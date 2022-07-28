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Вблизи Чернобаевки поднимается столб черного дыма. ВИДЕО

Над Чернобаевкой в Херсонской области поднимается столб черного дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пожара опубликовано в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы, - Хлань

Автор: 

пожар (5950) Чернобаевка (69)


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Топ комментарии
+37
папу херсонського обирали, чорний дим означає, що не обрали
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28.07.2022 16:54
+32
Чорнобаївка-я тебе люблю...
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28.07.2022 16:55
+29
Открылся в очередной раз портал пожирающий касапскую тварь.
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28.07.2022 16:54
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Вперше за всю війну)
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28.07.2022 16:51 Ответить
Ніколи такого не було і от знову...
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28.07.2022 17:15 Ответить
Украинский юмор он такой - точный и беспощадный, как HIMARS. 👌
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28.07.2022 18:33 Ответить
папу херсонського обирали, чорний дим означає, що не обрали
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28.07.2022 16:54 Ответить
Открылся в очередной раз портал пожирающий касапскую тварь.
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28.07.2022 16:54 Ответить
Чорнобаївка-я тебе люблю...
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28.07.2022 16:55 Ответить
Мыльная опера уже, а не сериал кацапские дебилы это звучит гордо
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28.07.2022 16:57 Ответить
Санта Барбара Чорнобаєвка
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28.07.2022 16:59 Ответить
Судячи з приблизного місця з'йомки, знову горить аеропорт
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28.07.2022 17:00 Ответить
о, новая серия. ждем продолжения
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28.07.2022 17:05 Ответить
Шо, опять?! 🧨🎉☠️
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28.07.2022 17:10 Ответить
І знову «дим сігерєт с мєнтолом»!
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28.07.2022 17:13 Ответить
Це він вже за звичкою.
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28.07.2022 17:15 Ответить
Где был счастлив, туда не возвращайся.
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28.07.2022 17:22 Ответить
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31.07.2022 07:45 Ответить
гиблое место эта чернобаевка
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28.07.2022 18:02 Ответить
"Мамина черешня"
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28.07.2022 18:03 Ответить
Кацапы горели и плавились, но что-то необъяснимо - настойчивое тянуло их в Чернобаевку...
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28.07.2022 18:36 Ответить
Походу, Чернобаевка - это просто черная дыра.
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28.07.2022 19:27 Ответить
Точно! Она уже на обратной стороне планеты светится.
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28.07.2022 19:51 Ответить
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28.07.2022 19:55 Ответить
Орки слідують принципу : а вдруг хохлам надоєст и оставят нас в покоє.
А так, на швидку, там напевне капоніри для літаків і підземні сховища для палива залишились ось і постійно загружають.
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29.07.2022 02:05 Ответить
У Чорнобаївці, вочевидь, розташовано портал до пекла. Інакше ніяк не можна пояснити регулярне масове самовистругування з дійсності у виконанні орків.
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29.07.2022 02:21 Ответить
...надцятий раз?
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29.07.2022 08:56 Ответить
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31.07.2022 02:02 Ответить
 
 