Патриоты оставляют на стенах в Херсоне проукраинские надписи. ВИДЕО+ФОТО
Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" оставляют на стенах оккупированного города надписи "Херсон – это Украина".
Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Такие надписи появились в парках и центральных улицах Херсона. Также украинские патриоты испортили билборд с пророссийской надписью.
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+19 Garry Grant
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+19 Чайка Київ
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+17 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий25.07.2022 10:40
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Казки сивого бичка і маячня!
Це виправдання майбутнього щоб не робити ***** і розповідати "ну там же нас не підтримують тому не можемо звільнити". А ти як будеш пересвідчуватись у рівні підтримки опитування проведеш? Єкзіт пулл?
А через 8 років там виростуть діти які не будуть знати що таке Україна і частина дітей буде від цих окупантів. А ще там буде примусова мобілізація. Більше того, частина населення там зненавидь Україну яка ніщого за цей час не зробе для них окрім фрази "евакуюйтесь якось".
Це українська територія все що українська територія повинно бути звільнено, як усі країни це робили - ті хто проти деокупації зазвичай поповнують трупосховища разом з окупантами.
Мирне населення нездатне подолати окупацію - доведено Варшавським повстаням 300 000 трупів мешканців Варшави.
А ти совок! це ж совку атеїзм нав'язували. Особисто ти вір у Марла Маркса, це буде "дуже розумно"
особисто я не вірю ні в що, ні в кого. віра заміняє собою знання, нема знання - є віра. всесвіт не терпить пустоти.
Білі теж зомбуваті придурки - імперію мріяли відновити. Це в той час коли вже існувала Британська співдружність. Існували країни з парламентами та інститутом громадянства.