Мінцифри запускає англомовне медіа UNITED24 про Україну. ВIДЕО
Міністерство цифрової трансформації планує запустити англомовне цифрове видання UNITED24, яке розповідатиме світу про події в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
"Світ має знати, чим живе Україна, якою ціною бореться за незалежність та як важко виборює у ворога свою землю. На якій вирощується зерно. І з якого потім готують круасани у Франції, пасту в Італії або печуть хліб у країнах Африки", - зазначається в повідомленні.
Зараз міністерство шукає команду для медіа, зокрема фіксерів, редакторів, журналістів, блогерів, контент-копірайтерів, експертів, інфлюенсорів, моушн-дизайнерів. Подати заявку можна на сайті.
Дата запуску медіа невідома. Поки створили YouTube-канал, на якому опублікували відеопрезентацію.
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Він вважає їх своїми ворогами. Хоче щоб його тільки цьомали у дупцю, а правди воно не любить.
Бо єдиний брехнємарафон займається саме цим.