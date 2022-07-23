Знищена техніка російських окупантів на одному з українських полів. ВIДЕО

Українські захисники продовжують завдавати ударів по російським окупантам та знищувати живу силу ворога разом із технікою.

Відео оприлюднив Василь Будик, інформує Цензор.НЕТ.

В одному з українських полів вдалося зняти розбиту техніку російських окупантів. Зокрема, знищені танки, БТР та авто рашистів з символами "Z" на корпусі.

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