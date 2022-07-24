Кращий рекламний ролик армії РФ в "специальной военной операции". ВIДЕО
Російський окупант, який повернувся із війни в Україні без обох рук, за вбивства наших громадян отримав якусь медаль. Його близькі щиро, чи вдають вигляд, що щиро цьому радіють. Лучший рекламный ролик ВС России в Специальной военной операции
Відео дивного святкування наразі активно поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Окупант із забинтованою головою і ампутованими верхніми кінцівками має не надто щасливий вигляд. Друзі, за традицією, обмивають медаль горілкою та допомагають товаришеві спорожнити стакан.
"Молодець! Красавчик! Мужик. Дай краба!" - створюють святковий настрій його товариші по чарці.
"Незважаючи на те, що зі мною сталося, в інших ще гірше. Я хочу сказати, що немає сенсу сумувати. Вперед!" - говорить російський вбивця.
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Отсутствие инфраструктуры, темболее для таких тяжёлых и подавно
Мизерные выплаты, неуважение со стороны МНОГИХ соотечественников, думаю он ещё не раз услышит о себе "хорошие вещи". Вся трепетность момента улетучится с выпиской из госпиталя
Хорошие протезы? Впёред, своими силами за десятки тысяч долларов.
Реабилитация уровня США? Только на ютубе через ВПН.
А ведь ещё 20 с гаком.. еманарот, без двух рук, и со значком
Один этот жест говорит об этих людях больше, чем всё остальное в этом видео.
Народивсявиліз з п**** як утирок, живіснував як уй^бок, здохне як обрубок.
Типовий curriculum vitae кацапа.