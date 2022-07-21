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Український ЗРК "Бук-М1" збиває російський БПЛА "Орлан-10". ВIДЕО

Український екіпаж ЗРК "Бук-М1" збив російський БПЛА "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережі на сторінці повітряного командування "Центр".

"Відео збиття 19. 07. 2022 року безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня ймовірно Орлан-10 військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вразили ворожий літак Су-35 під Новою Каховкою, - Повітряні Сили. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+68
других средств нет , но если они полетают и потом наведут свою арту ,то стоимость потерянной техники , перекроет стоимость ракеты для бука и этот без подсчета возможных потерь личного состава , которые никакими деньгами не покроешь.
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21.07.2022 11:47
+28
З гармати по горобцям.
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21.07.2022 11:43
+20
Дороговато на беспилотник такую ракету тратить, но иначе обойдется дороже. Ведь орлан - это и разведывательный, и ударный. Так что, хотя и ракета к Буку дорогая, но жизни ребят дороже.
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21.07.2022 11:48
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З гармати по горобцям.
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21.07.2022 11:43 Відповісти
дурак ти, дядя
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21.07.2022 11:45 Відповісти
Девочка, не груби дядям!
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21.07.2022 12:01 Відповісти
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21.07.2022 12:06 Відповісти
орлан - вовсе не гарабец.
Это вполне оправданная цель для БУКа.
Патамушто орлан дорого и очень высоко - с обычного ПЗРК не так просто сбить.
пять копийок - йди на фронт - там тебе раскажут.
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21.07.2022 13:36 Відповісти
других средств нет , но если они полетают и потом наведут свою арту ,то стоимость потерянной техники , перекроет стоимость ракеты для бука и этот без подсчета возможных потерь личного состава , которые никакими деньгами не покроешь.
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21.07.2022 11:47 Відповісти
Якщо більше не має чим, то так. А чого не має?
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21.07.2022 11:51 Відповісти
Литва ж передавала якесь ружжо для гасіння дронів.
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21.07.2022 12:07 Відповісти
это ружжо , для низколетящих целей ,орлан высотный и с приличной защитой от радоэлектронных помех ,так что сбивают тем . что есть в наличии
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21.07.2022 12:24 Відповісти
Якби ти більше читав, а не писав, то знав би, що воно працює виключно по дронах цивільних.
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21.07.2022 12:25 Відповісти
Можливо, легкомоторні гвинтові літаки з встановленими на них кулеметами могли б статися у пригоді.
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21.07.2022 12:16 Відповісти
Есть такие штурмовики у Бразилии. Embraer EMB 314 Super Tucano. Успешно применялись в Афгане, но Украине больше подошли бы американские А-10
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21.07.2022 21:10 Відповісти
..це - не той випадок
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21.07.2022 12:01 Відповісти
цей горобець аж занадто серливий.
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21.07.2022 12:04 Відповісти
тренування теж потрібне
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21.07.2022 12:11 Відповісти
Да, дороговато! Для таких целей есть ПЗРК!
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21.07.2022 12:20 Відповісти
Которое не достает орланы на слишком большой высоте. Чуть бы пониже шёл достали бы, а так только Буком.
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21.07.2022 12:55 Відповісти
Дешевшим чимось не можна збивати?
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21.07.2022 11:45 Відповісти
takyje nemeckije geapard budet zbyvat bez problem i diosevo.V etom mesiace dolzni uze pojavitsia
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21.07.2022 11:49 Відповісти
Орлан - це висота 5 км. Так що навряд.
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21.07.2022 12:33 Відповісти
А ЯК-18?
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21.07.2022 12:53 Відповісти
"Гепард"
Дальність вогнюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Ефективна до 4 км (до 3 км в висоту)
А "Орлан літає на висоті 5 км
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21.07.2022 13:36 Відповісти
А что он видит с 5 км?
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21.07.2022 22:57 Відповісти
Шкода такої ракети на таке гівно
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21.07.2022 11:45 Відповісти
совсем нет. Это спасённые объекты и жизни.
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21.07.2022 15:02 Відповісти
Можна ще С-300 задіяти за для збиття Орланів, які виробляють з гівна та палок.
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21.07.2022 11:45 Відповісти
Я хренею - из Бука по Орлану...
А не пробовали на Як-40 установить пару MG-42&
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21.07.2022 11:47 Відповісти
ЯК-40 ?? Це сарказм, мабуть ...
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21.07.2022 12:04 Відповісти
непевно, мався на увазі Як 52. таких спортивних літачків у нас ще завались. совок їх наклепав 2 тищі. В Україні штук 200 точно є десь по клубам
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21.07.2022 12:22 Відповісти
Він переплутав з Як-18
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21.07.2022 12:55 Відповісти
Дороговато на беспилотник такую ракету тратить, но иначе обойдется дороже. Ведь орлан - это и разведывательный, и ударный. Так что, хотя и ракета к Буку дорогая, но жизни ребят дороже.
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21.07.2022 11:48 Відповісти
Орлан - виключно розвідувальний безпілотник, в нього максимальне навантаження - 5 кг.

Це "Форпост" може удари наносити.

Хоча, звісно, можно до нього гранату прицепити, але точність буде ніяка.

В іншому абсолютно згоден з Вами.
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21.07.2022 12:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10 «Орлан-10» - російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості виробництва ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10 В травні 2022 року була представлена ударна модифікація.
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21.07.2022 12:15 Відповісти
Так я ж про це і пишу!

"...

ВПС Росії мали серйозні проблеми під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) війни в Україні , застосовуючи по наземних цілях некеровані бомби з ударних літаків та гелікоптерів. Точність ураження була низькою, та доводилося знижуватися, підставляючи себе під удари ПЗРК. Внаслідок цього російська авіація зазнала великих втратhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-de.7455-9 [9] .

Тому ВПС Росії почали озброювати дрони «Орлан-10» гранатами з 40-мм пострілів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%93-25 ВОГ-25П для ручних гранатометів з додаванням хвостового оперенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-de.7455-9 [9] .

Помітно, що ідея перетворити розвідувальний дрон на умовно-ударний була виконана на заводському рівні. Один БПЛА здатен взяти на борт до 4 ****************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-10 [10] ..."
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21.07.2022 12:45 Відповісти
Пам'ятаю з новин, що скинуті з безпілотників гранати створювали нам проблеми - були загиблі і поранені. Звісно, це не ракетою з Байрактару
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21.07.2022 13:02 Відповісти
****ь, или хотя два сачка на крылья!
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21.07.2022 11:49 Відповісти
Для этого гамна должны быть Шилки или Стрелы.
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21.07.2022 11:49 Відповісти
Зачем? Артиллерийские же придать к Буку. Сбивали же дидов, ой, то есть сбивали же муссолинистов, вот и - кто знает как снаряды снаряжались тогда на какой высоте разрывать то?
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21.07.2022 11:54 Відповісти
На ********** був висотомір, який запускав детонатор на виставленій висоті.
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21.07.2022 12:58 Відповісти
Стоит ракета Бука чтобы стрелять по тому говну? Нужно делать дроны-истребители. Иначе выстреляем ракеты по беспилотникам которых у рашистов как говна а потом не будет чем прикрывать небо от вражеской авиации
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21.07.2022 11:52 Відповісти
Видать, нельзя было его оставлять в небе.
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21.07.2022 11:53 Відповісти
для диванних експертів - підніміть одне місце з дивану, поїдьте на фронт та збивайте з рогатки. Це ж так просто...
Збивають тим чим в даний час є можливість, а збивати треба негайно бо відлік може йти на хвилини , приліт кацапської артилерії і немає того ЗРК, шести ракет і ще особового складу разом з ним, так що дорожче????
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21.07.2022 11:53 Відповісти
Публиковать такие новости не стоит, по крайней мере.
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21.07.2022 11:57 Відповісти
Усі місцеві дивани гарно цифри рахувати вміють та стратегії висувати, як ЗСУ потрібно воювати. А те, яку реально шкоду цей довбаний орлан може принести (розвідка наших позицій, скупчення техніки, особового складу таке інше) і навести туди арту орків-це не для їхнього розуміння.
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21.07.2022 12:00 Відповісти
З дивана можна і тапком жбурнути. Правда? Коментатори канєшна...
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21.07.2022 12:03 Відповісти
А шо, тапок не шкода? А з другим потім що робити - наступного Орлана чекати? Так і тапок не напасешся, у чому потім від дивану до туалету ходити.
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21.07.2022 12:39 Відповісти
Все стає на свої місця, якщо знати, що саме захищає цей підрозділ ППО. А ви знаєте?
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21.07.2022 12:04 Відповісти
HIMARS?
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21.07.2022 12:10 Відповісти
ОП?
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21.07.2022 21:20 Відповісти
Пропоную зійтися на тому, що праві обидві сторони.

Але для боротьби з дрібними дронами потрібні адекватні засоби.
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21.07.2022 12:07 Відповісти
Дуже складно знайти засоби для боротьби з дронами у достатній кількості, маючи лінію фронту більше 2000 км.
Це вже категорії Першої світової війни.
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21.07.2022 12:15 Відповісти
Якщо не збити Орлан, «прилетить» артилерія.
От і вся арифметика.
Орлан це очі розрахунків гармат, САУ, РСЗВ.
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21.07.2022 12:10 Відповісти
А с этим никто не спорит.

Но сбивать хотелось бы чем-то менее масштабным. Бук это серьезное пво.
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21.07.2022 12:31 Відповісти
Вартість ракети "Бук": 30 - 80 тис. $
Вартість "Орлан-10": 80 - 120 тис. $
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21.07.2022 12:13 Відповісти
орлан гораздо дешевле. Авиамодель орланного уровня обходится где-то в 2..3штуки. В орлане, считайте - плюс начинка военная. Это еще 2..3 штуки. С откатами пускай даже 10-20. Но никак не 80
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21.07.2022 12:30 Відповісти
Служба зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України називає вартість "Орлан-10" 30 - 80 тис. $
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21.07.2022 12:46 Відповісти
так ти визначся вже )))

бо то 80 - 120 тис. $, то вже 30 - 80 тис. $
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21.07.2022 13:15 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10 За даними Штабу АТО ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літака коливається в районі 5-7 млн рублів.

Зверніть увагу, ціна вказана в рублях, не в доларах або євро. На жаль, орки навчились їх штампувати. Сподіватимемось, що через санкції тепер це буде складніше, бо мікросхеми там явно імпортні.

І все одно, якщо не збити, то за втраченою від обстрілів технікою обійдеться набагато дорожче, а людські життя взагалі безцінні.
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21.07.2022 12:46 Відповісти
Действительно, в википедии так написано. Я фигею, стоимость такого самолета в 10-15 раз меньше.

Дешевые самолетики нужно сбивать чем-то дешевым. Чисто технически это неможет работать иначе: они "закончат" своими орланами наши ракеты бука - а потом начнут полировать нас авиацией, и нам небудет чем ответить.
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21.07.2022 13:00 Відповісти
Донедавна в орків була викруткова зборка Ізраельських комплектуючих
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21.07.2022 13:05 Відповісти
орлан стоит до 5..10тыс. Ну пускай даже 20.

Ракета бука стоит где-то 500 тыс.

И конечно, когда дорогой ракетой лупят по дешевой поделке - смотреть больно. А еще бывает, что 2 ракеты пускают.
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21.07.2022 12:27 Відповісти
Смотреть больно. Но будет еще больнее, когда эта дешевая леталка высмотрит цель для орковской арты. Летают они высоко, из автомата не достать.
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21.07.2022 12:49 Відповісти
есть проблема, да.
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21.07.2022 13:03 Відповісти
Раджу поїхати на позиції лінії фронту та своїми очами побачити що туди прилітає та в яких кількостях. От тобі можна буде порозмірковувати на тему "смотреть больно".
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21.07.2022 14:57 Відповісти
АрхиСтратегам Цензора поясняю, при сбитии разведывательного беспилотника нужно учитывать не только его стоимость, но и размер УЩЕРБА, который он может принести, наведя вражескую арту на цель.
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21.07.2022 12:59 Відповісти
Тогда они своими орланами "закончат" наши ракеты бука - и вот тогда будет ущерб настоящий, под названием "господство в воздухе". Мариуполю привет.

Вывод - можно стрелять из бука, но лучше взять что-то более нишевое. А когда есть радары контр батарейные, то вообще неясно что лучше.
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21.07.2022 13:06 Відповісти
все так. але московити їх наклепають тисячами або аятоли підкинуть. потрібні системні контрміри
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21.07.2022 14:00 Відповісти
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21.07.2022 13:48 Відповісти
Такое говнище надо херачить с дельтаплана простым АК.
Рожка должно хватить.
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21.07.2022 16:32 Відповісти
Як-18 винтом порубит его на мелкий салат.
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21.07.2022 16:35 Відповісти
Можна сделать таран и одновременно зашиту винта и даже пули на них не тратить.
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21.07.2022 20:16 Відповісти
треба краще маскуватись...
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21.07.2022 13:52 Відповісти
Вспоминается аксеома после WW2: лучшее средство против танков-это танк. Похоже что в эру дронов тоже такое может быть полезно. Какой-то дрон камикадзе баражирующий.
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21.07.2022 13:56 Відповісти
https://www.google.com/search?rlz=1C1QJDB_enUA643UA656&sxsrf=ALiCzsYlDTFvPS4-ON_XI_2vSC9N_NnTUw:1658401506900&q=%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%91%D1%8B+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%83&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxm9qF64n5AhWNxosKHaNvDUwQkeECKAB6BAgBEDg Если Бы не сбили то прилетело бы по буку
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21.07.2022 14:05 Відповісти
Краще збивати, вартість витраченої ракети - не головне, - ворожа розвідка для нас вкрай погано.
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21.07.2022 14:56 Відповісти
Фіга собі....
А як цей "орлан" зміг долетіти до самої пускової "бука", враховуючі шо українські буки в притул до зони бойових дій ніде не стоять?!
Пистець неподобство...
Молодці ППО-шники, смерть москалям та їх "орланам"!
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21.07.2022 15:55 Відповісти
потрiбно дрон-камiкадзе з Ai. Щоб сам вилiтав автоматично з шахти, або вичiкував у небi, та сам iнколи перезаряджався, патрулював автоматично, як робопилосос.

Такого дрона РЕБ не вiзьмуть, а компьютер на борту сам направить камiкадзе на цiль (Орлан). Людей не треба, робот сам все зробить.
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21.07.2022 22:21 Відповісти
 
 