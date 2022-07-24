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Оккупанты создали специальные группы для закрашивания украинской символики на Херсонщине, - Соболевский. ФОТО

Российские оккупанты направляют специальные группы на закрашивание украинской символики, которая появляется благодаря движению сопротивления.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Для закрашивания украинской символики созданы специальные группы из якобы местной молодежи, которые поверх нее рисует триколоры. Вот только почему-то на фото и видеоматериалах лицо этой "местной молодежи" закрыто масками, или же съемка ведется со спины", - говорится в сообщении.

Соболевский также отметил, что в Херсонской области устроили настоящую охоту на украинских патриотов, которые фактически с первых дней оккупации были вынуждены работать в формате подполья.

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Захватчикам настолько важно подавить движение сопротивления, что нанесение патриотической символики или желто-голубых лент и флагов оккупанты официально приравняли к экстремизму, объявили награду за любую информацию о патриотах, провели сотни обысков по всей области по адресам регистрации активистов и на коммунальных предприятиях, добавил Соболевский.

В своем телеграмме он обнародовал новый указатель, появившийся на улице Некрасова в Херсоне - на нем написано "Чернобаевка". Местные жители как бы намекают оккупантам, чем все закончится, отметил Соболевский.

Оккупанты создали специальные группы для закрашивания украинской символики на Херсонщине, - Соболевский 01

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Автор: 

оккупация (10167) Херсон (2840) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+21
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24.07.2022 15:14
+20
У Празі відбувається Форум Вільних Народів московії. Захід спрямований на те, щоб дати зрозуміти нашим західним друзям, наскільки світові легше заживеться, коли московія розпадеться. московської федерації не має існувати. Волю народам поневоленим московською ордою!
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24.07.2022 15:09
+14
Яйця собі пофарбуйте долбні, будуть я феберже.
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24.07.2022 15:08
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Яйця собі пофарбуйте долбні, будуть я феберже.
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24.07.2022 15:08 Ответить
У Празі відбувається Форум Вільних Народів московії. Захід спрямований на те, щоб дати зрозуміти нашим західним друзям, наскільки світові легше заживеться, коли московія розпадеться. московської федерації не має існувати. Волю народам поневоленим московською ордою!
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24.07.2022 15:09 Ответить
США будет против распада разве что ей придётся смирится с свершившимся фактом
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24.07.2022 15:13 Ответить
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24.07.2022 16:19 Ответить
коли цапам неєх шо робити, фарбують..яйця...
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24.07.2022 15:10 Ответить
Как можно терпеть этот УЖАС ⁉️Наступайте скорее‼️Или д'ерьмак тянет резину пока ***** и его ***** "референдум" проведут ,а люська подполковником ,опять скажет "********"……⁉️
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24.07.2022 15:22 Ответить
Наступати скоріше ? Звичайно, це ж так просто, як знищити супротивника у танчиках чи якомусь іншому комп'ютерному шутері.
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24.07.2022 15:47 Ответить
Я переживаю , что предатели и гниды опять ПРЕДАДУТ И ОСТАВЯТ ПОД ОККУПАЦИЕЙ Юг от Херсона до Бердянска Позавчера , были сообщения , что РАШИСТЫ ПОПАЛИ В КОТЁЛ ,и МОЛЧЕК , почему их не уничтожили , как они в Иловайске подло убили наших защитников
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24.07.2022 15:56 Ответить
"Котла" не було А є"оперативне оточення" Кацапів затисли з трьох сторін і прострілюють дороги з четвертого боку, не даючи можливості перекинуть ********** і пальне, а також живу силу При спробі вийти будуть розстрілюваться артилерією!
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24.07.2022 16:03 Ответить
одним словом Дебальцівська історія
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24.07.2022 16:41 Ответить
Конечно не просто и ЗСУ можно только благодарить и восхищаться ,но есть подозрения , что ze и д'ерьмак подписали соглашение не освобождать ,пока , а потом будет слишком поздно
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24.07.2022 16:01 Ответить
Кацапські дебіли думають що це їх якось врятує від знищення...
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24.07.2022 15:10 Ответить
Ну шо - найвеличнійший політтехнолог ********** Подоляк придумав брехню про котел під Херсоном, а всі підхопили, наївні... Отакі вони всі "перемоги" Чігєвари-Шашличніка
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24.07.2022 15:10 Ответить
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24.07.2022 15:13 Ответить
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24.07.2022 15:14 Ответить
Я не голосував за це уюбище, однак по підвалах побігав у Сєвєродонецьку.
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24.07.2022 17:14 Ответить
🤢👹Zeдерьмачье , это вы проклятые МРАЗИ,пособники ***** и его нацистов , СДАЛИ Херсон , Каховку ,Мелитополь, Энергодар и Мариуполь с тысячами жертв‼️ почему военные выполнили ваш преступный приказ , могли-бы своевременно НАРОД поставить в известность
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24.07.2022 15:26 Ответить
звісно, шляхи побудували, але не для миру . Будівельники х...ві
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24.07.2022 15:51 Ответить
ти чмо прикацапленное, сколько тебе москали за твою брехню платят, за твои попытки расколоть УкраЇну???? Личико открой, а то заховался за впн ( у меня впн т.к. орки всю связь отрезали, а у тебя???)
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24.07.2022 17:24 Ответить
У оккупанта и мародера НБУ одна доля!
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24.07.2022 15:10 Ответить
Эти пи...доры и поля и небо будут перекрашивать?
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24.07.2022 15:11 Ответить
А якщо державну символіку заздалегідь (про всяк випадок) заміновувати?
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24.07.2022 15:12 Ответить
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24.07.2022 15:15 Ответить
Кумир 73 довбл, блд і таке інше ...
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24.07.2022 15:25 Ответить
Гниды ************🤢👹
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24.07.2022 15:29 Ответить
Кацап:
Фарбуй не фарбуй
Все-равно получишь в буй(это если повезет)
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24.07.2022 15:20 Ответить
Ну, ці виродки добре розуміють "какая разніца". Це ж не наші придурки, які "баролісь" за своє право "гаваріть па-русскі", ніби їм хто забороняв варнякати російською.
Є такий собі на ФБ Вячеслав Савченко, з херсону. Наразі він здриснув з херсону. І ніби не виродок, а такий собі патріот. Але до війни весь час піднімав тему "нє хачю на мовє, памагітє, насаждают мову". Наразі втік від кацапів.
І знов у евакуації починає своє скігління "памагітє, насаждают мову".
А кацапи чіткол зхнають - де язік - там і русскій мір. тільки до наших довбойолопів це не доходить.
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24.07.2022 15:27 Ответить
..ну от не можу собі, ну реально, уявити, вільнолюбний, пацанський, махновський Херсон під чоботом чмошника-кацапа... хоч стрель
шкода тільки, що zесланці Найвеличнівшивого зарубали надання зброї нашим пацанам.. - фарбою проти АКМів не дуже повоюєш
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24.07.2022 15:41 Ответить
Кацапы профи в Гулагах. Переломают любое население. Если дать время.
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24.07.2022 15:54 Ответить
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24.07.2022 15:44 Ответить
поверх вони напишуть своє знамените СДЕСЬ БИЛ ВАСЯ
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24.07.2022 16:30 Ответить
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24.07.2022 18:05 Ответить
 
 