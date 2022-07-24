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Новости Видео Война
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Лучший рекламный ролик армии РФ в "специальной военной операции". ВИДЕО

Российский оккупант, вернувшийся с войны в Украине без обеих рук, за убийства наших граждан получил медаль. Его близкие искренне, или делают вид, что искренне этому радуются.

Видео странного празднования активно распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант с забинтованной головой и ампутированными верхними конечностями счастливым никак не выглядит. Друзья по традиции омывают медаль водкой и помогают товарищу опорожнить стакан.

"Молодец! Красавчик! Мужик. Дай краба!", - создают праздничное настроение его собутыльники.

"Несмотря на то, что со мной произошло, у других еще хуже. Я хочу сказать, что нету смысла унывать. Вперед!", - говорит российский убийца.

Смотрите также: "Деньги пропил за две недели, его детей воспитываю я", - мать воевавшего против Украины российского оккупанта жалуется на сына. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19249) награда (1798) ранение (3385)


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Топ комментарии
+85
Саме приємне, що більше воно вже нікуди не попреться!
І здохне під забором!
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24.07.2022 11:59
+64
Дай краба!!!
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24.07.2022 12:00
+64
Він просто ще не зрозумів що сталося. Реальність почнеться після виписки з лікарні. Це зараз медсестри його годують з ложечки і підтирають дупу. Але скоро він зрозуміє.
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24.07.2022 12:15
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25.07.2022 13:40 Ответить
в мене якось був перелом лівої руки та серйозне ушкодження чашечки на правій. то навіть в сортир у больничкі сходить було складно. а тут відвертий капєц. всим їм бажаю такими повертатись зі спецоперації, не 200-ми.
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25.07.2022 13:45 Ответить
Бажаю Смерті Всім, без Винятку,моZZкалям!!
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24.07.2022 19:58 Ответить
Ото єдине що йому залишилось в його подальшому існуванню.
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24.07.2022 20:33 Ответить
Выпил за свое здоровья не чокаясь))
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24.07.2022 21:04 Ответить
Майже хороший кацап.
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24.07.2022 21:26 Ответить
То он частями в плен сдавался
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24.07.2022 21:34 Ответить
отлично обработали и демилитаризовали этого кацапа.
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24.07.2022 21:57 Ответить
Завтра он протрезвеет и столкнётся с реальностью.

Отсутствие инфраструктуры, темболее для таких тяжёлых и подавно
Мизерные выплаты, неуважение со стороны МНОГИХ соотечественников, думаю он ещё не раз услышит о себе "хорошие вещи". Вся трепетность момента улетучится с выпиской из госпиталя
Хорошие протезы? Впёред, своими силами за десятки тысяч долларов.
Реабилитация уровня США? Только на ютубе через ВПН.
А ведь ещё 20 с гаком.. еманарот, без двух рук, и со значком
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25.07.2022 02:00 Ответить
И не подрочить, не побухать, та даже сральник не подтереть...
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25.07.2022 07:41 Ответить
eto tebe nado bilo,?
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25.07.2022 08:59 Ответить
Умиляет манерно отставленный на отлёт мизинчик на руке подносящего.
Один этот жест говорит об этих людях больше, чем всё остальное в этом видео.
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25.07.2022 09:52 Ответить
А свиноматка яка, то чи люди вони взагалі?
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25.07.2022 10:57 Ответить
Народився виліз з п**** як утирок, жив існував як уй^бок, здохне як обрубок.

Типовий curriculum vitae кацапа.
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25.07.2022 11:06 Ответить
кацапи не змінюються! треба це пам'ятати
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25.07.2022 11:12 Ответить
Довбойоби
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25.07.2022 12:07 Ответить
Кацапеня не захотіло спиватися з обома руками. Тепер буде спиватися без них. Хотів обдурити долю, але не дивився "Пункт призначення".
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25.07.2022 14:16 Ответить
У нього башка відбита, фактично
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25.07.2022 16:18 Ответить
" Дай краба!", -отличная шутка!
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26.07.2022 11:22 Ответить
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