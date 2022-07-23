Уничтоженная техника российских оккупантов на одном из украинских полей. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам и уничтожать живую силу врага вместе с техникой.

Видео обнародовал Василий Будик, передает Цензор.НЕТ.

В одном из украинских полей удалось снять разбитую технику российских оккупантов. В частности, уничтоженные танки, БТР и авто рашистов с символами "Z" на корпусе.

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