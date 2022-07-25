Боевая работа танкового подразделения ВСУ на Харьковщине. ВИДЕО

В сети опубликован видеоролик, на котором зафиксирован фрагмент боевой работы украинских танкистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что на записи сражение ведут воины 3-й отдельной танковой бригады.

"Экипажи здесь разные, а работают как один - слаженно, мощно и весело. Где-то в Харьковской области. Танковый батальон под командованием полковника с позывным "Алькут"", - пишет он в комментарии к записи.

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