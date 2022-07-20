Невдалий запуск російської крилатої ракети. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис невдалого пуску російської крилатої ракети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ракета після пуску пішла на зниження і упала на невеликій відстані від місця пуску. Автори публікації не зазначають час, місце пуску та тип ракети.
Топ коментарі
+27 arye z.
показати весь коментар20.07.2022 13:47
+26 Eight Wonder #490997
показати весь коментар20.07.2022 13:45
+20 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.07.2022 13:59
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Из под нее бежал расчет
А тот кто хоть раз видел это
Тот *уй в ракетчики пойдет
Тот *уй в ракетчики пойдет.
Рогозина уволили, ракеты падают..
рОскоссмос----- ФСЕ!!!)))
Дайте одноклеточным лишнехромосомным это посмотреть!