Неудачный запуск российской крылатой ракеты. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись неудачного пуска российской крылатой ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ракета после пуска пошла на понижение и упала на небольшом расстоянии от места пуска. Авторы публикации не указывают время, место пуска и тип ракеты.

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