Рашисти обстріляли селище у Слов'янській ВЦА, - Лях. ВIДЕО
26 липня російські окупаційні війська завдали удару по селищу Билбасівка на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"На жаль, учора ввечері громаду знову обстріляли. На щастя, постраждалих немає. Зруйновано один будинок у Билбасівці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частина селища наразі залишається без електрики, а фахівці займаються цим питанням.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль