країні його би може й не вибрали би. Не тому що він актер, а тому що він ..... безсовісний.
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16.07.2022 16:41 Ответить
А яку державну посаду в Україні займає арістович, аби конгресмен США коментувала його висери? Тому я вважаю, що поважна пані не повинна коментувати висери піZдабола.
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16.07.2022 15:57 Ответить
приходиться, куди дінешся, якщо так багато людей його слухають і признають кожен його висєр мало не за Святе Слово.
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16.07.2022 16:42 Ответить
Це все добре, а наше діло не сратись, чи про люську писати-а донатити армії. Не забувайте про це.
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16.07.2022 15:57 Ответить
Ну хай люська продовжує сцяти тобі в обличчя , а ти мовчи і вмивайся.
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16.07.2022 15:59 Ответить
ну то най влада більше не сере, а то розвели тут срач.
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16.07.2022 16:43 Ответить
Ціх опівських в#******* дєрьмаковських зРадників вже давно пора розвісити за яйця на каштанах.
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16.07.2022 15:58 Ответить
часом нема пункту ЗАМЕНА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ И ЕГО ШОБЛЫ НА НОРМАЛЬНЫХ???? в
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16.07.2022 15:58 Ответить
Поаккуратней со словами. А то придут клоуны из ДБР и пришьют призывы "к насильственному свержению ..."Оно тебе надо?
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16.07.2022 16:07 Ответить
Нема. І це добре, бо ми суверенна країна. Та аргументи для переоцінки українцями дій "президента і його шобли" американці, думаю мають в великій кількості. Схоже, почали їх видавати порційно.
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16.07.2022 16:23 Ответить
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16.07.2022 15:58 Ответить
Она сделала для Украины больше всех зеленых холуев вместе взятых.

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16.07.2022 16:07 Ответить
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16.07.2022 16:10 Ответить
Загугли. Это же легко сделать. Что она говорила с начала войны. Или можешь верить прикормленным журналистам ОПшки, которые устроили ей травлю. Выбор за тобой.
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16.07.2022 16:11 Ответить
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16.07.2022 16:11 Ответить
Для мене більше важливо не хто така Спартц, а хто такий містер Зе і вся його брехлива команда. І чому я не чую від них відповідей на питання, які турбують багатьох. Оман, вагнергейт, офшори, підготовка до війни, розведення військ 2019-2022, власність в Криму і багато іншого.

Як на мене Ze президент для трухіних, єрмаків, гогілашвілів, мецгерів, арахамій, тищенків, татарових, шевченків, третьякових, безуглих, верещаків... для всіх кого він годує і хто лиже йому дупу.
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16.07.2022 16:12 Ответить
Кацапа,вона ініціатор проекту ленд-ліз,пожуй зелену сраку та запий бітумом з паРаші,й зникни худоба.
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16.07.2022 16:16 Ответить
А можна підтвердження ?
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17.07.2022 02:36 Ответить
вона не вискочила, вона завжди була, просто про неї стали голосно говорити після того, як вона чорним по білому сказала що єрмак має з росією зв"язки.
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16.07.2022 16:45 Ответить
она знает Филатова...при чем очень давно !


Только что говорящая ж*па ОП по имени Арестович в своем очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и... ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган Солнцем" - отметил Филатов.

По словам мэра, Спартц в последнее время очень сильно погружена во внутриукраинские проблемы и лично посещала Донбасс и прифронтовые районы в Запорожской области.

"Она реально безбашенная и совершенно бесстрашная. Она может в течение суток смотаться на Донбасс, сидя на волонтерской снаряге внутри буса, заскочить на пару часов в Днепр, а потом рвануть "на передок" за Запорожье. Сама. Без охраны и сопровождения. Да, я дружу с Викторией Спартц. И когда я читаю бред воспаленного разума про "агентов Москвы-трампистов" и "нарративы Путина", то, понимаю, насколько недальновидны многие представители отечественного политикума", - заявил он.
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16.07.2022 16:18 Ответить
Она не знает кто есть кто. Она встречалась с кучей людей тут, так как была семь раз. Каждый раз ей ныли как всё плохо, как власть не дает и мешает. Вот она слушала это всё.
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16.07.2022 16:26 Ответить
москвороте йди на крейсер москва
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16.07.2022 16:32 Ответить
Абрестович воно таке. Люська - базарна жінка
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16.07.2022 16:01 Ответить
Зеля, а чего ты паришься? Докажи, что Спартц неправа и Дерьмак- не предатель.
Ты легко это сделаешь в самом честном суде в мире. В Басманном.
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16.07.2022 16:03 Ответить
Щодо донатів - не потрібно нас вмовляти і вмотивовувати
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16.07.2022 16:04 Ответить
тупа, ссучєна простітутка абдрістовіч по другому не вміє. бидло во всєй красє.
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16.07.2022 16:04 Ответить
вот реально.. при Зеленском в ОПе печерного квартала расцвело какое-то обычное бабское блдство-склоки.. и это не про сексизм, а про стиль рутинной квартальской подзаборно-подъездой жизни хвойд..
элитные постельные пираты и бабы - хоть куда, стали визитной карточкой Банковой..
Укрпошта ещё не планирует слепить на эту тему марку?.. сором и ганьба зебилам, на увесь світ..(
и да верните, где взяли, пятый, прямый и еспрессо, бессовестные зелёные инфомародёры-аниматоры.. позорище
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16.07.2022 16:07 Ответить
та ми знаємо що не про сексізм, є жінки які мають яйця, а є чоловіки які не мають, іповодяться як жінки, і скажимо прямо, як самі гірші з жінок.
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16.07.2022 16:48 Ответить
А є такі як зезидент,якому "фаберже" замінюють залізні кулаки Бені та Ермака.
Це дає привід зебілам попискувати про "сталеві яйця" Моніки Зеленськи!
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16.07.2022 17:35 Ответить
А хто така підворотня вумен арестович, щоб на її тявкання відповідали люди такого рівня як Спартц?
Ця арестович повинна давно вже стати арештаничем за розголошення і злив військових операцій!
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16.07.2022 16:09 Ответить
Зачем Спартц обращает внимание на всякую шваль?
Люся это дешевая шлюха по вызову, которую юзает все ОП и лично Ермак, поэтому и отношение у адекватных людей к Люське должно быть как к проститутке с окружной.
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16.07.2022 16:10 Ответить
тому що багато людей слухає брехню від оп. Світ складається не тільки з людей, які шляхом аналітичних прийомів і математичних розрахунків... є багато людей, якім аналітика як китайська грамота що зробиш, треба людям роз"яснювати, треба якось жити.
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16.07.2022 16:50 Ответить
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16.07.2022 16:11 Ответить
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16.07.2022 16:11 Ответить
А женские прокладки с его изображением ещё не напечатали, или туалетный папир для гигиены?
Это называется целевое использование или по назначению. Не, он не настоящий (под)полковник,
собственно, как и вся зелёная плесень, чумы на неё нет.
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16.07.2022 16:27 Ответить
Вони і є чума. Зараза до зарази не пристає.
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16.07.2022 16:56 Ответить
Вікторія бережіть себе,ця наволоч здатна на все,аби зберегти свій гешефт.
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16.07.2022 16:11 Ответить
план виродків Беніного цирку, прагне перекрити допомогу США Україні і тоді дермак домовиться про мир з пуйлом десь посередині Дніпра.
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16.07.2022 16:16 Ответить
Шутов у Леонида Данилыча было много по жизни...Артистович и Ze оказались самыми талантливыми...
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16.07.2022 16:19 Ответить
Нам потрібен військовий переворот, зелених-всіх розстріляти, Залужного-у президенти. І зачиніть кабакі і концертні зали у кінці кінців!
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16.07.2022 16:20 Ответить
Ого. Я вже давно на Цензор не заходив. Виявляється і люська намалювалася та ще й встигла заляпати Філатова з Білецьким. А я по цей день пам'ятаю як ця безпринципна ***** верещала за Петра в 2019 році. І як ця ***** казала,що зеленський-зло. Цікаво,скільки дєрьмак платить за люськіні принципи?
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16.07.2022 16:21 Ответить
Мабуть достатньо. Бо ініціатива через край.
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16.07.2022 16:58 Ответить
у зеленых одна цель - бабки , много бабок , и все кто им мешает они убирают с дороги , нет там ни какой политики, нет планов развития , нет понимания того , что происходит , только бабки, и чем тупее человек на месте ( министр, директор, или завхоз.......) тем для них лучше, он или купленный, или продажный , это не важно, главное что бы вопросы не задавал , и был управляем . и пиар, пиар, и еще раз пиар, бабушки и совкодрочеры любят это , тупые телки мокреют глядя на бубочку и абристовича , им думать не обязательно , и беда в том , что таких у нас 75%
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16.07.2022 16:21 Ответить
Как вчера правильно написал Ночной Сталкер. На войне также легко разбогатеть, как и на мире.
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16.07.2022 16:25 Ответить
Вона знає, що тут. І не завдяки відосікам, а завдяки особистій обізнаності.
Вона одна з тиї, хто вибив лендліз для України.
Може про чорну пащу люськи афірістович погонимо? Чи про її шефа, дерьмака?
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16.07.2022 16:27 Ответить
Заткни їбало бевзень
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16.07.2022 16:36 Ответить
Яке ж воно мерзенне, цей абдрістович, як і вся ця пліснява свора.
Але в цьому треші є і позитивний момент. Як все це плісняве бидло, в нападі істерики, демонструє свої істинні пріорітети.
Україна для них ніщо, у порівнянні з фсбшним дерьмаком, який їх утримує за НАШ, державний, рахунок.
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16.07.2022 16:25 Ответить
ну як він є нікчемою, то напевно в його історії срср це ліпше що було. Він між іншим не один такий, он путін теж постійне стогне.
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16.07.2022 16:52 Ответить
Чтобы понять действия днепропетровской мафии за последние 30 лет...вам надо прослушать интервью известного одесского бандита Леонида Ройтмана...он во времена Президента Данилыча много чего знал...
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16.07.2022 16:28 Ответить
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16.07.2022 16:32 Ответить
Здається, що хтось проковтнул наживку...
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16.07.2022 16:46 Ответить
а у нас прикольна зелена жужа чи жижа
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16.07.2022 16:59 Ответить
Якщо арестович такий обізнаний, чи вважає себе таким, то краще назвав би прізвища тих, хто, за його словами, "про...бав" південь України.
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16.07.2022 17:02 Ответить
Ермак, Верещук..
СлугиНарода - МРАЗИ
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16.07.2022 17:15 Ответить
Яких обрали,рохкаючи за кремлем "Аби не Порох!".
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16.07.2022 17:27 Ответить
Арестовичу уже пора ***** начистить!!!!! Гнида маланская!!!!!!!!!!!
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16.07.2022 17:17 Ответить
Спартц не Дристович,якого можна накрутити в будь-який бік!
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16.07.2022 17:26 Ответить
Абдрістович, якщо хочеш щось комусь довести емігруй в америку і отримай ручку від Байдена.
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16.07.2022 17:55 Ответить
США допомогли і допомагають Україні і її народу відстоювати свою свободу , в той самий час ,як "зе" влада три роки робила все , для рашистської швидкої окупації України,в котрій вона б мала бути пропутінською, прорашистською владою в Україні ,
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16.07.2022 18:13 Ответить
люська простітутка,як ти всіх задовбала!
Спартц тобі не по зубам!
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16.07.2022 18:16 Ответить
а люсю накрутил дерьмак и татарович !!!
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16.07.2022 18:32 Ответить
Заткніть абдристовічєй !
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16.07.2022 19:30 Ответить
кідараси уйобанниє !

мати в Конгресі США таку свою людину і гавкати проти неї !
да євреї би, та інші народи таких своїх лобістів як пані Вікторію на руках носили
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16.07.2022 19:34 Ответить
вот іменно,у зєлєних мразей паленим запахло,ви мразі дажє мізінца цієї великої жінки недостойні.
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16.07.2022 21:26 Ответить
Тварина Дрестович теж не промовчала 😁
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16.07.2022 21:59 Ответить
Вообще-то Билецкий очень мутная личность.
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16.07.2022 23:18 Ответить
ти в кострулю дивись !!!
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17.07.2022 00:04 Ответить
Дивно, що Пороха сюди не приплели....
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17.07.2022 01:17 Ответить
 
 