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Страшные разрушения города Рубежное российской артиллерией. ВИДЕО

Город Рубежное после прихода россиян превратился в пепелище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ресурсы оккупантов.

Российские пропагандисты сняли кадры о том, как город выглядит сейчас после того, как российская армия сравняла его с землей.

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Автор: 

уничтожение (7010) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+23
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23.07.2022 19:19
+13
У празі проходить другий Форум вільних народів Росії

Учасники обговорюють сценарії розпаду РФ на демократичні держави.

https://www.youtube.com/watch?v=vF_uE0PBe2o

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23.07.2022 19:26
+11
ага, це якби єврейське видання в Тельавіві давало б посилання на сторінки Стражів Революції в Ірані та Хесболи в Палестині
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23.07.2022 19:30
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попіл, тому попелище
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23.07.2022 19:08 Ответить
Рускаязичная чєлюсть панімашш.
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23.07.2022 19:12 Ответить
У празі проходить другий Форум вільних народів Росії

Учасники обговорюють сценарії розпаду РФ на демократичні держави.

https://www.youtube.com/watch?v=vF_uE0PBe2o

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23.07.2022 19:26 Ответить
Картинка карта красивая. Но пора прекратить уже эту старую мульку дурку запускать про распад рф. Долго печатать почему. Желаемое выдавать за действительное можно пару раз. Можно больше, но не часто. Реальность совсем иная. И мы знаем это. Сколько можно? Там общество самодостаточно в целом. Так было всегда так. Им нравиться так жить. И низкорослый, всего лишь маленькая верхушка огромного айсберга. Он делает и говорит то, что общество требует, любит, хочет, соглашается. Кстати, так делает любой политик пришедший к власти везде, выбраный народом.
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23.07.2022 19:48 Ответить
Військова поразка приведе до розпаду
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23.07.2022 19:58 Ответить

Історична довідка



Російська революція 1917 року - історичний термін, яким окреслюють революційні події у Російській імперії 1917 року, що докорінно змінили державний лад у країні. Революція розпочалася у березні (лютому за старим стилем) і переросла у громадянську війну в 1918. Революція відбувалася в умовах участі Росії в Першій світовій війні й призвела до значних територіальних втрат.
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23.07.2022 20:06 Ответить
Теж само було перед розпадом СРСР - тільки одиниці вірили в розпад, але прийшов 1990 рік і .... .
Так СРСР мало велику кількість союзників, Вашавський Договор, 21% від Світового ВВП, санкції так собі-середненькі і то совок розпався. А що ми маємо на даний момент: з созників КНДР, Куба, Білорусь, Еритрея; 1,4% від Світового ВВП; санкції доволі серйозні. Совкові чиновники і партійні бонзи дітей, нерухомість, валюту тримали в совку, а не по Італіях, Британіях, Фраціях. І смертельна війна. СРСР всетаки афганську авантюру відносно легко пройшов, а тут 141 країна проти РФії і Ленд Ліз, которий США вдруге в Світовій історії розпочинає для допомоги , в даний час Україні.
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23.07.2022 20:13 Ответить
Я бы к Эритрее ещё добавил Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Иран, Сирию, Никарагуа, Венесуэлу. Ощутимая такая добавка и по населению и по территории и по ВВП. И, что характерно, страны такие развивающиеся, перспективные. Да и в Африке, тоже если поскрести, да и Турция колеблется и Венгрия. Мир он как стадо баранов без пастуха.
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23.07.2022 20:34 Ответить
Абсолютна брехня, бо названі країни не являються союзниками РФії.
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23.07.2022 21:07 Ответить
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23.07.2022 21:50 Ответить
все эти три страны воюют друг с другом в сирии
эрдоган асадитов, у которых в армии и российские военные и иранские
их бомбил

они тут могут ручкаться сколько угодно
они друг другу не друзья
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23.07.2022 23:26 Ответить
Ага,Індія з супер ВВП і 200 млн.злидарів.Цифри є лиш цифрами.
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23.07.2022 21:23 Ответить
...Там общество самодостаточно в целом. Так было всегда...

А зараз вам нє всєгда. В умовах прогресу 21 століття їм треба утримувати 17 млн. кв. км населенням, що стрімко деградує в усіх сенсах. Між іншим, загнати до своїх депресивних регіонів кілька мільйонів російськомовних рабів зі зруйнованої України є одним з завдань війни.

срср розвалився не лише через обвал нафтових цін, на голку яких його перед тим підсадили, а і через абсолютну технологічну неспроможність розробляти і виробляти необхідну інноваційну продукцію, а імпортувати її не дозволялось. Теперішня ізоляція повертає цю ситуацію. Залишилося тільки дочекатися зламу нової нафтогазової голки і руйнування московії стане неминучим.
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23.07.2022 20:48 Ответить
я би не називав те збіговисько дегенератів в скоторашкі общєством
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24.07.2022 08:18 Ответить
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23.07.2022 19:19 Ответить
А в нас є таке відео з нашою позицією по Рубіжному? Чи ми досі 'нічого не знімаємо і не фотографуємо'?
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23.07.2022 19:21 Ответить
Чудовий канал радить Цензор
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23.07.2022 19:24 Ответить
ага, це якби єврейське видання в Тельавіві давало б посилання на сторінки Стражів Революції в Ірані та Хесболи в Палестині
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23.07.2022 19:30 Ответить
***** тут ссылки на сепарский тг канал?
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24.07.2022 19:34 Ответить
 
 