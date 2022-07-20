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Новини Відео Війна
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Як живуть в'язні єдиного табору військовополонених в Україні. ВIДЕО

Військовополонені, що перебувають у єдиному в Україні спеціальному таборі, утримуються відповідно до усіх вимог міжнародного законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про життя полонених, зокрема, про тих, що долучилися до НВФ терористів "ЛНР", йдеться в ексклюзивному відео від LVIV.MEDIA. У репортажі розповідається про те, що роблять, їдять та читають ті, хто перебуває в таборі для військовополонених. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рецидивіст з Луганщини пішов воювати з Україною, щоб заробити на вставні зуби. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2267)


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Топ коментарі
+26
а как поживает АЗОВ ???????
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20.07.2022 16:16
+17
Лично мне - гражданину Украины похер,как живут эти ублюдки.Мне за наших парней интересно,а не этот курорт для оккупантов
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20.07.2022 16:20
+16
АЗОВці зараз не на часі у влади, Зепоц думає як вивезти зерно і може ще про*бати Одесу.
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20.07.2022 16:28
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курорт
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20.07.2022 16:15 Відповісти
взяти інтерв.ю, дістати важливі дані, а потім влаштувати такі пекельні умови, що на обмін віддавати вже овоща, який не тільки забуде, де Україна, а як його звали, куди срати та сцяти ходити. Якщо ми будемо сюсюкать з катами, то рашка своєю підлістю, жорстокість, брехнею знову нас переможе, як то вже було в історії україно-рос стосунків. https://cdn.fishki.net/upload/users/2019/01/14/343877/32c0deb7832f4896fbce73ca827c5f99.jpg
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20.07.2022 16:21 Відповісти
Це буде порушенням Женевської конвенції, яка є НЕВІД'ЄМНОЮ частиною українського законодавства.
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20.07.2022 16:27 Відповісти
Можно проще перед обменом, пускать газ в камеру и пока они будут спать колоть их наркоманскими шприцами с вичем. И пусть едут домой заражаеют своих жен, детей...
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20.07.2022 16:52 Відповісти
Все відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
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20.07.2022 16:25 Відповісти
Сказати, в них була епідемія інфекційного енцефаліту чи кліщі покусали
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20.07.2022 16:41 Відповісти
Які військовополонені? Вони війну не оголошували так що це терористи озброєні. Гуантанамо їм треба чи Абу-Грейб.
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20.07.2022 16:43 Відповісти
а как поживает АЗОВ ???????
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20.07.2022 16:16 Відповісти
не на часі розповідати.
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20.07.2022 16:23 Відповісти
АЗОВці зараз не на часі у влади, Зепоц думає як вивезти зерно і може ще про*бати Одесу.
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20.07.2022 16:28 Відповісти
А ми у змозі на це вплинути?
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20.07.2022 18:37 Відповісти
В ямах наші сидять, без меддопомоги, голодні, кожного дня катують, це зелене так шанує вбивць, катів, гвалтівників, курорт влаштували, та ціорки й додому не захочуть їхати
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20.07.2022 20:57 Відповісти
Питання поставлено не правильно. Не «Як», а «Чому»
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20.07.2022 16:17 Відповісти
Щоб Так могли дозволити собі їсти більшість наших пенсіонерів
😒😒😒
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20.07.2022 16:19 Відповісти
Лично мне - гражданину Украины похер,как живут эти ублюдки.Мне за наших парней интересно,а не этот курорт для оккупантов
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20.07.2022 16:20 Відповісти
та нах іх тут ше годувати?? чи хтось хоче сказати, шо вони клепанням палет, заробляють на комунальні, шмотки, обслугу і жратву????
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20.07.2022 16:22 Відповісти
То вони у Львові? Просто шикарно.І чому не під обстрілами завали розгрібають, ці "цінні" кадри.
Цей обмінний фонд нікому ні нах не всрався? Тоді нащо цей баласт.
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20.07.2022 16:22 Відповісти
"Мишебратья" не повинні постраждати від "дружнього" вогню, тому вивезли на західну Україну. Азовці так само комфортно перебувають в полоні, можливо, але не точно, бо фільмів про них не знімають і владі вони чисто всралися.
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20.07.2022 16:32 Відповісти
Не факт, що це у Львові!
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20.07.2022 18:38 Відповісти
Для зелених це українці баласт, а не орки
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20.07.2022 20:58 Відповісти
шпигунів, наводчиків, колоборантів відпускаємо, зрадників типу Портнова вільно випускаємо за кордон, полонені живуть краще ніж їх земляки в кацапії, впевнений більшість думають лиш би мене не обміняли...покантуюсь, може потім дадуть амністію і заживу як люди...
Патріотів переслідуємо та саджаємо за грати. Біснувата Безугла закони про розстріл військових на фронті **********
От така у нас держава
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20.07.2022 16:26 Відповісти
Ми ж їх вибрали. Не з придністров'я нам їх прислали. Бачили очі, що вибирала...
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20.07.2022 17:51 Відповісти
А что их еще не обменяли за каких-нибудь бродяг с оккупированных территорий?
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20.07.2022 16:26 Відповісти
я бы на месте лагерных баландеров отравил бы их
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20.07.2022 16:27 Відповісти
А чего они там живут, на чужих харчах? Пусть отрабатывают - общественные работы, или в аренду их сдавать по селам - там всегда работа найдется. Мы еще этих ублюдков содержать должны, с наших налогов!
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20.07.2022 16:29 Відповісти
Щоб ви тут не фантазували, виходячи зі своїх емоцій, ознайомтесь спочатку - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text й виходьте з того, що Україна міжнародне законодавство не порушуватиме.
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20.07.2022 16:31 Відповісти
Звичайно Україна порушувати права полонених не буде, за це нам рашка періодично буде віддавати тіла азовців.
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20.07.2022 16:35 Відповісти
то то тюрма чи школа по вивченню української мови та елементарних навичків користування унітазами?
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20.07.2022 16:33 Відповісти
Наскільки я розумію, більшість з них не можуть вважатися полоненими, бо це зрадники з українським громадянством. Такі мають сидіти в звичайних колоніях посиленого режиму, причому довічно.
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20.07.2022 16:34 Відповісти
Та да, Заходу сподобається, на це й розраховують.
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20.07.2022 16:40 Відповісти
А Слава Україні вони вже навчились кричати?
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20.07.2022 16:41 Відповісти
Та вони у непонятці звідки в Луганську у 15-му році взялась протипіхотна міна, на якій його син підірвася!

Там мізки пропити ще дідами-прадідами!
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20.07.2022 18:41 Відповісти
Грустно все это. За то, что были на оккупированных территориях всю жизнь власти вспоминали бабушке и отцу. Аргумент "что же вы нас бросили, оставили немцам!?" чудом не закончился лагерем.
Хотя тут ситуация принципиально другая - эти, на кадрах, взяли в руки оружие на стороне врага и, вполне вероятно, на их руках кровь. Военное время, военные законы, - нех¥й их жалеть!
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20.07.2022 16:42 Відповісти
С каких пор на террористов распространяется Женевская Конвенция? Сами не не знаете законов еще и с других требуете
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20.07.2022 16:51 Відповісти
Досмотрел до конца. Это ПОЛНЫЙ ******!!!!!!!
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20.07.2022 16:52 Відповісти
All inclusive, *****
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20.07.2022 16:54 Відповісти
Интересно теперь в принципе кацапы знают местополежние этого курорта. Прилетит ли туда крылатка?
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20.07.2022 16:55 Відповісти
Народжені у зоні попали на зону. Де покарання ?
Хай би завали по містам України розбирали після кацапських ракетних ударів.
ОП береже своїх співічизників.
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20.07.2022 17:13 Відповісти
__и хде самоокупаемость ? Огородик присадибний, птицеферма. Для чого их бережуть ???!!! Пленныйнемец строил дома,таскал кирпич .А эти толпой собирают пакетики ?!
Щьи и калачьи идять мокшанськи ???!!! __
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20.07.2022 17:13 Відповісти
Единица тупорылости - "один на рот Даунбасса" (ОНРД).
Русский - 0,93 ОНРД,
Буряты - 0,87 ОНРД,
Пыня - 0,99 (9) ОНРД
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20.07.2022 17:31 Відповісти
"Кажуть, що каяться"... як можна щиро розкаятись, коли в голові жодного розуміння що відбувається довкола? В його сина ногу відірвало міною яку поставили його ж асвабадітєлі, а він каже шо "кто угодна мог єйо паставіть"
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20.07.2022 17:41 Відповісти
Смоли їм гарячої, а не їсти.
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20.07.2022 18:21 Відповісти
Пусть работают. С паршивой овцы хоть шерсти клок... 🐑
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20.07.2022 18:52 Відповісти
Наші в ямах та підвалах, раз на добу їжа, а то й раз на три доби, хліб та вода, постійні побиття та катування, фіз.потреби на відро. А тут оркам курорт, та ще й забезпечення на 3000 грн, коли наші пенсіонери отримують по 2000. Справді, влада орків шанує більше ніж українців.
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20.07.2022 20:43 Відповісти
 
 