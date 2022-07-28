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Поблизу Чорнобаївки здіймається стовп чорного диму. ВIДЕО

Над Чорнобаївкою на Херсонщині здіймається стовп чорного диму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі опубліковане в соцмережах

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи, - Хлань

Автор: 

пожежа (4342) Чорнобаївка (80)


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Топ коментарі
+37
папу херсонського обирали, чорний дим означає, що не обрали
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28.07.2022 16:54
+32
Чорнобаївка-я тебе люблю...
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28.07.2022 16:55
+29
Открылся в очередной раз портал пожирающий касапскую тварь.
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28.07.2022 16:54
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Вперше за всю війну)
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28.07.2022 16:51 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову...
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28.07.2022 17:15 Відповісти
Украинский юмор он такой - точный и беспощадный, как HIMARS. 👌
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28.07.2022 18:33 Відповісти
папу херсонського обирали, чорний дим означає, що не обрали
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28.07.2022 16:54 Відповісти
Открылся в очередной раз портал пожирающий касапскую тварь.
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28.07.2022 16:54 Відповісти
Чорнобаївка-я тебе люблю...
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28.07.2022 16:55 Відповісти
Мыльная опера уже, а не сериал кацапские дебилы это звучит гордо
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28.07.2022 16:57 Відповісти
Санта Барбара Чорнобаєвка
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28.07.2022 16:59 Відповісти
Судячи з приблизного місця з'йомки, знову горить аеропорт
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28.07.2022 17:00 Відповісти
о, новая серия. ждем продолжения
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28.07.2022 17:05 Відповісти
Шо, опять?! 🧨🎉☠️
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28.07.2022 17:10 Відповісти
І знову «дим сігерєт с мєнтолом»!
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28.07.2022 17:13 Відповісти
Це він вже за звичкою.
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28.07.2022 17:15 Відповісти
Где был счастлив, туда не возвращайся.
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28.07.2022 17:22 Відповісти
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31.07.2022 07:45 Відповісти
гиблое место эта чернобаевка
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28.07.2022 18:02 Відповісти
"Мамина черешня"
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28.07.2022 18:03 Відповісти
Кацапы горели и плавились, но что-то необъяснимо - настойчивое тянуло их в Чернобаевку...
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28.07.2022 18:36 Відповісти
Походу, Чернобаевка - это просто черная дыра.
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28.07.2022 19:27 Відповісти
Точно! Она уже на обратной стороне планеты светится.
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28.07.2022 19:51 Відповісти
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28.07.2022 19:55 Відповісти
Орки слідують принципу : а вдруг хохлам надоєст и оставят нас в покоє.
А так, на швидку, там напевне капоніри для літаків і підземні сховища для палива залишились ось і постійно загружають.
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29.07.2022 02:05 Відповісти
У Чорнобаївці, вочевидь, розташовано портал до пекла. Інакше ніяк не можна пояснити регулярне масове самовистругування з дійсності у виконанні орків.
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29.07.2022 02:21 Відповісти
...надцятий раз?
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29.07.2022 08:56 Відповісти
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31.07.2022 02:02 Відповісти
 
 