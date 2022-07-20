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Невдалий запуск російської крилатої ракети. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис невдалого пуску російської крилатої ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ракета після пуску пішла на зниження і упала на невеликій відстані від місця пуску. Автори публікації не зазначають час, місце пуску та тип ракети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві російські крилаті ракети "відмовилися" летіти в Україну і впали під час запуску в Бєлгороді. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) крилаті ракети (1073) зброя (7475)


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Топ коментарі
+27
Дымилась падая ракета
Из под нее бежал расчет
А тот кто хоть раз видел это
Тот *уй в ракетчики пойдет
Тот *уй в ракетчики пойдет.
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20.07.2022 13:47
+26
все как у путэна - на пол шестого ракета...
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20.07.2022 13:45
+20

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20.07.2022 13:59
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все как у путэна - на пол шестого ракета...
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20.07.2022 13:45 Відповісти
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20.07.2022 13:53 Відповісти

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20.07.2022 13:59 Відповісти
ГіппєрзвукАвая с нЄпрЄдсказуємой траЄкторієй...
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20.07.2022 14:13 Відповісти
Маловат штуцер.. штуцерок...
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20.07.2022 14:06 Відповісти
bardzo piękna stara kobieta
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20.07.2022 14:06 Відповісти
Отрицательный пуск.
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29.10.2022 14:53 Відповісти
За жест добрай волі ракєте-рєспєкт...
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20.07.2022 13:47 Відповісти
Непередбачувана траєкторія,та й сама ракета важча від повітря!І аналоговнєт!!!
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20.07.2022 13:47 Відповісти
Дымилась падая ракета
Из под нее бежал расчет
А тот кто хоть раз видел это
Тот *уй в ракетчики пойдет
Тот *уй в ракетчики пойдет.
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20.07.2022 13:47 Відповісти
Шэф, все пропало!!!
Рогозина уволили, ракеты падают..
рОскоссмос----- ФСЕ!!!)))
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20.07.2022 13:51 Відповісти
На видео - ближний космос... Ну, очень ближний!
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20.07.2022 14:04 Відповісти
впала як мінімум одна ******* дитяча клініка, кацапи тупий народ
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20.07.2022 13:51 Відповісти
Не стоит ориентироваться на коммерческую стоимость ракет. Для ВПК рф это постройка ракет по отработанной технологии - грубо это труба, взрывчатка, двигатель с механикой, пару плат электроники.
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20.07.2022 13:57 Відповісти
Видається, що впала на якийсь намет чи будку біля ракетної позиції.
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20.07.2022 13:52 Відповісти
Не невдалий, а правильний запуск кацапської ракети.
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20.07.2022 13:53 Відповісти
Є більш правильні запуски, коли на голову запускаючих падає https://www.youtube.com/watch?v=LmI9xv_S2Ug
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20.07.2022 14:05 Відповісти
Як на мене самий правильний https://www.youtube.com/watch?v=_lmZtGY-S5o&t=27s
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20.07.2022 15:25 Відповісти
нема жодних сумнівів в "високоточності" подібного мотлоху...
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20.07.2022 13:53 Відповісти
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20.07.2022 13:55 Відповісти
це воронєж
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20.07.2022 13:55 Відповісти
Против этой всей кацапской нечисти и природа ..и провидение.. и блеать здравый смысл. Нет,суки...лезут и лезут. Это наверное так надо..уничтожить это племя да и всё. Очистить планету от плесени. Жаль..украинцам при этом приходится погибать.
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20.07.2022 13:57 Відповісти
крутой маневр ! таким ракетам противоракетная оборона не страшна !
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20.07.2022 14:00 Відповісти
Майбуть не з того вкраденого холодильника чіп туди впихнули.
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20.07.2022 14:02 Відповісти
Аналоговнетный минометный старт окрыленной ракеты!
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20.07.2022 14:03 Відповісти
«Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року. Нині географія інша. Це далеко не лише «ДНР» та «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо», - заявив Лавров.
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20.07.2022 14:10 Відповісти
Почему именно крылатая, а не баллистическая, тот же Искандер?
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20.07.2022 14:16 Відповісти
нанотєхнології
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20.07.2022 14:17 Відповісти
небыло плашки на три четверти ...
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20.07.2022 14:30 Відповісти
Технології рукожопой окраїни Китаю + відбраковані китайськи чіпи (бо якісні вони ставлять на техніку ДЛЯ експорту до США,ЄС) дають ракети з непередбачуваною траекторією "*******?!!!"
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20.07.2022 14:37 Відповісти
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20.07.2022 14:46 Відповісти
це сіськандер, не крилата, а балістична
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20.07.2022 14:47 Відповісти
"Пуск бьіл успешньім. Целью ракетьі действительно бьіл тот сортир в кустах, которьій вьі видите на видео" (С) МЗС кацапії
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20.07.2022 15:06 Відповісти
Отріцатєльний взльот анало говнєтной ракєти іскандєр.
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20.07.2022 15:07 Відповісти
Так и было задумано
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20.07.2022 15:50 Відповісти
напевно чіп був не від потрібної моделі пральної машини
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20.07.2022 16:12 Відповісти
Вот как летают ракеты на процессорах из китайских игрушек.
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20.07.2022 16:47 Відповісти
і щоб всі так літали
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20.07.2022 16:47 Відповісти

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20.07.2022 16:55 Відповісти
А потом они говорят, что Украина их обстреливает. Подонки! Это уже не первое видео такое.
Дайте одноклеточным лишнехромосомным это посмотреть!
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20.07.2022 17:24 Відповісти
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20.07.2022 18:42 Відповісти
при таком раскладе грозить яо, которое неизвестно в каком состоянии, как-то опрометчиво
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20.07.2022 20:43 Відповісти
 
 