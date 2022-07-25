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Новости Видео Война
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Боевая работа танкового подразделения ВСУ на Харьковщине. ВИДЕО

В сети опубликован видеоролик, на котором зафиксирован фрагмент боевой работы украинских танкистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что на записи сражение ведут воины 3-й отдельной танковой бригады.

"Экипажи здесь разные, а работают как один - слаженно, мощно и весело. Где-то в Харьковской области. Танковый батальон под командованием полковника с позывным "Алькут"", - пишет он в комментарии к записи.

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армия (8496) танк (2256)


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Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
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25.07.2022 12:17 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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25.07.2022 12:40 Ответить
Слава танкicтам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.07.2022 13:53 Ответить
Їбем кацапів в Марьянці так само по траєкторії з т 72 👍👍👍
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25.07.2022 14:43 Ответить
Осколочно-фугасними з закритої позиції. Як Д-30, але підбронею.
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25.07.2022 15:18 Ответить
 
 