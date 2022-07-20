Як живуть в'язні єдиного табору військовополонених в Україні. ВIДЕО
Військовополонені, що перебувають у єдиному в Україні спеціальному таборі, утримуються відповідно до усіх вимог міжнародного законодавства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про життя полонених, зокрема, про тих, що долучилися до НВФ терористів "ЛНР", йдеться в ексклюзивному відео від LVIV.MEDIA. У репортажі розповідається про те, що роблять, їдять та читають ті, хто перебуває в таборі для військовополонених.
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+26 Вася Шевченко #371210
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+17 Евгений Пэ
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Цей обмінний фонд нікому ні нах не всрався? Тоді нащо цей баласт.
Патріотів переслідуємо та саджаємо за грати. Біснувата Безугла закони про розстріл військових на фронті **********
От така у нас держава
Там мізки пропити ще дідами-прадідами!
Хотя тут ситуация принципиально другая - эти, на кадрах, взяли в руки оружие на стороне врага и, вполне вероятно, на их руках кровь. Военное время, военные законы, - нех¥й их жалеть!
Хай би завали по містам України розбирали після кацапських ракетних ударів.
ОП береже своїх співічизників.
Щьи и калачьи идять мокшанськи ???!!! __
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