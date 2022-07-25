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Патріоти лишають на стінах у Херсоні проукраїнські написи. ВІДЕО+ФОТО
Активісти руху опору "Жовта стрічка" лишають на стінах окупованого міста написи "Херсон - це Україна".
Відповідне фото та відео публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Такі написи з’явилися в парках та на центральних вулицях Херсона. Також українські патріоти зіпсували білборд із проросійським написом.
Топ коментарі
+19 Garry Grant
показати весь коментар25.07.2022 10:45
+19 Чайка Київ
показати весь коментар25.07.2022 10:51
+17 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар25.07.2022 10:40
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Казки сивого бичка і маячня!
Це виправдання майбутнього щоб не робити ***** і розповідати "ну там же нас не підтримують тому не можемо звільнити". А ти як будеш пересвідчуватись у рівні підтримки опитування проведеш? Єкзіт пулл?
А через 8 років там виростуть діти які не будуть знати що таке Україна і частина дітей буде від цих окупантів. А ще там буде примусова мобілізація. Більше того, частина населення там зненавидь Україну яка ніщого за цей час не зробе для них окрім фрази "евакуюйтесь якось".
Це українська територія все що українська територія повинно бути звільнено, як усі країни це робили - ті хто проти деокупації зазвичай поповнують трупосховища разом з окупантами.
Мирне населення нездатне подолати окупацію - доведено Варшавським повстаням 300 000 трупів мешканців Варшави.
А ти совок! це ж совку атеїзм нав'язували. Особисто ти вір у Марла Маркса, це буде "дуже розумно"
особисто я не вірю ні в що, ні в кого. віра заміняє собою знання, нема знання - є віра. всесвіт не терпить пустоти.
Білі теж зомбуваті придурки - імперію мріяли відновити. Це в той час коли вже існувала Британська співдружність. Існували країни з парламентами та інститутом громадянства.