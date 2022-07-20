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Мінцифри запускає англомовне медіа UNITED24 про Україну. ВIДЕО

Міністерство цифрової трансформації планує запустити англомовне цифрове видання UNITED24, яке розповідатиме світу про події в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Світ має знати, чим живе Україна, якою ціною бореться за незалежність та як важко виборює у ворога свою землю. На якій вирощується зерно. І з якого потім готують круасани у Франції, пасту в Італії або печуть хліб у країнах Африки", - зазначається в повідомленні.

Зараз міністерство шукає команду для медіа, зокрема фіксерів, редакторів, журналістів, блогерів, контент-копірайтерів, експертів, інфлюенсорів, моушн-дизайнерів. Подати заявку можна на сайті.

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Дата запуску медіа невідома. Поки створили YouTube-канал, на якому опублікували відеопрезентацію.

Автор: 

медіа (233) Мінцифри (1191)


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Якось дивно виходить. Ці чуваки рапортують скільки мільонів вони назбирали, а волонтери досі по копійчині збирають на дрони та турнікети. Хтось знає куди Зєля діває наколядовані гроші?
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20.07.2022 12:22 Відповісти
А три опозиційних українських канали бубачка відімкнув.
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20.07.2022 12:24 Відповісти
Незаконно і без пояснень.
Він вважає їх своїми ворогами. Хоче щоб його тільки цьомали у дупцю, а правди воно не любить.
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20.07.2022 12:33 Відповісти
наш , 112 и зик... ты про этих?
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20.07.2022 13:48 Відповісти
Був у нас такий канал. До зеленого нашестя. Але ж бубочка захотів цей канал зробити расєйсько-мовним. Зробили, назвали "ДОМ". Через три роки може до них (зелених) щось дійшло? Хоча я дуже сумніваюсь.
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20.07.2022 12:33 Відповісти
"англомовне цифрове видання UNITED24, яке розповідатиме світу про події в Україні. " - і тут зрада..ну що ж ти будеш робити..аяяй аяяй
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20.07.2022 13:08 Відповісти
Вам що лиш и написати...чи ви бот ? Тут хтось щось погане сказав, звичайно канал такий потрібний
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20.07.2022 13:56 Відповісти
це потрібна справа, інакше московську підміну понять ніяк не вибити у світі.
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20.07.2022 14:22 Відповісти
Точно про Україну, а не про героїв століть Єрмака та Зеленського?

Бо єдиний брехнємарафон займається саме цим.
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20.07.2022 14:47 Відповісти
 
 