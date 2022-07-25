УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 331 5

Бойова робота танкового підрозділу ЗСУ на Харківщині. ВIДЕО

В мережі опублікований відеоролик, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українських танкістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що на запису бій ведуть воїни 3-ї окремої танкової бригади.

"Екіпажі тут різні, а працюють, як один - злагоджено, потужно і весело. Десь на Харківщині. Танковий батальйон під командуванням полковника з позивним "Алькут", - пише він у коментарі до запису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В одній з областей у місцевих жителів вилучили два трофейні танки, - Єнін

Автор: 

армія (3771) танк (2067)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
показати весь коментар
25.07.2022 12:17 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
показати весь коментар
25.07.2022 12:40 Відповісти
Слава танкicтам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.07.2022 13:53 Відповісти
Їбем кацапів в Марьянці так само по траєкторії з т 72 👍👍👍
показати весь коментар
25.07.2022 14:43 Відповісти
Осколочно-фугасними з закритої позиції. Як Д-30, але підбронею.
показати весь коментар
25.07.2022 15:18 Відповісти
 
 