Страшні руйнування міста Рубіжне російською артилерією. ВIДЕО

Місто Рубіжне після приходу російських міст перетворилося на згарище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомяляють ресурси окупантів.

Російські пропагандисти зняли кадри про те, як місто виглядає зараз, після того, як росйська армія зрівняла його з землею.

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