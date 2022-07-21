Український ЗРК "Бук-М1" збиває російський БПЛА "Орлан-10". ВIДЕО
Український екіпаж ЗРК "Бук-М1" збив російський БПЛА "Орлан-10".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережі на сторінці повітряного командування "Центр".
"Відео збиття 19. 07. 2022 року безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня ймовірно Орлан-10 військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", - йдеться в коментарі до відео.
Топ коментарі
+68 Kiev_Kiev_777
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+20 IgorYakovlevich
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Это вполне оправданная цель для БУКа.
Патамушто орлан дорого и очень высоко - с обычного ПЗРК не так просто сбить.
пять копийок - йди на фронт - там тебе раскажут.
Дальність вогнюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Ефективна до 4 км (до 3 км в висоту)
А "Орлан літає на висоті 5 км
А не пробовали на Як-40 установить пару MG-42&
Це "Форпост" може удари наносити.
Хоча, звісно, можно до нього гранату прицепити, але точність буде ніяка.
В іншому абсолютно згоден з Вами.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10 В травні 2022 року була представлена ударна модифікація.
"...
ВПС Росії мали серйозні проблеми під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) війни в Україні , застосовуючи по наземних цілях некеровані бомби з ударних літаків та гелікоптерів. Точність ураження була низькою, та доводилося знижуватися, підставляючи себе під удари ПЗРК. Внаслідок цього російська авіація зазнала великих втратhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-de.7455-9 [9] .
Тому ВПС Росії почали озброювати дрони «Орлан-10» гранатами з 40-мм пострілів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%93-25 ВОГ-25П для ручних гранатометів з додаванням хвостового оперенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-de.7455-9 [9] .
Помітно, що ідея перетворити розвідувальний дрон на умовно-ударний була виконана на заводському рівні. Один БПЛА здатен взяти на борт до 4 ****************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10#cite_note-10 [10] ..."
Збивають тим чим в даний час є можливість, а збивати треба негайно бо відлік може йти на хвилини , приліт кацапської артилерії і немає того ЗРК, шести ракет і ще особового складу разом з ним, так що дорожче????
Але для боротьби з дрібними дронами потрібні адекватні засоби.
Це вже категорії Першої світової війни.
От і вся арифметика.
Орлан це очі розрахунків гармат, САУ, РСЗВ.
Но сбивать хотелось бы чем-то менее масштабным. Бук это серьезное пво.
Вартість "Орлан-10": 80 - 120 тис. $
бо то 80 - 120 тис. $, то вже 30 - 80 тис. $
Зверніть увагу, ціна вказана в рублях, не в доларах або євро. На жаль, орки навчились їх штампувати. Сподіватимемось, що через санкції тепер це буде складніше, бо мікросхеми там явно імпортні.
І все одно, якщо не збити, то за втраченою від обстрілів технікою обійдеться набагато дорожче, а людські життя взагалі безцінні.
Дешевые самолетики нужно сбивать чем-то дешевым. Чисто технически это неможет работать иначе: они "закончат" своими орланами наши ракеты бука - а потом начнут полировать нас авиацией, и нам небудет чем ответить.
Ракета бука стоит где-то 500 тыс.
И конечно, когда дорогой ракетой лупят по дешевой поделке - смотреть больно. А еще бывает, что 2 ракеты пускают.
Вывод - можно стрелять из бука, но лучше взять что-то более нишевое. А когда есть радары контр батарейные, то вообще неясно что лучше.
Рожка должно хватить.
А як цей "орлан" зміг долетіти до самої пускової "бука", враховуючі шо українські буки в притул до зони бойових дій ніде не стоять?!
Пистець неподобство...
Молодці ППО-шники, смерть москалям та їх "орланам"!
Такого дрона РЕБ не вiзьмуть, а компьютер на борту сам направить камiкадзе на цiль (Орлан). Людей не треба, робот сам все зробить.