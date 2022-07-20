Як живуть в'язні єдиного табору військовополонених в Україні. ВIДЕО

Військовополонені, що перебувають у єдиному в Україні спеціальному таборі, утримуються відповідно до усіх вимог міжнародного законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про життя полонених, зокрема, про тих, що долучилися до НВФ терористів "ЛНР", йдеться в ексклюзивному відео від LVIV.MEDIA. У репортажі розповідається про те, що роблять, їдять та читають ті, хто перебуває в таборі для військовополонених.

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