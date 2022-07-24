Кращий рекламний ролик армії РФ в "специальной военной операции". ВIДЕО

Російський окупант, який повернувся із війни в Україні без обох рук, за вбивства наших громадян отримав якусь медаль. Його близькі щиро, чи вдають вигляд, що щиро цьому радіють. Лучший рекламный ролик ВС России в Специальной военной операции

Відео дивного святкування наразі активно поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант із забинтованою головою і ампутованими верхніми кінцівками має не надто щасливий вигляд. Друзі, за традицією, обмивають медаль горілкою та допомагають товаришеві спорожнити стакан.

"Молодець! Красавчик! Мужик. Дай краба!" - створюють святковий настрій його товариші по чарці.

"Незважаючи на те, що зі мною сталося, в інших ще гірше. Я хочу сказати, що немає сенсу сумувати. Вперед!" - говорить російський вбивця.

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