УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
9 785 40

Патріоти лишають на стінах у Херсоні проукраїнські написи. ВІДЕО+ФОТО

Активісти руху опору "Жовта стрічка" лишають на стінах окупованого міста написи "Херсон - це Україна".

Відповідне фото та відео публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Такі написи з’явилися в парках та на центральних вулицях Херсона. Також українські патріоти зіпсували білборд із проросійським написом.

Також читайте: Окупанти створили спеціальні групи для зафарбовування української символіки на Херсонщині, - Соболевський. ФОТО

Патріоти лишають на стінах у Херсоні проукраїнські написи 01
Патріоти лишають на стінах у Херсоні проукраїнські написи 02
Патріоти лишають на стінах у Херсоні проукраїнські написи 03

Автор: 

окупація (6697) патріотизм (107) Херсон (3364)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Залишається тільки наносити подібні написи,тому що комусь сильно знадобилося розмінувати кримський перешийок.
показати весь коментар
25.07.2022 10:45
+19
показати весь коментар
25.07.2022 10:51
+17
Херсон - це Україна!
показати весь коментар
25.07.2022 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
💖💖💖
показати весь коментар
25.07.2022 10:38 Відповісти
Уявляю як себе почувають асвабадітєлі в чужій країні. З-за кожного рогу чекають кулю, або ножа.
показати весь коментар
25.07.2022 10:40 Відповісти
Херсон - це Україна!
показати весь коментар
25.07.2022 10:40 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 10:43 Відповісти
Залишається тільки наносити подібні написи,тому що комусь сильно знадобилося розмінувати кримський перешийок.
показати весь коментар
25.07.2022 10:45 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 10:51 Відповісти
я думав що дороги для колісних танків НАТО будують, а он воно як виявилось
показати весь коментар
25.07.2022 21:11 Відповісти
А чому на цьому перешійку 8! ***** років не будувалися ДВТ та ДЗВТ з залізобетону, чому там а ні Порошенко, ні Зеля не збудували умовну лінію Манергєйма чи Мажино прямо на цьому перешийку та біля Маріуполя, ЧАЕС, тощо. чому не було передіслоковані за 8 років! оборонні підприємства прикордонних міст у глиб країни? А кучмівське та кацапське лайно працювало в армії і Генштабі. Прес-секретар Генштабу Бобров чого варти етнічний кацап що стріляв з табельної зброї в бік дитячого майданчика в Києві. Що 8 років було не достатньо що вичистити цих Бобрових-Іванових *****? Та ні 8 років це *****. Тринькати бюджет їм було цикавіше мабуть
показати весь коментар
25.07.2022 11:00 Відповісти
Если жители не будут поддерживать окупационную власть то освободить их будет намного проще. Должен быть симбиоз военных с нашей стороны и местного населения
показати весь коментар
25.07.2022 11:13 Відповісти
@Королевський

Казки сивого бичка і маячня!

Це виправдання майбутнього щоб не робити ***** і розповідати "ну там же нас не підтримують тому не можемо звільнити". А ти як будеш пересвідчуватись у рівні підтримки опитування проведеш? Єкзіт пулл?
А через 8 років там виростуть діти які не будуть знати що таке Україна і частина дітей буде від цих окупантів. А ще там буде примусова мобілізація. Більше того, частина населення там зненавидь Україну яка ніщого за цей час не зробе для них окрім фрази "евакуюйтесь якось".

Це українська територія все що українська територія повинно бути звільнено, як усі країни це робили - ті хто проти деокупації зазвичай поповнують трупосховища разом з окупантами.
показати весь коментар
25.07.2022 15:59 Відповісти
і Зеленський і Порошенко більше були зайняті побудовою вертикалі, Порошенко-то тільки ближче кінця каденції схаменувся.
показати весь коментар
25.07.2022 21:45 Відповісти
Без військової перемоги над окупантом ці написи не мають значення. Тільки сила перемагає силу так завжди було і завжди буде, а написи якщо вони так і залишаться тільки написами просто можна зафарбувати.
показати весь коментар
25.07.2022 10:46 Відповісти
Це справжня боротьба херсонців проти рашистських *********. А в ЗСУ ВІРИМО!
показати весь коментар
25.07.2022 10:55 Відповісти
Вірити треба у Бога. А ЗСУ повинно будувати і накопичувати ресурси прямо зараз. Країна повинна провести війскову і трудову! Мобілізацію, потрібно створити війскову поліцію з найвищими повноваженнями. Повинні бути створені штрафроти для ухилянтів, корупціонерів і бандитів і вони повинні бути на вістрії атаки чи оборони щоб не підставляти там справжних українськиї солдатів. Німеччина у 1940-1945 роки за рахунок розсередження виробництва виготовляла більше бронетехніки ніж до британо-американських бомбардувань. Не треба сподіватися тільки на Захід.

Мирне населення нездатне подолати окупацію - доведено Варшавським повстаням 300 000 трупів мешканців Варшави.
показати весь коментар
25.07.2022 11:11 Відповісти
бога немає. вірити в те, чого немає, як мінімум, не дуже розумно.
показати весь коментар
25.07.2022 11:13 Відповісти
Свобода совісті це право закріплене у Конституції України вір або ні це твоє право. Але сама віра без праці на перемогу всієї діржави і всіх громадян нічого не варта. А з цим у українців huge problems 8 років підряд.

А ти совок! це ж совку атеїзм нав'язували. Особисто ти вір у Марла Маркса, це буде "дуже розумно"
показати весь коментар
25.07.2022 11:19 Відповісти
совок? дивний висновок, якщо не віриш в казкову істоту - совок. ну не суть, а ось що цілком точно - ти хамовате та не дуже освічене бидло.
особисто я не вірю ні в що, ні в кого. віра заміняє собою знання, нема знання - є віра. всесвіт не терпить пустоти.
показати весь коментар
25.07.2022 13:56 Відповісти
звідки ти знаєш? по телевізору сказали? чи лектор на уроці із релігієзнавства? Так ті лектори раніше читали науковий атеїзм. А що там було наукового? - аж нічого. Тим більше, що наука продвинулася вперед досить успішно. І якщо знати багато фактів із різних галузей ******** науки, то й бачимо що наш світ - Творіння Господнє. А от хто такий бог? - той хто виконує бажання (бажання, забаганки, бог - корінь цих слів спільний). Але саме Творець через свого Сина і виконує по проханню людини її бажання. Але тільки справді для неї потрібні. Але це лише для тих, хто вірить у можливість такої допомоги та виконує заповіді - бути людиною. Москалів (тай інших з подібними замашками) Творець не чує в принципі. Те, що у більшості народу існує віра у наші сили, це все по молитвам нашим. Бо Творець на стороні правди.
показати весь коментар
25.07.2022 12:33 Відповісти
Бачу що лекції з релігіознавства відвідував саме ти. "телевізор" не дивлюсь вже років 20. Москалі залишилися у 19 столітті. Москалями кацапів називають тільки пристосуванці-ідіоти або самі кацапи. Обирай хто ти. Свої ж дегенеративні лекції засунь собі кудись
показати весь коментар
25.07.2022 16:32 Відповісти
Откуда у вас такие сведения?
показати весь коментар
25.07.2022 18:59 Відповісти
Бог є, якщо ви не вірите в Бога, значить ви не вірите в те, що людина народжується для добра, ви не вірите що існує любов, і ви не розумієте, чому хтось жертвує собою заради інших, яких навіть в лице ніколи не бачив.
показати весь коментар
25.07.2022 21:48 Відповісти
Не чіпляйтеся до слів. В Бога ми віримо. Але зараз розмова про підтримку наших окупованих людей і наших ЗСУ
показати весь коментар
25.07.2022 11:26 Відповісти
Це не особисто до вас коментар і не придирка. Просто українські офіційні джерела інформації що я дивляюсь Прямий, Еспрессо, 5-й канал також постійно повторюють цю фразу, а вона є не коректна. Бо перемога на фронті це на 80% робота тилу і ресурсів - виробництва, мобілізації в т.ч трудової тощо, а решта це талоновитість командуючих і професіоналізм і мужність солдатів.
показати весь коментар
25.07.2022 11:40 Відповісти
да це так, але чому вони працюють, витрачають ресурси, ризикують життям? простіше ж було здатися сказати "какая_разніца". Бог є, і кожен, хто зараз ставить чоло злу, хоча міг би тихо піти в ліс, продовжує справу Христа, повторює може і в мініатюрі його подвиг.
показати весь коментар
25.07.2022 21:51 Відповісти
І разом з тим, "російська паспортизація" триває. І отримує ці паспорти досить таки велика кількість людей. Мотивуючи це тим що "якось же потрібно жити".
показати весь коментар
25.07.2022 10:53 Відповісти
якщо це допоможе їм врятувати дітей, то вже нехай, все одно цей папірчик ніц не вартий.
показати весь коментар
25.07.2022 21:53 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
показати весь коментар
25.07.2022 10:54 Відповісти
на цьому бігброді бракує іще зайчиків, яких зе-лупа показував на день Незалежності два роки тому...
показати весь коментар
25.07.2022 11:01 Відповісти
Херсон - на векі з рихфи ..всповнив фільм Гоголя Вій ..Паднємітє мне вєкі
показати весь коментар
25.07.2022 11:06 Відповісти
Аки i воистину смерть окупантам
показати весь коментар
25.07.2022 11:09 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 11:28 Відповісти
ідіоти безбожники купилися на брехливі лозунги і перевели такий потенціал, таке піднесення на тьху. Плять сам шимон втік, а скільки його бійців було розстріляно прийшлими москалями яких він вважав за союзників.
Білі теж зомбуваті придурки - імперію мріяли відновити. Це в той час коли вже існувала Британська співдружність. Існували країни з парламентами та інститутом громадянства.
показати весь коментар
25.07.2022 12:41 Відповісти
вот это всё что осталось от украинского Херсона ...спасибо ******* зэ-леным которые втихаря разминировали выход из Крыма
показати весь коментар
25.07.2022 13:10 Відповісти
 
 