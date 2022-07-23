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Знищена техніка російських окупантів на одному з українських полів. ВIДЕО

Українські захисники продовжують завдавати ударів по російським окупантам та знищувати живу силу ворога разом із технікою.

Відео оприлюднив Василь Будик, інформує Цензор.НЕТ.

В одному з українських полів вдалося зняти розбиту техніку російських окупантів. Зокрема, знищені танки, БТР та авто рашистів з символами "Z" на корпусі.

Також читайте: У Лисичанську знищили 50 російських окупантів, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17502) техніка (1829)


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Топ коментарі
+8
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23.07.2022 14:33
+7
Особливо подобаються дохлі кацапські свині...
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23.07.2022 14:27
+4
найс , вчора багато відосів було з дохлими дибілами .. от вони й ******** ракетами бо сцять раз-на-раз вийти
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23.07.2022 14:30
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В ответ, на поля вышли сеялки, веялки, сноповязалки и прочая сельскохозяйственная техника
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23.07.2022 14:27 Відповісти
чому на танку с кацапською свастикою український прапор? сподіваюся, що хтось не ****** і не зіпсував профеї? чи нащо він там?
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23.07.2022 15:00 Відповісти
Особливо подобаються дохлі кацапські свині...
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23.07.2022 14:27 Відповісти
найс , вчора багато відосів було з дохлими дибілами .. от вони й ******** ракетами бо сцять раз-на-раз вийти
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23.07.2022 14:30 Відповісти
справдилась нарешті мрія орків що валяються-"ми здесь надолго"
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23.07.2022 14:31 Відповісти
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23.07.2022 14:33 Відповісти
А шо за ящики до башти у танків прив'язані? Захист від джавелінів? Замість гриля?
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23.07.2022 14:34 Відповісти
это для ноутбуков и айфонов.
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23.07.2022 14:42 Відповісти
на жіночі труси і ліфчики
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23.07.2022 14:45 Відповісти
Это наверное те, которые попытались прорваться из котла где-то под Херсоном.
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23.07.2022 14:40 Відповісти
бросьте, нет там никакого котла.
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23.07.2022 14:43 Відповісти
Это старое фото .
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23.07.2022 15:28 Відповісти
Танки майже цілісіньки...
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23.07.2022 14:44 Відповісти
Це ще 20 червня під Харьковом.
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23.07.2022 14:55 Відповісти
Это не настоящие фото, это компьютерная программа,по созданию игр, посмотрите как двигается камерана увеличение обектпюа, так только в игре бывает *********** фоток и наложили фон и Украинский зритель с Сел схавал лажу 😁**** не позорьтесь айтишники фуефы а если уже физтеть то профессионально просто фото снимайте и выставляйте а там уже каждый для себя решит правда чи нет .
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23.07.2022 15:08 Відповісти
Графика охеренная! Даже трава в тени танка колышится! Такое только в сколково делают...
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23.07.2022 15:54 Відповісти
Мериканьец,саснешь вялого?
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23.07.2022 18:12 Відповісти
пришли навсегда...
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23.07.2022 15:16 Відповісти
вівсьоврьоти
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23.07.2022 15:23 Відповісти
Вот смотришь хронику карабаха и понемаеш что если ****** с Байрахтара то все по честному, разлетаются трупы и падают осколки ,у вас же ну ****** ну хоть один честный видос с Байрахтара снимите,,,, или ***** нет у нас уже Байрахтаров,,, продали все что ли? пургу **** снимаете,, макароны на уши людям
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23.07.2022 15:23 Відповісти
скажи, штырит здорово? А через пару месяцев вообще ****** будет.
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23.07.2022 15:31 Відповісти
Ага! І І той відос з Бучі яке було в кінці лютого дядько Валентин Дідковський на комп"ютері напрогамував розхерачену кацапську техніку з "кацапйом їбучим".
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23.07.2022 16:00 Відповісти
кацапську техніку вже оприходували? там на ремонт багото чого є... і в бій її проти раша-фашистів.
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23.07.2022 16:47 Відповісти
Краса врятує світ !
Це відомо усім ? Усім нормальним - відомо !
Але ніколи не думав - що ця краса буде такою
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23.07.2022 18:38 Відповісти
Гарний врожай вродив цього року на цьому полі.
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24.07.2022 12:11 Відповісти
Я не розумію, чому на танку прапор України? Невже наші взяли в полон техніку і наші своїх розбомбили? Всеж таки скажіть правду.
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24.07.2022 19:07 Відповісти
 
 