ВСУ нанесли оккупантам существенные логистические потери. Россиянам все труднее удерживать оккупированные территории, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 18 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского, размещенном в фейсбуке.

"Вооруженные Силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна – украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос – только время. И пока это время продолжается, не забывайте поддерживать информационно и эмоционально наших людей в оккупированных районах.

И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы", - отмечается в сообщении.

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