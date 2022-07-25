Патріоти лишають на стінах у Херсоні проукраїнські написи. ВІДЕО+ФОТО

Активісти руху опору "Жовта стрічка" лишають на стінах окупованого міста написи "Херсон - це Україна".

Відповідне фото та відео публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Такі написи з’явилися в парках та на центральних вулицях Херсона. Також українські патріоти зіпсували білборд із проросійським написом.

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