Разоблачены мошенники, требовавшие средства у родственников военнослужащих, обещая освободить из вражеского плена, - Нацполиция. ВИДЕО

Столичные полицейские разоблачили мошенников, требовавших средства у попавших в плен родственников военнослужащих. Одним из злоумышленников является осужденный за имущественные преступления мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установили правоохранители, правонарушители, используя информацию из открытых источников о поиске пропавших без вести людей в зоне проведения активных боевых действий, требовали средства у их родных, обещая помочь освободить человека из плена. Свои "услуги" оценивали в 10 тыс. гривень. При этом фигуранты рассказывали людям о тяжелых ранениях и критическом состоянии их пропавших родственников. Находясь в состоянии отчаяния, они соглашались на условия злоумышленников и перечисляли деньги на банковскую карту.

26 июля сотрудники полиции провели обыск по месту нахождения одного из фигурантов. У него изъяли мобильный телефон с сим-картой, с которого поступали звонки потерпевшим, и "черные" записи. Место нахождения его сообщника полицейские устанавливают.

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Находящемуся в местах лишения свободы злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, также могут быть причастны к преступлению.