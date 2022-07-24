Российский Т-72 и 15 рашистов уничтожили военные контрразведчики СБУ: Оккупанты во время удара сидели на танке и смотрели кино. ВИДЕО
Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72, погибли 15 захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что оккупант-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец!" Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало", - говорит оккупант в переговоре, который перехватили СБУ.
Топ комментарии
+74 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий24.07.2022 10:19
+53 Garry Grant
показать весь комментарий24.07.2022 10:25
+51 FT FT
показать весь комментарий24.07.2022 10:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зручніше було б десь на землі посідати.
Натуральные скоты - мразь, срань, дрянь, рсукий мир.