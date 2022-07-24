Российский Т-72 и 15 рашистов уничтожили военные контрразведчики СБУ: Оккупанты во время удара сидели на танке и смотрели кино. ВИДЕО

Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72, погибли 15 захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что оккупант-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец!" Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало", - говорит оккупант в переговоре, который перехватили СБУ.

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