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Новости Видео Война
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Уничтоженная техника российских оккупантов на одном из украинских полей. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают наносить удары по российским оккупантам и уничтожать живую силу врага вместе с техникой.

Видео обнародовал Василий Будик, передает Цензор.НЕТ.

В одном из украинских полей удалось снять разбитую технику российских оккупантов. В частности, уничтоженные танки, БТР и авто рашистов с символами "Z" на корпусе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Лисичанске уничтожили 50 российских оккупантов, - Гайдай

армия РФ (19350) техника (1737)


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Топ комментарии
+8
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23.07.2022 14:33
+7
Особливо подобаються дохлі кацапські свині...
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23.07.2022 14:27
+4
найс , вчора багато відосів було з дохлими дибілами .. от вони й ******** ракетами бо сцять раз-на-раз вийти
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23.07.2022 14:30
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В ответ, на поля вышли сеялки, веялки, сноповязалки и прочая сельскохозяйственная техника
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23.07.2022 14:27 Ответить
чому на танку с кацапською свастикою український прапор? сподіваюся, що хтось не ****** і не зіпсував профеї? чи нащо він там?
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23.07.2022 15:00 Ответить
Особливо подобаються дохлі кацапські свині...
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23.07.2022 14:27 Ответить
найс , вчора багато відосів було з дохлими дибілами .. от вони й ******** ракетами бо сцять раз-на-раз вийти
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23.07.2022 14:30 Ответить
справдилась нарешті мрія орків що валяються-"ми здесь надолго"
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23.07.2022 14:31 Ответить
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23.07.2022 14:33 Ответить
А шо за ящики до башти у танків прив'язані? Захист від джавелінів? Замість гриля?
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23.07.2022 14:34 Ответить
это для ноутбуков и айфонов.
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23.07.2022 14:42 Ответить
на жіночі труси і ліфчики
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23.07.2022 14:45 Ответить
Это наверное те, которые попытались прорваться из котла где-то под Херсоном.
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23.07.2022 14:40 Ответить
бросьте, нет там никакого котла.
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23.07.2022 14:43 Ответить
Это старое фото .
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23.07.2022 15:28 Ответить
Танки майже цілісіньки...
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23.07.2022 14:44 Ответить
Це ще 20 червня під Харьковом.
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23.07.2022 14:55 Ответить
Это не настоящие фото, это компьютерная программа,по созданию игр, посмотрите как двигается камерана увеличение обектпюа, так только в игре бывает *********** фоток и наложили фон и Украинский зритель с Сел схавал лажу 😁**** не позорьтесь айтишники фуефы а если уже физтеть то профессионально просто фото снимайте и выставляйте а там уже каждый для себя решит правда чи нет .
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23.07.2022 15:08 Ответить
Графика охеренная! Даже трава в тени танка колышится! Такое только в сколково делают...
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23.07.2022 15:54 Ответить
Мериканьец,саснешь вялого?
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23.07.2022 18:12 Ответить
пришли навсегда...
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23.07.2022 15:16 Ответить
вівсьоврьоти
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23.07.2022 15:23 Ответить
Вот смотришь хронику карабаха и понемаеш что если ****** с Байрахтара то все по честному, разлетаются трупы и падают осколки ,у вас же ну ****** ну хоть один честный видос с Байрахтара снимите,,,, или ***** нет у нас уже Байрахтаров,,, продали все что ли? пургу **** снимаете,, макароны на уши людям
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23.07.2022 15:23 Ответить
скажи, штырит здорово? А через пару месяцев вообще ****** будет.
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23.07.2022 15:31 Ответить
Ага! І І той відос з Бучі яке було в кінці лютого дядько Валентин Дідковський на комп"ютері напрогамував розхерачену кацапську техніку з "кацапйом їбучим".
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23.07.2022 16:00 Ответить
кацапську техніку вже оприходували? там на ремонт багото чого є... і в бій її проти раша-фашистів.
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23.07.2022 16:47 Ответить
Краса врятує світ !
Це відомо усім ? Усім нормальним - відомо !
Але ніколи не думав - що ця краса буде такою
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23.07.2022 18:38 Ответить
Гарний врожай вродив цього року на цьому полі.
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24.07.2022 12:11 Ответить
Я не розумію, чому на танку прапор України? Невже наші взяли в полон техніку і наші своїх розбомбили? Всеж таки скажіть правду.
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24.07.2022 19:07 Ответить
 
 