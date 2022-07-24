Лучший рекламный ролик армии РФ в "специальной военной операции". ВИДЕО

Российский оккупант, вернувшийся с войны в Украине без обеих рук, за убийства наших граждан получил медаль. Его близкие искренне, или делают вид, что искренне этому радуются.

Видео странного празднования активно распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант с забинтованной головой и ампутированными верхними конечностями счастливым никак не выглядит. Друзья по традиции омывают медаль водкой и помогают товарищу опорожнить стакан.

"Молодец! Красавчик! Мужик. Дай краба!", - создают праздничное настроение его собутыльники.

"Несмотря на то, что со мной произошло, у других еще хуже. Я хочу сказать, что нету смысла унывать. Вперед!", - говорит российский убийца.

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