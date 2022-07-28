Вблизи Чернобаевки поднимается столб черного дыма. ВИДЕО

Над Чернобаевкой в Херсонской области поднимается столб черного дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пожара опубликовано в соцсетях.

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