Поблизу Чорнобаївки здіймається стовп чорного диму. ВIДЕО
Над Чорнобаївкою на Херсонщині здіймається стовп чорного диму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі опубліковане в соцмережах.
Топ коментарі
+37 Paul Foxen
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+32 Александр Чуднивец #474549
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+29 Саша Пончик
показати весь коментар28.07.2022 16:54
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БарбараЧорнобаєвка
А так, на швидку, там напевне капоніри для літаків і підземні сховища для палива залишились ось і постійно загружають.