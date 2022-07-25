Бойова робота танкового підрозділу ЗСУ на Харківщині. ВIДЕО
В мережі опублікований відеоролик, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українських танкістів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що на запису бій ведуть воїни 3-ї окремої танкової бригади.
"Екіпажі тут різні, а працюють, як один - злагоджено, потужно і весело. Десь на Харківщині. Танковий батальйон під командуванням полковника з позивним "Алькут", - пише він у коментарі до запису.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.