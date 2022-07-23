Страшні руйнування міста Рубіжне російською артилерією. ВIДЕО
Місто Рубіжне після приходу російських міст перетворилося на згарище.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомяляють ресурси окупантів.
Російські пропагандисти зняли кадри про те, як місто виглядає зараз, після того, як росйська армія зрівняла його з землею.
Топ коментарі
+23 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар23.07.2022 19:19
+13 Вячеслав Ананьев
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+11 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар23.07.2022 19:30
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Учасники обговорюють сценарії розпаду РФ на демократичні держави.
https://www.youtube.com/watch?v=vF_uE0PBe2o
Історична довідка
Російська революція 1917 року - історичний термін, яким окреслюють революційні події у Російській імперії 1917 року, що докорінно змінили державний лад у країні. Революція розпочалася у березні (лютому за старим стилем) і переросла у громадянську війну в 1918. Революція відбувалася в умовах участі Росії в Першій світовій війні й призвела до значних територіальних втрат.
Так СРСР мало велику кількість союзників, Вашавський Договор, 21% від Світового ВВП, санкції так собі-середненькі і то совок розпався. А що ми маємо на даний момент: з созників КНДР, Куба, Білорусь, Еритрея; 1,4% від Світового ВВП; санкції доволі серйозні. Совкові чиновники і партійні бонзи дітей, нерухомість, валюту тримали в совку, а не по Італіях, Британіях, Фраціях. І смертельна війна. СРСР всетаки афганську авантюру відносно легко пройшов, а тут 141 країна проти РФії і Ленд Ліз, которий США вдруге в Світовій історії розпочинає для допомоги , в даний час Україні.
эрдоган асадитов, у которых в армии и российские военные и иранские
их бомбил
они тут могут ручкаться сколько угодно
они друг другу не друзья
А зараз вам нє всєгда. В умовах прогресу 21 століття їм треба утримувати 17 млн. кв. км населенням, що стрімко деградує в усіх сенсах. Між іншим, загнати до своїх депресивних регіонів кілька мільйонів російськомовних рабів зі зруйнованої України є одним з завдань війни.
срср розвалився не лише через обвал нафтових цін, на голку яких його перед тим підсадили, а і через абсолютну технологічну неспроможність розробляти і виробляти необхідну інноваційну продукцію, а імпортувати її не дозволялось. Теперішня ізоляція повертає цю ситуацію. Залишилося тільки дочекатися зламу нової нафтогазової голки і руйнування московії стане неминучим.