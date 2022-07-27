РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9180 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 811 12

Корректировал артобстрелы приграничья Сумщины: Контрразведка СБУ задержала агента РФ. ВИДЕО

сбу,контррозвідка

Контрразведка СБУ задержала российского агента, корректировавшего артобстрелы приграничных районов Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленник проводил разведывательно-подрывную деятельность в Сумской области - собирал разведданные по местам дислокации Сил обороны Украины вблизи государственной границы.

"Особенно его кураторов из России интересовала информация о перемещении подразделений с военной техникой ВСУ. Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ РФ в виде электронных файлов с привязкой к местности", - рассказали в СБУ.

Эти данные российские оккупанты планировали использовать для массированных артиллерийских обстрелов региона.

"Предателем является местный житель, завербованный представителем российских спецслужб после полномасштабного вторжения в РФ. Сотрудники СБУ уже идентифицировали личность оккупанта, с которым сотрудничал этот агент. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в государственной измене", - подытожили в Службе безопасности.

Смотрите: Рашисты обстреляли из минометов базу отдыха на Сумщине, ранена женщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

контрразведка (496) СБУ (19924) Сумская область (3164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
А коли затримають агента рф,який коригує з ОП всі призначення в країні?🤔
показать весь комментарий
27.07.2022 11:51
+4
Откорректируйте ему рожу. Она подлежит внушительной коррекции.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:56
+3
Команда; Ноги шире, а после акцентированный удар ногой в пах. Яйца в смятку
показать весь комментарий
27.07.2022 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
паскуда
показать весь комментарий
27.07.2022 11:50 Ответить
А коли затримають агента рф,який коригує з ОП всі призначення в країні?🤔
показать весь комментарий
27.07.2022 11:51 Ответить
Команда; Ноги шире, а после акцентированный удар ногой в пах. Яйца в смятку
показать весь комментарий
27.07.2022 12:01 Ответить
Откорректируйте ему рожу. Она подлежит внушительной коррекции.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:56 Ответить
выколоть очи, пущай шпионит.
показать весь комментарий
27.07.2022 12:02 Ответить
На палю!
показать весь комментарий
27.07.2022 12:09 Ответить
фото його.....ну або засадіть років на 10
показать весь комментарий
27.07.2022 13:04 Ответить
Треба вішать на площі, щоб довго смердів курва.
показать весь комментарий
27.07.2022 14:15 Ответить
А поиграть с ним СЛАБО ? Прохфесионалы мать вашу …Раструбили на весь интернет
показать весь комментарий
27.07.2022 14:23 Ответить
Танчиков и гаубиц наделали бы из фанерки пусть бы дал координаты
показать весь комментарий
27.07.2022 14:27 Ответить
Вопрос решается... Решается вопрос...
показать весь комментарий
27.07.2022 16:11 Ответить
 
 