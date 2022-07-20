Неудачный запуск российской крылатой ракеты. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись неудачного пуска российской крылатой ракеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ракета после пуска пошла на понижение и упала на небольшом расстоянии от места пуска. Авторы публикации не указывают время, место пуска и тип ракеты.
Топ комментарии
+27 arye z.
показать весь комментарий20.07.2022 13:47
+26 Eight Wonder #490997
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+20 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.07.2022 13:59
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Из под нее бежал расчет
А тот кто хоть раз видел это
Тот *уй в ракетчики пойдет
Тот *уй в ракетчики пойдет.
Рогозина уволили, ракеты падают..
рОскоссмос----- ФСЕ!!!)))
Дайте одноклеточным лишнехромосомным это посмотреть!