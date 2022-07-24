Оккупанты создали специальные группы для закрашивания украинской символики на Херсонщине, - Соболевский. ФОТО
Российские оккупанты направляют специальные группы на закрашивание украинской символики, которая появляется благодаря движению сопротивления.
Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Для закрашивания украинской символики созданы специальные группы из якобы местной молодежи, которые поверх нее рисует триколоры. Вот только почему-то на фото и видеоматериалах лицо этой "местной молодежи" закрыто масками, или же съемка ведется со спины", - говорится в сообщении.
Соболевский также отметил, что в Херсонской области устроили настоящую охоту на украинских патриотов, которые фактически с первых дней оккупации были вынуждены работать в формате подполья.
Захватчикам настолько важно подавить движение сопротивления, что нанесение патриотической символики или желто-голубых лент и флагов оккупанты официально приравняли к экстремизму, объявили награду за любую информацию о патриотах, провели сотни обысков по всей области по адресам регистрации активистов и на коммунальных предприятиях, добавил Соболевский.
В своем телеграмме он обнародовал новый указатель, появившийся на улице Некрасова в Херсоне - на нем написано "Чернобаевка". Местные жители как бы намекают оккупантам, чем все закончится, отметил Соболевский.
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Фарбуй не фарбуй
Все-равно получишь в буй(это если повезет)
Є такий собі на ФБ Вячеслав Савченко, з херсону. Наразі він здриснув з херсону. І ніби не виродок, а такий собі патріот. Але до війни весь час піднімав тему "нє хачю на мовє, памагітє, насаждают мову". Наразі втік від кацапів.
І знов у евакуації починає своє скігління "памагітє, насаждают мову".
А кацапи чіткол зхнають - де язік - там і русскій мір. тільки до наших довбойолопів це не доходить.
шкода тільки, що zесланці Найвеличнівшивого зарубали надання зброї нашим пацанам.. - фарбою проти АКМів не дуже повоюєш