Лучший рекламный ролик армии РФ в "специальной военной операции". ВИДЕО
Российский оккупант, вернувшийся с войны в Украине без обеих рук, за убийства наших граждан получил медаль. Его близкие искренне, или делают вид, что искренне этому радуются.
Видео странного празднования активно распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупант с забинтованной головой и ампутированными верхними конечностями счастливым никак не выглядит. Друзья по традиции омывают медаль водкой и помогают товарищу опорожнить стакан.
"Молодец! Красавчик! Мужик. Дай краба!", - создают праздничное настроение его собутыльники.
"Несмотря на то, что со мной произошло, у других еще хуже. Я хочу сказать, что нету смысла унывать. Вперед!", - говорит российский убийца.
Топ комментарии
+85 mrSmith
показать весь комментарий24.07.2022 11:59
+64 vitaliymkua
показать весь комментарий24.07.2022 12:00
+64 Порохобандерівець
показать весь комментарий24.07.2022 12:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отсутствие инфраструктуры, темболее для таких тяжёлых и подавно
Мизерные выплаты, неуважение со стороны МНОГИХ соотечественников, думаю он ещё не раз услышит о себе "хорошие вещи". Вся трепетность момента улетучится с выпиской из госпиталя
Хорошие протезы? Впёред, своими силами за десятки тысяч долларов.
Реабилитация уровня США? Только на ютубе через ВПН.
А ведь ещё 20 с гаком.. еманарот, без двух рук, и со значком
Один этот жест говорит об этих людях больше, чем всё остальное в этом видео.
Народивсявиліз з п**** як утирок, живіснував як уй^бок, здохне як обрубок.
Типовий curriculum vitae кацапа.