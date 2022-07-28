Вблизи Чернобаевки поднимается столб черного дыма. ВИДЕО
Над Чернобаевкой в Херсонской области поднимается столб черного дыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пожара опубликовано в соцсетях.
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+37 Paul Foxen
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+32 Александр Чуднивец #474549
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показать весь комментарий28.07.2022 16:54
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БарбараЧорнобаєвка
А так, на швидку, там напевне капоніри для літаків і підземні сховища для палива залишились ось і постійно загружають.