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Неудачный запуск российской крылатой ракеты. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись неудачного пуска российской крылатой ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ракета после пуска пошла на понижение и упала на небольшом расстоянии от места пуска. Авторы публикации не указывают время, место пуска и тип ракеты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Две российские крылатые ракеты "отказались" лететь в Украину и упали при запуске в Белгороде. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) крылатые ракеты (881) оружие (10223)


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Топ комментарии
+27
Дымилась падая ракета
Из под нее бежал расчет
А тот кто хоть раз видел это
Тот *уй в ракетчики пойдет
Тот *уй в ракетчики пойдет.
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20.07.2022 13:47
+26
все как у путэна - на пол шестого ракета...
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20.07.2022 13:45
+20

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20.07.2022 13:59
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все как у путэна - на пол шестого ракета...
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20.07.2022 13:45 Ответить
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20.07.2022 13:53 Ответить

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20.07.2022 13:59 Ответить
ГіппєрзвукАвая с нЄпрЄдсказуємой траЄкторієй...
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20.07.2022 14:13 Ответить
Маловат штуцер.. штуцерок...
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20.07.2022 14:06 Ответить
bardzo piękna stara kobieta
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20.07.2022 14:06 Ответить
Отрицательный пуск.
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29.10.2022 14:53 Ответить
За жест добрай волі ракєте-рєспєкт...
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20.07.2022 13:47 Ответить
Непередбачувана траєкторія,та й сама ракета важча від повітря!І аналоговнєт!!!
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20.07.2022 13:47 Ответить
Дымилась падая ракета
Из под нее бежал расчет
А тот кто хоть раз видел это
Тот *уй в ракетчики пойдет
Тот *уй в ракетчики пойдет.
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20.07.2022 13:47 Ответить
Шэф, все пропало!!!
Рогозина уволили, ракеты падают..
рОскоссмос----- ФСЕ!!!)))
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20.07.2022 13:51 Ответить
На видео - ближний космос... Ну, очень ближний!
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20.07.2022 14:04 Ответить
впала як мінімум одна ******* дитяча клініка, кацапи тупий народ
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20.07.2022 13:51 Ответить
Не стоит ориентироваться на коммерческую стоимость ракет. Для ВПК рф это постройка ракет по отработанной технологии - грубо это труба, взрывчатка, двигатель с механикой, пару плат электроники.
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20.07.2022 13:57 Ответить
Видається, що впала на якийсь намет чи будку біля ракетної позиції.
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20.07.2022 13:52 Ответить
Не невдалий, а правильний запуск кацапської ракети.
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20.07.2022 13:53 Ответить
Є більш правильні запуски, коли на голову запускаючих падає https://www.youtube.com/watch?v=LmI9xv_S2Ug
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20.07.2022 14:05 Ответить
Як на мене самий правильний https://www.youtube.com/watch?v=_lmZtGY-S5o&t=27s
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20.07.2022 15:25 Ответить
нема жодних сумнівів в "високоточності" подібного мотлоху...
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20.07.2022 13:53 Ответить
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20.07.2022 13:55 Ответить
це воронєж
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20.07.2022 13:55 Ответить
Против этой всей кацапской нечисти и природа ..и провидение.. и блеать здравый смысл. Нет,суки...лезут и лезут. Это наверное так надо..уничтожить это племя да и всё. Очистить планету от плесени. Жаль..украинцам при этом приходится погибать.
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20.07.2022 13:57 Ответить
крутой маневр ! таким ракетам противоракетная оборона не страшна !
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20.07.2022 14:00 Ответить
Майбуть не з того вкраденого холодильника чіп туди впихнули.
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20.07.2022 14:02 Ответить
Аналоговнетный минометный старт окрыленной ракеты!
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20.07.2022 14:03 Ответить
«Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року. Нині географія інша. Це далеко не лише «ДНР» та «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо», - заявив Лавров.
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20.07.2022 14:10 Ответить
Почему именно крылатая, а не баллистическая, тот же Искандер?
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20.07.2022 14:16 Ответить
нанотєхнології
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20.07.2022 14:17 Ответить
небыло плашки на три четверти ...
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20.07.2022 14:30 Ответить
Технології рукожопой окраїни Китаю + відбраковані китайськи чіпи (бо якісні вони ставлять на техніку ДЛЯ експорту до США,ЄС) дають ракети з непередбачуваною траекторією "*******?!!!"
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20.07.2022 14:37 Ответить
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20.07.2022 14:46 Ответить
це сіськандер, не крилата, а балістична
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20.07.2022 14:47 Ответить
"Пуск бьіл успешньім. Целью ракетьі действительно бьіл тот сортир в кустах, которьій вьі видите на видео" (С) МЗС кацапії
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20.07.2022 15:06 Ответить
Отріцатєльний взльот анало говнєтной ракєти іскандєр.
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20.07.2022 15:07 Ответить
Так и было задумано
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20.07.2022 15:50 Ответить
напевно чіп був не від потрібної моделі пральної машини
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20.07.2022 16:12 Ответить
Вот как летают ракеты на процессорах из китайских игрушек.
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20.07.2022 16:47 Ответить
і щоб всі так літали
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20.07.2022 16:47 Ответить

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20.07.2022 16:55 Ответить
А потом они говорят, что Украина их обстреливает. Подонки! Это уже не первое видео такое.
Дайте одноклеточным лишнехромосомным это посмотреть!
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20.07.2022 17:24 Ответить
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20.07.2022 18:42 Ответить
при таком раскладе грозить яо, которое неизвестно в каком состоянии, как-то опрометчиво
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20.07.2022 20:43 Ответить
 
 