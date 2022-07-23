Страшные разрушения города Рубежное российской артиллерией. ВИДЕО
Город Рубежное после прихода россиян превратился в пепелище.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ресурсы оккупантов.
Российские пропагандисты сняли кадры о том, как город выглядит сейчас после того, как российская армия сравняла его с землей.
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+23 Йцу Кенг #461207
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+13 Вячеслав Ананьев
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+11 Volodymyr Volodymyr #490180
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Учасники обговорюють сценарії розпаду РФ на демократичні держави.
https://www.youtube.com/watch?v=vF_uE0PBe2o
Історична довідка
Російська революція 1917 року - історичний термін, яким окреслюють революційні події у Російській імперії 1917 року, що докорінно змінили державний лад у країні. Революція розпочалася у березні (лютому за старим стилем) і переросла у громадянську війну в 1918. Революція відбувалася в умовах участі Росії в Першій світовій війні й призвела до значних територіальних втрат.
Так СРСР мало велику кількість союзників, Вашавський Договор, 21% від Світового ВВП, санкції так собі-середненькі і то совок розпався. А що ми маємо на даний момент: з созників КНДР, Куба, Білорусь, Еритрея; 1,4% від Світового ВВП; санкції доволі серйозні. Совкові чиновники і партійні бонзи дітей, нерухомість, валюту тримали в совку, а не по Італіях, Британіях, Фраціях. І смертельна війна. СРСР всетаки афганську авантюру відносно легко пройшов, а тут 141 країна проти РФії і Ленд Ліз, которий США вдруге в Світовій історії розпочинає для допомоги , в даний час Україні.
эрдоган асадитов, у которых в армии и российские военные и иранские
их бомбил
они тут могут ручкаться сколько угодно
они друг другу не друзья
А зараз вам нє всєгда. В умовах прогресу 21 століття їм треба утримувати 17 млн. кв. км населенням, що стрімко деградує в усіх сенсах. Між іншим, загнати до своїх депресивних регіонів кілька мільйонів російськомовних рабів зі зруйнованої України є одним з завдань війни.
срср розвалився не лише через обвал нафтових цін, на голку яких його перед тим підсадили, а і через абсолютну технологічну неспроможність розробляти і виробляти необхідну інноваційну продукцію, а імпортувати її не дозволялось. Теперішня ізоляція повертає цю ситуацію. Залишилося тільки дочекатися зламу нової нафтогазової голки і руйнування московії стане неминучим.