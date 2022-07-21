Український ЗРК "Бук-М1" збиває російський БПЛА "Орлан-10". ВIДЕО

Український екіпаж ЗРК "Бук-М1" збив російський БПЛА "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережі на сторінці повітряного командування "Центр".

"Відео збиття 19. 07. 2022 року безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня ймовірно Орлан-10 військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", - йдеться в коментарі до відео.

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