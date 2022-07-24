УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
45 833 219

Кращий рекламний ролик армії РФ в "специальной военной операции". ВIДЕО

Російський окупант, який повернувся із війни в Україні без обох рук, за вбивства наших громадян отримав якусь медаль. Його близькі щиро, чи вдають вигляд, що щиро цьому радіють. Лучший рекламный ролик ВС России в Специальной военной операции

Відео дивного святкування наразі активно поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант із забинтованою головою і ампутованими верхніми кінцівками має не надто щасливий вигляд. Друзі, за традицією, обмивають медаль горілкою та допомагають товаришеві спорожнити стакан.

"Молодець! Красавчик! Мужик. Дай краба!" - створюють святковий настрій його товариші по чарці. 

"Незважаючи на те, що зі мною сталося, в інших ще гірше. Я хочу сказати, що немає сенсу сумувати. Вперед!" - говорить російський вбивця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гроші пропив за два тижні, його дітей виховую я", - мати російського окупанта, який воював проти України, скаржиться на сина. ФОТО

Автор: 

армія рф (17399) нагорода (1260) поранення (2804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+85
Саме приємне, що більше воно вже нікуди не попреться!
І здохне під забором!
показати весь коментар
24.07.2022 11:59
+64
Дай краба!!!
показати весь коментар
24.07.2022 12:00
+64
Він просто ще не зрозумів що сталося. Реальність почнеться після виписки з лікарні. Це зараз медсестри його годують з ложечки і підтирають дупу. Але скоро він зрозуміє.
показати весь коментар
24.07.2022 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
показати весь коментар
25.07.2022 13:40 Відповісти
в мене якось був перелом лівої руки та серйозне ушкодження чашечки на правій. то навіть в сортир у больничкі сходить було складно. а тут відвертий капєц. всим їм бажаю такими повертатись зі спецоперації, не 200-ми.
показати весь коментар
25.07.2022 13:45 Відповісти
Бажаю Смерті Всім, без Винятку,моZZкалям!!
показати весь коментар
24.07.2022 19:58 Відповісти
Ото єдине що йому залишилось в його подальшому існуванню.
показати весь коментар
24.07.2022 20:33 Відповісти
Выпил за свое здоровья не чокаясь))
показати весь коментар
24.07.2022 21:04 Відповісти
Майже хороший кацап.
показати весь коментар
24.07.2022 21:26 Відповісти
То он частями в плен сдавался
показати весь коментар
24.07.2022 21:34 Відповісти
отлично обработали и демилитаризовали этого кацапа.
показати весь коментар
24.07.2022 21:57 Відповісти
Завтра он протрезвеет и столкнётся с реальностью.

Отсутствие инфраструктуры, темболее для таких тяжёлых и подавно
Мизерные выплаты, неуважение со стороны МНОГИХ соотечественников, думаю он ещё не раз услышит о себе "хорошие вещи". Вся трепетность момента улетучится с выпиской из госпиталя
Хорошие протезы? Впёред, своими силами за десятки тысяч долларов.
Реабилитация уровня США? Только на ютубе через ВПН.
А ведь ещё 20 с гаком.. еманарот, без двух рук, и со значком
показати весь коментар
25.07.2022 02:00 Відповісти
И не подрочить, не побухать, та даже сральник не подтереть...
показати весь коментар
25.07.2022 07:41 Відповісти
eto tebe nado bilo,?
показати весь коментар
25.07.2022 08:59 Відповісти
Умиляет манерно отставленный на отлёт мизинчик на руке подносящего.
Один этот жест говорит об этих людях больше, чем всё остальное в этом видео.
показати весь коментар
25.07.2022 09:52 Відповісти
А свиноматка яка, то чи люди вони взагалі?
показати весь коментар
25.07.2022 10:57 Відповісти
Народився виліз з п**** як утирок, жив існував як уй^бок, здохне як обрубок.

Типовий curriculum vitae кацапа.
показати весь коментар
25.07.2022 11:06 Відповісти
кацапи не змінюються! треба це пам'ятати
показати весь коментар
25.07.2022 11:12 Відповісти
Довбойоби
показати весь коментар
25.07.2022 12:07 Відповісти
Кацапеня не захотіло спиватися з обома руками. Тепер буде спиватися без них. Хотів обдурити долю, але не дивився "Пункт призначення".
показати весь коментар
25.07.2022 14:16 Відповісти
У нього башка відбита, фактично
показати весь коментар
25.07.2022 16:18 Відповісти
" Дай краба!", -отличная шутка!
показати весь коментар
26.07.2022 11:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 