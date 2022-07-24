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Российский Т-72 и 15 рашистов уничтожили военные контрразведчики СБУ: Оккупанты во время удара сидели на танке и смотрели кино. ВИДЕО

Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72, погибли 15 захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что оккупант-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец!" Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало", - говорит оккупант в переговоре, который перехватили СБУ.

Читайте также: ФСБ пыталась дискредитировать ОБСЕ: военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию оккупантов

Автор: 

СБУ (19931) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+74
фсё...кина не будет !!! ))) (кино и немцы))
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24.07.2022 10:19
+53
Да оно просто пьяное в умат. Впрочем как обычно. А мамаша-обычная тупорылая кацапская евдотья.
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24.07.2022 10:25
+51
Мама особо не переживает. Уже мечтает про белые жигули. Давай сынок не подведи, ато уже вся деревня на белых жигулях ездит а только мы как дураки по телефону твои обещания слушаем
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24.07.2022 10:28
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Та сама думка. На танку що- п'ятнадцять м'яких фотелів для комфортного перегляду відео!? 🙄

Зручніше було б десь на землі посідати.
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24.07.2022 13:52 Ответить
Кинушка с 4-D эффектом!
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24.07.2022 12:39 Ответить
Яка краса😁🤘
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24.07.2022 13:12 Ответить
Які культурні тваринки🤮 суцільний мат при розмові з матір'ю 😡
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24.07.2022 13:14 Ответить
синок бухий і дурний
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24.07.2022 13:19 Ответить
високоінтелектуальний діалог виплодка з істотою, висравшою його - кращій саундтрек для такого кіно.
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24.07.2022 13:40 Ответить
Мама: а ти жде лазив? Чому тебе не розірвало? От вони молодці, а ти....
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24.07.2022 13:47 Ответить
Яка ефектна і несподівана розв'язка в цьому "кіні". Добро перемогло зло!
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24.07.2022 14:03 Ответить
Очень связанная высокопарная речь наследников Толстого Достоевского и Куприна… и ни одного мата. И это он с мамой разговаривает! Чмо обдолбаное и пьяное. В таком мире вы мечтаете жить? да? А колоборанты? А мы ведь вас туда выгоним! Вы нам в Украине не упали!
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24.07.2022 14:12 Ответить
свиноматка вже слиниться на білу ладу
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24.07.2022 14:30 Ответить
Кацап,твоя черга,бо щось дуже вже зажився на цьому світі,недоносок! А мамашам кацаським їбо###нутим привєт.
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24.07.2022 14:55 Ответить
вот это дерьмо стремится распространить свой мир?
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24.07.2022 14:57 Ответить
Просто оторопь берет каждый раз, когда слышу как эти выродки разговаривают с родителями. "*****************************". Матом, с матерью! Я даже слова "жопа", в присутствии только одного бати, сказать не смел, а при маме и просто подумать не мог.
Натуральные скоты - мразь, срань, дрянь, рсукий мир.
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24.07.2022 15:25 Ответить
Дамбасяне тоже так со своими общаются...
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24.07.2022 15:45 Ответить
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24.07.2022 15:33 Ответить
Вопчем это у них какой-то 15D кинотеатр был, с полным эффектом присутствия и заодно сразу эффект отсутствия включили, акция ****
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25.07.2022 13:12 Ответить
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