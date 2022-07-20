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Минцифры запускает англоязычное медиа UNITED24 об Украине. ВИДЕО

Министерство цифровой трансформации планирует запустить англоязычное цифровое издание UNITED24, рассказывающее миру о событиях в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мир должен знать, чем живет Украина, какой ценой борется за независимость и как тяжело отвоевывает у врага свою землю. На которой выращивается зерно. И из которого потом готовят круассаны во Франции, пасту в Италии или пекут хлеб в странах Африки", - отмечается в сообщении.

Сейчас министерство ищет команду для медиа, в том числе фиксеров, редакторов, журналистов, блоггеров, контент-копирайтеров, экспертов, инфлюенсоров, моушн-дизайнеров. Подать заявку можно на сайте.

Дата запуска медиа неизвестна. Пока создали YouTube-канал, на котором была опубликована видеопрезентация.

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медиа (186) Минцифры (317)


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Якось дивно виходить. Ці чуваки рапортують скільки мільонів вони назбирали, а волонтери досі по копійчині збирають на дрони та турнікети. Хтось знає куди Зєля діває наколядовані гроші?
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20.07.2022 12:22 Ответить
А три опозиційних українських канали бубачка відімкнув.
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20.07.2022 12:24 Ответить
Незаконно і без пояснень.
Він вважає їх своїми ворогами. Хоче щоб його тільки цьомали у дупцю, а правди воно не любить.
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20.07.2022 12:33 Ответить
наш , 112 и зик... ты про этих?
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20.07.2022 13:48 Ответить
Був у нас такий канал. До зеленого нашестя. Але ж бубочка захотів цей канал зробити расєйсько-мовним. Зробили, назвали "ДОМ". Через три роки може до них (зелених) щось дійшло? Хоча я дуже сумніваюсь.
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20.07.2022 12:33 Ответить
"англомовне цифрове видання UNITED24, яке розповідатиме світу про події в Україні. " - і тут зрада..ну що ж ти будеш робити..аяяй аяяй
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20.07.2022 13:08 Ответить
Вам що лиш и написати...чи ви бот ? Тут хтось щось погане сказав, звичайно канал такий потрібний
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20.07.2022 13:56 Ответить
це потрібна справа, інакше московську підміну понять ніяк не вибити у світі.
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20.07.2022 14:22 Ответить
Точно про Україну, а не про героїв століть Єрмака та Зеленського?

Бо єдиний брехнємарафон займається саме цим.
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20.07.2022 14:47 Ответить
 
 