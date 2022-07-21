Украинский ЗРК "Бук-М1" сбивает российский БПЛА "Орлан-10". ВИДЕО

Украинский экипаж ЗРК "Бук-М1" сбил российский БПЛА "Орлан-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсети на странице воздушного командования "Центр".

"Видео сбития 19. 07. 2022 года беспилотного летательного аппарата оперативно-тактического уровня вероятно Орлан-10 военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", - говорится в комментарии к видео.

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