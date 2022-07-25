РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5058 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
9 785 40

Патриоты оставляют на стенах в Херсоне проукраинские надписи. ВИДЕО+ФОТО

Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" оставляют на стенах оккупированного города надписи "Херсон – это Украина".

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Такие надписи появились в парках и центральных улицах Херсона. Также украинские патриоты испортили билборд с пророссийской надписью.

Смотрите: Оккупанты создали специальные группы для закрашивания украинской символики на Херсонщине, - Соболевский. ФОТО

Патриоты оставляют на стенах в Херсоне проукраинские надписи 01
Патриоты оставляют на стенах в Херсоне проукраинские надписи 02
Патриоты оставляют на стенах в Херсоне проукраинские надписи 03

оккупация (10146) патриотизм (227) Херсон (2824)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Залишається тільки наносити подібні написи,тому що комусь сильно знадобилося розмінувати кримський перешийок.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:45
+19
показать весь комментарий
25.07.2022 10:51
+17
Херсон - це Україна!
показать весь комментарий
25.07.2022 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
💖💖💖
показать весь комментарий
25.07.2022 10:38 Ответить
Уявляю як себе почувають асвабадітєлі в чужій країні. З-за кожного рогу чекають кулю, або ножа.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:40 Ответить
Херсон - це Україна!
показать весь комментарий
25.07.2022 10:40 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 10:43 Ответить
Залишається тільки наносити подібні написи,тому що комусь сильно знадобилося розмінувати кримський перешийок.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:45 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 10:51 Ответить
я думав що дороги для колісних танків НАТО будують, а он воно як виявилось
показать весь комментарий
25.07.2022 21:11 Ответить
А чому на цьому перешійку 8! ***** років не будувалися ДВТ та ДЗВТ з залізобетону, чому там а ні Порошенко, ні Зеля не збудували умовну лінію Манергєйма чи Мажино прямо на цьому перешийку та біля Маріуполя, ЧАЕС, тощо. чому не було передіслоковані за 8 років! оборонні підприємства прикордонних міст у глиб країни? А кучмівське та кацапське лайно працювало в армії і Генштабі. Прес-секретар Генштабу Бобров чого варти етнічний кацап що стріляв з табельної зброї в бік дитячого майданчика в Києві. Що 8 років було не достатньо що вичистити цих Бобрових-Іванових *****? Та ні 8 років це *****. Тринькати бюджет їм було цикавіше мабуть
показать весь комментарий
25.07.2022 11:00 Ответить
Если жители не будут поддерживать окупационную власть то освободить их будет намного проще. Должен быть симбиоз военных с нашей стороны и местного населения
показать весь комментарий
25.07.2022 11:13 Ответить
@Королевський

Казки сивого бичка і маячня!

Це виправдання майбутнього щоб не робити ***** і розповідати "ну там же нас не підтримують тому не можемо звільнити". А ти як будеш пересвідчуватись у рівні підтримки опитування проведеш? Єкзіт пулл?
А через 8 років там виростуть діти які не будуть знати що таке Україна і частина дітей буде від цих окупантів. А ще там буде примусова мобілізація. Більше того, частина населення там зненавидь Україну яка ніщого за цей час не зробе для них окрім фрази "евакуюйтесь якось".

Це українська територія все що українська територія повинно бути звільнено, як усі країни це робили - ті хто проти деокупації зазвичай поповнують трупосховища разом з окупантами.
показать весь комментарий
25.07.2022 15:59 Ответить
і Зеленський і Порошенко більше були зайняті побудовою вертикалі, Порошенко-то тільки ближче кінця каденції схаменувся.
показать весь комментарий
25.07.2022 21:45 Ответить
Без військової перемоги над окупантом ці написи не мають значення. Тільки сила перемагає силу так завжди було і завжди буде, а написи якщо вони так і залишаться тільки написами просто можна зафарбувати.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:46 Ответить
Це справжня боротьба херсонців проти рашистських *********. А в ЗСУ ВІРИМО!
показать весь комментарий
25.07.2022 10:55 Ответить
Вірити треба у Бога. А ЗСУ повинно будувати і накопичувати ресурси прямо зараз. Країна повинна провести війскову і трудову! Мобілізацію, потрібно створити війскову поліцію з найвищими повноваженнями. Повинні бути створені штрафроти для ухилянтів, корупціонерів і бандитів і вони повинні бути на вістрії атаки чи оборони щоб не підставляти там справжних українськиї солдатів. Німеччина у 1940-1945 роки за рахунок розсередження виробництва виготовляла більше бронетехніки ніж до британо-американських бомбардувань. Не треба сподіватися тільки на Захід.

Мирне населення нездатне подолати окупацію - доведено Варшавським повстаням 300 000 трупів мешканців Варшави.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:11 Ответить
бога немає. вірити в те, чого немає, як мінімум, не дуже розумно.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:13 Ответить
Свобода совісті це право закріплене у Конституції України вір або ні це твоє право. Але сама віра без праці на перемогу всієї діржави і всіх громадян нічого не варта. А з цим у українців huge problems 8 років підряд.

А ти совок! це ж совку атеїзм нав'язували. Особисто ти вір у Марла Маркса, це буде "дуже розумно"
показать весь комментарий
25.07.2022 11:19 Ответить
совок? дивний висновок, якщо не віриш в казкову істоту - совок. ну не суть, а ось що цілком точно - ти хамовате та не дуже освічене бидло.
особисто я не вірю ні в що, ні в кого. віра заміняє собою знання, нема знання - є віра. всесвіт не терпить пустоти.
показать весь комментарий
25.07.2022 13:56 Ответить
звідки ти знаєш? по телевізору сказали? чи лектор на уроці із релігієзнавства? Так ті лектори раніше читали науковий атеїзм. А що там було наукового? - аж нічого. Тим більше, що наука продвинулася вперед досить успішно. І якщо знати багато фактів із різних галузей ******** науки, то й бачимо що наш світ - Творіння Господнє. А от хто такий бог? - той хто виконує бажання (бажання, забаганки, бог - корінь цих слів спільний). Але саме Творець через свого Сина і виконує по проханню людини її бажання. Але тільки справді для неї потрібні. Але це лише для тих, хто вірить у можливість такої допомоги та виконує заповіді - бути людиною. Москалів (тай інших з подібними замашками) Творець не чує в принципі. Те, що у більшості народу існує віра у наші сили, це все по молитвам нашим. Бо Творець на стороні правди.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:33 Ответить
Бачу що лекції з релігіознавства відвідував саме ти. "телевізор" не дивлюсь вже років 20. Москалі залишилися у 19 столітті. Москалями кацапів називають тільки пристосуванці-ідіоти або самі кацапи. Обирай хто ти. Свої ж дегенеративні лекції засунь собі кудись
показать весь комментарий
25.07.2022 16:32 Ответить
Откуда у вас такие сведения?
показать весь комментарий
25.07.2022 18:59 Ответить
Бог є, якщо ви не вірите в Бога, значить ви не вірите в те, що людина народжується для добра, ви не вірите що існує любов, і ви не розумієте, чому хтось жертвує собою заради інших, яких навіть в лице ніколи не бачив.
показать весь комментарий
25.07.2022 21:48 Ответить
Не чіпляйтеся до слів. В Бога ми віримо. Але зараз розмова про підтримку наших окупованих людей і наших ЗСУ
показать весь комментарий
25.07.2022 11:26 Ответить
Це не особисто до вас коментар і не придирка. Просто українські офіційні джерела інформації що я дивляюсь Прямий, Еспрессо, 5-й канал також постійно повторюють цю фразу, а вона є не коректна. Бо перемога на фронті це на 80% робота тилу і ресурсів - виробництва, мобілізації в т.ч трудової тощо, а решта це талоновитість командуючих і професіоналізм і мужність солдатів.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:40 Ответить
да це так, але чому вони працюють, витрачають ресурси, ризикують життям? простіше ж було здатися сказати "какая_разніца". Бог є, і кожен, хто зараз ставить чоло злу, хоча міг би тихо піти в ліс, продовжує справу Христа, повторює може і в мініатюрі його подвиг.
показать весь комментарий
25.07.2022 21:51 Ответить
І разом з тим, "російська паспортизація" триває. І отримує ці паспорти досить таки велика кількість людей. Мотивуючи це тим що "якось же потрібно жити".
показать весь комментарий
25.07.2022 10:53 Ответить
якщо це допоможе їм врятувати дітей, то вже нехай, все одно цей папірчик ніц не вартий.
показать весь комментарий
25.07.2022 21:53 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
25.07.2022 10:54 Ответить
на цьому бігброді бракує іще зайчиків, яких зе-лупа показував на день Незалежності два роки тому...
показать весь комментарий
25.07.2022 11:01 Ответить
Херсон - на векі з рихфи ..всповнив фільм Гоголя Вій ..Паднємітє мне вєкі
показать весь комментарий
25.07.2022 11:06 Ответить
Аки i воистину смерть окупантам
показать весь комментарий
25.07.2022 11:09 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 11:28 Ответить
ідіоти безбожники купилися на брехливі лозунги і перевели такий потенціал, таке піднесення на тьху. Плять сам шимон втік, а скільки його бійців було розстріляно прийшлими москалями яких він вважав за союзників.
Білі теж зомбуваті придурки - імперію мріяли відновити. Це в той час коли вже існувала Британська співдружність. Існували країни з парламентами та інститутом громадянства.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:41 Ответить
вот это всё что осталось от украинского Херсона ...спасибо ******* зэ-леным которые втихаря разминировали выход из Крыма
показать весь комментарий
25.07.2022 13:10 Ответить
 
 