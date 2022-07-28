Поблизу Чорнобаївки здіймається стовп чорного диму. ВIДЕО

Над Чорнобаївкою на Херсонщині здіймається стовп чорного диму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі опубліковане в соцмережах.

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