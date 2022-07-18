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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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ВСУ нанесли оккупантам существенные логистические потери. Россиянам все труднее удерживать оккупированные территории, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 18 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского, размещенном в фейсбуке.

"Вооруженные Силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна – украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос – только время. И пока это время продолжается, не забывайте поддерживать информационно и эмоционально наших людей в оккупированных районах.

И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (20452) ВСУ (6608) логистика (29)


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Топ комментарии
+32
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18.07.2022 22:44
+22
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18.07.2022 22:43
+20
Балабол не вмішуйся у військову справу. Ти в ній нічого не розумієш.
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18.07.2022 22:42
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Балабол не вмішуйся у військову справу. Ти в ній нічого не розумієш.
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18.07.2022 22:42 Ответить
А в чем он специалист позвольте узнать?
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18.07.2022 22:46 Ответить
членограй?
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18.07.2022 22:48 Ответить
Dikgeimer
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18.07.2022 23:00 Ответить
Как в чем!!! А членом играть это вам не хухры-мухры!!!!!
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18.07.2022 23:15 Ответить
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18.07.2022 22:43 Ответить
Особливо круто виглядає в червоних революційних труселях.
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18.07.2022 22:46 Ответить
Мисюки были
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18.07.2022 23:01 Ответить
Я бачу, ти також, даже гарно пiдготувався до вiйни, брудна паскуда
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19.07.2022 10:21 Ответить
іди на йух, трєпло
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18.07.2022 22:44 Ответить
Вечірній балабол за розкладом. Ану кажи хто з твого кварталу у війську.
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18.07.2022 22:44 Ответить
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18.07.2022 22:47 Ответить
І там ми ********...
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18.07.2022 22:55 Ответить
То чого тебе в Вінниці не було чи в Часовому яру ??
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18.07.2022 23:16 Ответить
Танцювала танець краба, дивовижна, файна баба.
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18.07.2022 23:22 Ответить
а её бабушка называла такой танец энергичным )
https://www.youtube.com/watch?v=NX7-QIAFhas
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18.07.2022 23:27 Ответить
а нахрєна?? помагала відходити?
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19.07.2022 00:23 Ответить
Боже збавь
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19.07.2022 10:14 Ответить
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18.07.2022 22:44 Ответить
зрадник той, хто найняв відповідального за кадри.
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19.07.2022 00:40 Ответить
а шо там в Енергодаре? говорят, орки друг друга из-за холодильников порезали?
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18.07.2022 22:45 Ответить
холодильник РозаЛєв?
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18.07.2022 22:47 Ответить
Холодильник уложил в холодильник свиней
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18.07.2022 23:03 Ответить
Так ти ж і допустив,що наші люди попали під окупацію!
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18.07.2022 22:45 Ответить
спокушки від зеПрезика..Філя, Каркуша, Стєпашка й Хрюша десь за кадром
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18.07.2022 22:45 Ответить
Не тільки утримують,ще й просуваються далі.Досить обіцяти.Досить здавати міста все далі,і обіцяти типа "яка різниця скільки здали,все одне одвоюєм".Одвоюйте хоч щось!
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18.07.2022 22:46 Ответить
Зате деякі території занадто легко окуповувались!
А хто ж відповідатиме за це, гаранте?
Баканов - це лише частина відповіді, на решту даю підказку (кмітливі можуть пропустити).
На «зе» починається, працює на підхваті у єрмаків-татарових.
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18.07.2022 22:50 Ответить
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18.07.2022 22:52 Ответить
Заспокойтеся конченнi ********, вашого дирявого шоколадника , ще чекае покорання на яке вiн заслуговуе
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19.07.2022 10:26 Ответить
Та не проблема: Верещучка може кацапам гуманітарки підкинути, якщо в них проблеми з логістикою...
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18.07.2022 22:52 Ответить
Клоуне, іди до Жеки лисого і другого урода і там виступай. Не займай не своє місце. Звільни для професіонала і патріота.
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18.07.2022 22:53 Ответить
Ты бы, ****, лучше рассказал, благодаря кому и чему Параша захватила территории такого размера, которые ей теперь тяжело удерживать своей "логистикой", которая простреливается ЗСУ на +100 км.
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18.07.2022 22:57 Ответить
Краще скажи - шо там по дЕрьмаку і татарову .. ! Ну ,, ти прибирати їх думаєш , Вава .??

. .
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18.07.2022 23:05 Ответить
зеля! ти задовбав своїми відосиками та ура-ура-шапкозакиданням!
а хто скаже, чому так відбувається? британські та штатівські вояки і розвідка порахували, що з тою зброєю, яку Україна отримала, ми вже давно мали піти в наступ і добре погнати ворога. АЛЕ далі рефреном продовжуються крики "зброї мало", "захід буксує з поставками", "от як нам ще ото-то дадуть, от тоді ми!..". русня оголосила "паузу", а ми чекали, коли в них та пауза закінчеться - чому? ? то може ХТОСЬ всередені нашої країни потужно гальмує захист нашої держави? то може ті кляті гамериканці праві, коли підозрюють, що щось не так? і зброя х.з. куди йде? і рєзніков з дєрмаком і татаро х.з. чим займаються? а зе їх потужно прикриває!
зе займається також х.з. чим - кадровими перекиданнями, готує собі "перину" на вибори, ну й відосики штампує по типу "ура-ура! ми всіх поб'ємо!... колись там". а про безпеку країни як не дбав, так і не дбає.
нема ворогів страшніших, ніж внутрішні щурі та й ще на урядових керівних посадах!!!
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18.07.2022 23:06 Ответить
Так и хочеться сказати: «Не вибачайся. В тому нема твоєї провини»
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18.07.2022 23:11 Ответить
Пьють багато стєкломоя, роздвояєцься дорога.
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18.07.2022 23:28 Ответить
Хто без бою здав Херсон і Таврію? Хто здав південь України? Хто без бою здав північ України?
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19.07.2022 00:21 Ответить
Igor Yakovishak 57d6f5f4, кацапчик,нюхай й надалi своi портянки..Ти ж тупенький,без понятия про що взагалi пишеш. Новобогданiвка 2004/5/6 роки? Нi,не чув? Краще свою мамку розпитай,як вона тебе зачала- ось де цiкавий трiлер...
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19.07.2022 01:15 Ответить
Звичайно, при Зеленському не було чому горіти, бо ні зброя, ні снаряди не закуплялись і нічого не вироблялось ... він же ж бачив "мір в глазах ху#ла"...
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19.07.2022 06:39 Ответить
Хенерал Конашенков уничтожил заряджающуюv машину ракетного комплекса HIMARS...
дятел мавзолейный...ракетный аппарат сам себя заряжает Автоматом...
Дебил Аля...
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19.07.2022 01:44 Ответить
Треба рішитися знищити Кримський міст для логістики!!тим більше це спасе сотні життів..
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19.07.2022 04:17 Ответить
Міст який веде в совок… російський мир…,
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19.07.2022 04:18 Ответить
...саразматик,в войне есть боевые и не боевые потери,И ВСУ могли бы боевые потери увеличить.Не пори фигню зэШка.Slava Velykoi Ukraine
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19.07.2022 07:22 Ответить
від Харкова треба іх віджати бо арта замахала
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19.07.2022 08:26 Ответить
 
 