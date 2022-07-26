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Разоблачены мошенники, требовавшие средства у родственников военнослужащих, обещая освободить из вражеского плена, - Нацполиция. ВИДЕО

Столичные полицейские разоблачили мошенников, требовавших средства у попавших в плен родственников военнослужащих. Одним из злоумышленников является осужденный за имущественные преступления мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установили правоохранители, правонарушители, используя информацию из открытых источников о поиске пропавших без вести людей в зоне проведения активных боевых действий, требовали средства у их родных, обещая помочь освободить человека из плена. Свои "услуги" оценивали в 10 тыс. гривень. При этом фигуранты рассказывали людям о тяжелых ранениях и критическом состоянии их пропавших родственников. Находясь в состоянии отчаяния, они соглашались на условия злоумышленников и перечисляли деньги на банковскую карту.

26 июля сотрудники полиции провели обыск по месту нахождения одного из фигурантов. У него изъяли мобильный телефон с сим-картой, с которого поступали звонки потерпевшим, и "черные" записи. Место нахождения его сообщника полицейские устанавливают.

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Находящемуся в местах лишения свободы злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, также могут быть причастны к преступлению.

мошенничество (1229) Нацполиция (16485) пленные (2142)


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Топ комментарии
+14
Этих мразей вешать сразу.
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26.07.2022 18:38
+10
та це луГандонска шваль, цих стріляти намісці без судів і слідства, по законам війни!!!! Нах іх на зонах годувати, таких вже - не переробиш!!!!
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26.07.2022 18:43
+7
Мабудь брат Ермака в керівниках ?
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26.07.2022 18:37
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Мабудь брат Ермака в керівниках ?
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26.07.2022 18:37 Ответить
Этих мразей вешать сразу.
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26.07.2022 18:38 Ответить
СБУ занято другими вещами, к сожалению.
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26.07.2022 18:49 Ответить
эти твари заняты как раз своими вещами.

Подойдите к ЛЮБОМУ обласному/районному управлению СБУ и посмотрите на автопарк сотрудников - ВЫ охренеете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.07.2022 18:58 Ответить
Як до такого можно опускатися...

Че щось на кшталт із-за поребриковського: "Мати вбили на могилі сина зоб забрати гробові"...
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26.07.2022 18:39 Ответить
та це луГандонска шваль, цих стріляти намісці без судів і слідства, по законам війни!!!! Нах іх на зонах годувати, таких вже - не переробиш!!!!
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26.07.2022 18:43 Ответить
Чему не переробиш?

На собачий корм переробиш, ще й як!
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26.07.2022 21:45 Ответить
Викрито шахраїв, які вимагали кошти у ЕС, обіцяючи звільнити окуповану територію
- Інтерпол. ВIДЕО Джерело:
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26.07.2022 18:44 Ответить
рускагаварящий ублюдок
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26.07.2022 18:46 Ответить
За это в не военное время убивают, а во время войны так сам бог велел к стенка ставить таких тварей.
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26.07.2022 18:53 Ответить
Таким ПІДА РА М ноги відрізати і пальці на руках.
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26.07.2022 20:26 Ответить
 
 