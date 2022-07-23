УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9917 відвідувачів онлайн
Новини Відео
13 858 20

Страшні руйнування міста Рубіжне російською артилерією. ВIДЕО

Місто Рубіжне після приходу російських міст перетворилося на згарище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомяляють ресурси окупантів.

Російські пропагандисти зняли кадри про те, як місто виглядає зараз, після того, як росйська армія зрівняла  його з землею.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили вісім ворожих гаубиць 2А65 "Мста-Б", їхню обслугу, автомобільну техніку та боєприпаси. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7313) Донбас (22356)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
23.07.2022 19:19
+13
У празі проходить другий Форум вільних народів Росії

Учасники обговорюють сценарії розпаду РФ на демократичні держави.

https://www.youtube.com/watch?v=vF_uE0PBe2o

показати весь коментар
23.07.2022 19:26
+11
ага, це якби єврейське видання в Тельавіві давало б посилання на сторінки Стражів Революції в Ірані та Хесболи в Палестині
показати весь коментар
23.07.2022 19:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
попіл, тому попелище
показати весь коментар
23.07.2022 19:08 Відповісти
Рускаязичная чєлюсть панімашш.
показати весь коментар
23.07.2022 19:12 Відповісти
У празі проходить другий Форум вільних народів Росії

Учасники обговорюють сценарії розпаду РФ на демократичні держави.

https://www.youtube.com/watch?v=vF_uE0PBe2o

показати весь коментар
23.07.2022 19:26 Відповісти
Картинка карта красивая. Но пора прекратить уже эту старую мульку дурку запускать про распад рф. Долго печатать почему. Желаемое выдавать за действительное можно пару раз. Можно больше, но не часто. Реальность совсем иная. И мы знаем это. Сколько можно? Там общество самодостаточно в целом. Так было всегда так. Им нравиться так жить. И низкорослый, всего лишь маленькая верхушка огромного айсберга. Он делает и говорит то, что общество требует, любит, хочет, соглашается. Кстати, так делает любой политик пришедший к власти везде, выбраный народом.
показати весь коментар
23.07.2022 19:48 Відповісти
Військова поразка приведе до розпаду
показати весь коментар
23.07.2022 19:58 Відповісти

Історична довідка



Російська революція 1917 року - історичний термін, яким окреслюють революційні події у Російській імперії 1917 року, що докорінно змінили державний лад у країні. Революція розпочалася у березні (лютому за старим стилем) і переросла у громадянську війну в 1918. Революція відбувалася в умовах участі Росії в Першій світовій війні й призвела до значних територіальних втрат.
показати весь коментар
23.07.2022 20:06 Відповісти
Теж само було перед розпадом СРСР - тільки одиниці вірили в розпад, але прийшов 1990 рік і .... .
Так СРСР мало велику кількість союзників, Вашавський Договор, 21% від Світового ВВП, санкції так собі-середненькі і то совок розпався. А що ми маємо на даний момент: з созників КНДР, Куба, Білорусь, Еритрея; 1,4% від Світового ВВП; санкції доволі серйозні. Совкові чиновники і партійні бонзи дітей, нерухомість, валюту тримали в совку, а не по Італіях, Британіях, Фраціях. І смертельна війна. СРСР всетаки афганську авантюру відносно легко пройшов, а тут 141 країна проти РФії і Ленд Ліз, которий США вдруге в Світовій історії розпочинає для допомоги , в даний час Україні.
показати весь коментар
23.07.2022 20:13 Відповісти
Я бы к Эритрее ещё добавил Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Иран, Сирию, Никарагуа, Венесуэлу. Ощутимая такая добавка и по населению и по территории и по ВВП. И, что характерно, страны такие развивающиеся, перспективные. Да и в Африке, тоже если поскрести, да и Турция колеблется и Венгрия. Мир он как стадо баранов без пастуха.
показати весь коментар
23.07.2022 20:34 Відповісти
Абсолютна брехня, бо названі країни не являються союзниками РФії.
показати весь коментар
23.07.2022 21:07 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 21:50 Відповісти
все эти три страны воюют друг с другом в сирии
эрдоган асадитов, у которых в армии и российские военные и иранские
их бомбил

они тут могут ручкаться сколько угодно
они друг другу не друзья
показати весь коментар
23.07.2022 23:26 Відповісти
Ага,Індія з супер ВВП і 200 млн.злидарів.Цифри є лиш цифрами.
показати весь коментар
23.07.2022 21:23 Відповісти
...Там общество самодостаточно в целом. Так было всегда...

А зараз вам нє всєгда. В умовах прогресу 21 століття їм треба утримувати 17 млн. кв. км населенням, що стрімко деградує в усіх сенсах. Між іншим, загнати до своїх депресивних регіонів кілька мільйонів російськомовних рабів зі зруйнованої України є одним з завдань війни.

срср розвалився не лише через обвал нафтових цін, на голку яких його перед тим підсадили, а і через абсолютну технологічну неспроможність розробляти і виробляти необхідну інноваційну продукцію, а імпортувати її не дозволялось. Теперішня ізоляція повертає цю ситуацію. Залишилося тільки дочекатися зламу нової нафтогазової голки і руйнування московії стане неминучим.
показати весь коментар
23.07.2022 20:48 Відповісти
я би не називав те збіговисько дегенератів в скоторашкі общєством
показати весь коментар
24.07.2022 08:18 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 19:19 Відповісти
А в нас є таке відео з нашою позицією по Рубіжному? Чи ми досі 'нічого не знімаємо і не фотографуємо'?
показати весь коментар
23.07.2022 19:21 Відповісти
Чудовий канал радить Цензор
показати весь коментар
23.07.2022 19:24 Відповісти
ага, це якби єврейське видання в Тельавіві давало б посилання на сторінки Стражів Революції в Ірані та Хесболи в Палестині
показати весь коментар
23.07.2022 19:30 Відповісти
***** тут ссылки на сепарский тг канал?
показати весь коментар
24.07.2022 19:34 Відповісти
 
 