Как живут заключенные единственного лагеря военнопленных в Украине. ВИДЕО
Военнопленные, находящиеся в единственном в Украине специальном лагере, содержатся согласно всем требованиям международного законодательства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о жизни пленных, в частности, о приобщившихся к НВФ террористов "ЛНР" говорится в эксклюзивном видео от LVIV.MEDIA. В репортаже рассказывается о том, что делают, едят и читают те, кто находится в лагере для военнопленных.
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+26 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий20.07.2022 16:16
+17 Евгений Пэ
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+16 Bodalux
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Цей обмінний фонд нікому ні нах не всрався? Тоді нащо цей баласт.
Патріотів переслідуємо та саджаємо за грати. Біснувата Безугла закони про розстріл військових на фронті **********
От така у нас держава
Там мізки пропити ще дідами-прадідами!
Хотя тут ситуация принципиально другая - эти, на кадрах, взяли в руки оружие на стороне врага и, вполне вероятно, на их руках кровь. Военное время, военные законы, - нех¥й их жалеть!
Хай би завали по містам України розбирали після кацапських ракетних ударів.
ОП береже своїх співічизників.
Щьи и калачьи идять мокшанськи ???!!! __
Русский - 0,93 ОНРД,
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