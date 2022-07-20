Невдалий запуск російської крилатої ракети. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис невдалого пуску російської крилатої ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ракета після пуску пішла на зниження і упала на невеликій відстані від місця пуску. Автори публікації не зазначають час, місце пуску та тип ракети.

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