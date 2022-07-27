Корректировал артобстрелы приграничья Сумщины: Контрразведка СБУ задержала агента РФ. ВИДЕО

Контрразведка СБУ задержала российского агента, корректировавшего артобстрелы приграничных районов Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленник проводил разведывательно-подрывную деятельность в Сумской области - собирал разведданные по местам дислокации Сил обороны Украины вблизи государственной границы.

"Особенно его кураторов из России интересовала информация о перемещении подразделений с военной техникой ВСУ. Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ РФ в виде электронных файлов с привязкой к местности", - рассказали в СБУ.

Эти данные российские оккупанты планировали использовать для массированных артиллерийских обстрелов региона.

"Предателем является местный житель, завербованный представителем российских спецслужб после полномасштабного вторжения в РФ. Сотрудники СБУ уже идентифицировали личность оккупанта, с которым сотрудничал этот агент. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в государственной измене", - подытожили в Службе безопасности.

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