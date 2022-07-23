Уничтоженная техника российских оккупантов на одном из украинских полей. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам и уничтожать живую силу врага вместе с техникой.
Видео обнародовал Василий Будик, передает Цензор.НЕТ.
В одном из украинских полей удалось снять разбитую технику российских оккупантов. В частности, уничтоженные танки, БТР и авто рашистов с символами "Z" на корпусе.
Топ комментарии
+8 Saskia Jansen
показать весь комментарий23.07.2022 14:33
+7 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.07.2022 14:27
+4 neverlok lok
показать весь комментарий23.07.2022 14:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це відомо усім ? Усім нормальним - відомо !
Але ніколи не думав - що ця краса буде такою