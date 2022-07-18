ВСУ нанесли оккупантам существенные логистические потери. Россиянам все труднее удерживать оккупированные территории, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 18 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского, размещенном в фейсбуке.
"Вооруженные Силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна – украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос – только время. И пока это время продолжается, не забывайте поддерживать информационно и эмоционально наших людей в оккупированных районах.
И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы", - отмечается в сообщении.
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А хто ж відповідатиме за це, гаранте?
Баканов - це лише частина відповіді, на решту даю підказку (кмітливі можуть пропустити).
На «зе» починається, працює на підхваті у єрмаків-татарових.
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а хто скаже, чому так відбувається? британські та штатівські вояки і розвідка порахували, що з тою зброєю, яку Україна отримала, ми вже давно мали піти в наступ і добре погнати ворога. АЛЕ далі рефреном продовжуються крики "зброї мало", "захід буксує з поставками", "от як нам ще ото-то дадуть, от тоді ми!..". русня оголосила "паузу", а ми чекали, коли в них та пауза закінчеться - чому? ? то може ХТОСЬ всередені нашої країни потужно гальмує захист нашої держави? то може ті кляті гамериканці праві, коли підозрюють, що щось не так? і зброя х.з. куди йде? і рєзніков з дєрмаком і татаро х.з. чим займаються? а зе їх потужно прикриває!
зе займається також х.з. чим - кадровими перекиданнями, готує собі "перину" на вибори, ну й відосики штампує по типу "ура-ура! ми всіх поб'ємо!... колись там". а про безпеку країни як не дбав, так і не дбає.
нема ворогів страшніших, ніж внутрішні щурі та й ще на урядових керівних посадах!!!
дятел мавзолейный...ракетный аппарат сам себя заряжает Автоматом...
Дебил Аля...