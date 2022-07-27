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Рашисты обстреляли поселок в Славянской ВГА, - Лях. ВИДЕО

26 июля российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Былбасовка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"К сожалению, вчера вечером громаду снова обстреляли. К счастью, пострадавших нет. Разрушен один дом в Былбасовке", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что часть поселка остается без электричества, специалисты занимаются этим вопросом.

обстрел (27327) Донецкая область (9734) Славянск (2577)


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