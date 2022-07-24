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Украинские воины показывают российскую боевую технику, брошенную во время освобождения Ивановки на Херсонщине. ВИДЕО

ВСУ 1 июля освободили населенный пункт Ивановка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

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армия РФ (19249) увольнение (2679) уничтожение (6938) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+14
Молодці.
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24.07.2022 08:52
+13
Бережи Боже вас хлопчики!Слава ЗСУ!
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24.07.2022 09:01
+9
Яке, у дупу "Дике поле"? Там люди тисячі років жили. І це підтверджують археологи.
НЕ РОЗГАНЯЙТЕ МОСКАЛЬСЬКІ НАРАТИВИ ПРО УКРАЇНУ
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24.07.2022 09:04
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Молодці.
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24.07.2022 08:52 Ответить
Бережи Боже вас хлопчики!Слава ЗСУ!
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24.07.2022 09:01 Ответить
Новина за 1 липня?
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24.07.2022 09:04 Ответить
Яке, у дупу "Дике поле"? Там люди тисячі років жили. І це підтверджують археологи.
НЕ РОЗГАНЯЙТЕ МОСКАЛЬСЬКІ НАРАТИВИ ПРО УКРАЇНУ
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24.07.2022 09:04 Ответить
Тисячі це буде замало. Можна сміло говорити про десятки тисяч років.
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24.07.2022 09:24 Ответить
Дике поле це теріторія теперішньої Донецької області і це історичний факт.
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24.07.2022 11:48 Ответить
У москалів у голові дике поле. І це ІСТЕРИЧНИЙ ФАК німкені "катерини другої". А у Донецькій області люди жили ТИСЯЧІ років. І жили настільки "дико" (для москалів), що не воювали з сусідами. Бо археологи стверджують, що у поселень тих часів на цих теренах не знайдено ознак оборонних укріплень. А середня відстань між поселеннями на берегах Дніпра і його притоків, наприклад, була менша 10 км. Отаке воно було "дике" це "поле".
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24.07.2022 12:05 Ответить
Гарно описав перебіг подій 😀😀😀
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24.07.2022 09:08 Ответить
На відео в кінці сидять із білими пов'язками!
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24.07.2022 09:15 Ответить
Передзвони в 518й і скажи нехай знімуть.
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24.07.2022 09:18 Ответить
Передевись сам.... 😕
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24.07.2022 11:48 Ответить
Желтые повязки это 100% видно. попробуйте покадрово посмотреть,
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24.07.2022 13:24 Ответить
Не було ніякого дикого поля, там споконвіків жили пращури ******** українців
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24.07.2022 09:20 Ответить
хлопці ви ГЕРОЇ!!!
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24.07.2022 09:38 Ответить
Нормально! БМП нам ************! Навіть якщо то - "корита" - БМП-1 Туди можна або наш модуль автоматичний "втулить" або і в "первісному" вигляді використовувать - для "засадних" боїв
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24.07.2022 09:43 Ответить
дай вам боженько здоровячка ! котики👏
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24.07.2022 10:11 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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24.07.2022 11:05 Ответить
Місцевість рвніше там так називалась -"Дике поле"!Там ,здається, був український рух опору ще в совєтські часи.
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24.07.2022 11:18 Ответить
Было бы еще лучше, если бы без кацапского мата.
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24.07.2022 12:50 Ответить
 
 