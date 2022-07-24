Украинские воины показывают российскую боевую технику, брошенную во время освобождения Ивановки на Херсонщине. ВИДЕО

ВСУ 1 июля освободили населенный пункт Ивановка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

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