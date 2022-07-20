Минцифры запускает англоязычное медиа UNITED24 об Украине. ВИДЕО

Министерство цифровой трансформации планирует запустить англоязычное цифровое издание UNITED24, рассказывающее миру о событиях в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мир должен знать, чем живет Украина, какой ценой борется за независимость и как тяжело отвоевывает у врага свою землю. На которой выращивается зерно. И из которого потом готовят круассаны во Франции, пасту в Италии или пекут хлеб в странах Африки", - отмечается в сообщении.

Сейчас министерство ищет команду для медиа, в том числе фиксеров, редакторов, журналистов, блоггеров, контент-копирайтеров, экспертов, инфлюенсоров, моушн-дизайнеров. Подать заявку можно на сайте.

Дата запуска медиа неизвестна. Пока создали YouTube-канал, на котором была опубликована видеопрезентация.

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