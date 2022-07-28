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Расследуются действия таможенников, разрешивших жене экс-нардепа Котвицкого вывезти из Украины без декларирования более $28 млн в чемоданах, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники СБУ расследуют факты незаконного перемещения через госграницу большого объема наличных средств. В частности, идет сбор доказательной базы по противоправному вывозу из Украины 28 млн дол. США и 1,3 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В то же время "УП"со ссылкой на источники отмечает, что речь идет о миллионах наличных денег, вывезенных женой экс-нардепа "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

"Наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни. Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тыс. долларов США за раз.

Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством", - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

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Расследуются действия таможенников, разрешивших жене экс-нардепа Котвицкого вывезти из Украины без декларирования более $28 млн в чемоданах, - СБУ 01
Расследуются действия таможенников, разрешивших жене экс-нардепа Котвицкого вывезти из Украины без декларирования более $28 млн в чемоданах, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (19914) Государственная таможенная служба (164) Котвицкий Игорь (5)


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Топ комментарии
+77
Частина людей воює та вмирає а митники набивають кишені-мерзенні падлюки...
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28.07.2022 18:00
+31
Я роблю підказку СБУ - берете списки бувших та дійсни митників, встановлюєте ї дружин, сватів, батьків сестер, дітей, коханок, рахунки в офшорах, в банках - і конфісковуєте все що перевищує фактичний заробіток.
Все.
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28.07.2022 18:14
+30
Скільки могли б Байрактарів придбати?
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28.07.2022 18:06
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Частина людей воює та вмирає а митники набивають кишені-мерзенні падлюки...
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28.07.2022 18:00 Ответить
Скільки могли б Байрактарів придбати?
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28.07.2022 18:06 Ответить
Митницею керує зЕзидентська ОПа. Татаров і його шеф, сірий президент-завхоз.
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28.07.2022 18:35 Ответить
они просто делали своё дело, так было на протяжении многих лет, в чём проблема ?
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28.07.2022 20:55 Ответить
Говорят , что ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ГОЛОВЫ - 73 % выбрали САМИ СЕБЕ такое счастье !!!
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28.07.2022 22:17 Ответить
ого, та в них там непочатий край роботи. суркіси, наумов, портнови, шуфрич, купа слуг всіх рангів. та там розслідувати-неперерозслідувати.
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28.07.2022 18:03 Ответить
А що тут розслідувати, все і так зрозуміло- командирувати на фронт
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28.07.2022 18:04 Ответить
На хрена оно на фронте , лучше конфисковать все награбленное непосильным трудом депутата и передать на нужды ЗСУ
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28.07.2022 18:51 Ответить
от іменно. такі зрадники і на фронті першим ділом здадуть своїх товаришів і самі здадуться.
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28.07.2022 20:26 Ответить
На розмінування.
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28.07.2022 23:55 Ответить
А де зараз екснардеп і його дружина? І як там відповіність з деклараціями та доходами?
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28.07.2022 18:04 Ответить
Закарпатсьий фронт самий зашкварковий!
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28.07.2022 18:04 Ответить
там їх прикриває Котлєта дєрмака, ну Колян Тищенко, обидва вихідці з банд Києва, які пов'язані ще бандитською кровушкою і звичайно не за так. А що там з тими, що випустили портнова, наумова та ще з десяток депутатів від "слуг" і ОПЗЖ? Думаю, що вони їхали не з пустими ручонками?
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28.07.2022 18:14 Ответить
Этих лично крышевал Баканов и буданов‼️
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28.07.2022 18:53 Ответить
Колi зара не до митницi- у нього епична битва з безкутньою..вже Э поранення й подвiйна контузiя .
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28.07.2022 22:09 Ответить
З нашої сторони то так, але як ці кілограми готівки проходять через митницю зі сторони ЄС?🤔Там не перевіряють, чи роблять вигляд шо не бачать?
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28.07.2022 19:10 Ответить
ссуки! на границу их, в Сумскую область!
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28.07.2022 18:04 Ответить
Там що, в москалів агентури і коригувальників не вистачає?
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29.07.2022 14:48 Ответить
всего-то на пять байрактаров
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28.07.2022 18:04 Ответить
Це не рахуючитого,що було пiд мережевими трусiлями...
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28.07.2022 22:11 Ответить
Так там єрмак керував, на нього не вийдуть?
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28.07.2022 18:04 Ответить
это деньги Авакова, что забавно ни слова про него не упомянули, хотя вроде как Котвицкий это его человек.
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28.07.2022 18:27 Ответить
Якщо і так, то наказ, все рівно, надійшов від завхоза чи його консультантів з ОПи.
Прикордонники не випустили Пороха на саміт НАТО.
Прикордонники випустили портнова , шуфріча, льовочкіна, суркіса, з горою годинників.
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28.07.2022 18:42 Ответить
Просто частина грошей з тих валіз осіла в кишенях митників.
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28.07.2022 18:05 Ответить
нє-а -навпаки.просто подививсь який комітет возглавляв цей нардеп - а по правоохоронним органам. Тобто де він ці гроші і в кого брав?
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28.07.2022 18:41 Ответить
так там несуть знизу наверх і всі все знають
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28.07.2022 20:27 Ответить
А в яких мiсцях несуть в iншому напрямку?
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28.07.2022 22:14 Ответить
Сволота.Жодного разу митники та СБУ не спрацювали на упередження.
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28.07.2022 18:05 Ответить
СБУ розслідує? Ну-ну...
А як і скільки налом у валізах вивіз через кордон бригадний генерал СБУ Наумів?
СБУ вже з'ясувала?
Суспільству розкажуть?
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28.07.2022 18:10 Ответить
Які валізи?
Він вивозив ФУРОЮ!
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28.07.2022 18:14 Ответить
Авгієві конюшні почали з брандсбойта чистити.
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28.07.2022 18:15 Ответить
Хлібні місця -- треба перетрахівать
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28.07.2022 18:11 Ответить
Да любого митника кто месяц проработал-его можно сразу на 15 лет садить с конфискацией. Там святых нет а честный не проработает и недели
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28.07.2022 18:11 Ответить
Полiцiя, СБУ? Нi?
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28.07.2022 22:16 Ответить
Дійшла черга і до пана Авакова.Котвіцкий - бувший водій Авакова.Міркуйте сами..
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28.07.2022 18:14 Ответить
Яка там зарплатня у водiiв? Товарищ цiкавиться...
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28.07.2022 22:18 Ответить
думаю що за гарний відсоток справа піде в потрібному напрямку
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28.07.2022 18:14 Ответить
Я роблю підказку СБУ - берете списки бувших та дійсни митників, встановлюєте ї дружин, сватів, батьків сестер, дітей, коханок, рахунки в офшорах, в банках - і конфісковуєте все що перевищує фактичний заробіток.
Все.
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28.07.2022 18:14 Ответить
Только начать придётся с самих сотрудников СБУ, нынешних и бывших. Именно они и наживаются на закрытии крупных дел получая взятки от преступников
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28.07.2022 18:17 Ответить
навіть не смішно!
СБУ кошмарить митників) в митників грошей вистачмит на 5 СБУ!
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28.07.2022 20:18 Ответить
Вася Быколог, СБУ теж можеможе зробити вам пiдказку, куди вам засунуть вашi поради...по самой лiкоть...
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28.07.2022 22:21 Ответить
Маєш відношення до грошей з митниці. Вгадав?
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28.07.2022 22:57 Ответить
И так - практически у каждого народного депутана, приходят в раду небедными людьми, уходят долларовыми миллионерами. Причём, при небольшой зарплате. Цинизм, бесстыдство, беззаконие… О какой социальной справедливости можно говорить в Украине?
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28.07.2022 18:16 Ответить
Ну не знайшли !28 лимонів зелені тож не якийсь лох-бідолага між матрацами.
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28.07.2022 18:19 Ответить
наши европейские соседи тоже хороши ... то что у нас граница дырявая а таможня это ОПГ мирового уровня это известно всем, но как таможенники стран ЕС всех этих мразей пропускают это тот ещё вопрос .... кроме как мадьяр (sic!), которые заловили одну гниду с чемоданом баксов, все остальные прошли как лом через масло .... может на таможни Польши, Румынии, Венгрии, Словакии тоже нужно приглашать нормальных европейцев для контроля? .... пусть хоть с той стороны этих гнид не выпускают
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28.07.2022 18:25 Ответить
А чого вони мають не випускати? Гроші ж до них в країну їдуть. Це вони з своєї країни не випускають.
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28.07.2022 18:43 Ответить
Ви сурьйозно? 😄🙃 ... гроші ідуть не до швейцарських банків транзитом, а для інвестицій у економіку мадьярстану? ..

я не здивуюся, якщо раптом, колись, якимось дивом в Україні з'явиться народна влада, та буде проведене розслідування, що сама швейцарські банки і організовували автобан для цих брудних грошей, корумпуючі всіх причетних у східній Європі
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28.07.2022 19:01 Ответить
Кажется эти закарпатцы типа домбасят, типа отдельный нарид ...
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28.07.2022 18:27 Ответить
Главное. что когда об этом сообщили журналисты, власть тут же проблеяла, что это брехня --никакие деньги не перевозились...
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28.07.2022 18:27 Ответить
Багатьом з пересічних українців прізвище цієї потвори,до цого часу було навіть не відоме!Уявіть собі,скільки державних кошт крадеться та виводиться,більш відомими! 28 млн $,в якогось Котвіцкого!!! А довбні продовжують мантри"От якби не асфальт!"Корупція головний ворог держави!При усіх презедентах!Від першого до останнього!
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28.07.2022 18:29 Ответить
так пане, якби не витрачались гроші на асфальт, то ми могли зробити більше ракет, аніж їх має вся Європа і асфальт тут має величезне значення. На закупку тільки бітума в білорусі ми витратили більше бюджетних коштів чим на оборону. А ще якщо роздавати кожного місяці Бені по 4,3 мільярда з казни, то звичайно важко оборонятися і щось купувати для армії. До цього ще пробачили заборгованість фірташу, самому бідному громадянину України, мабуть трижди АТОшнику і 5 раз раненого в боях і знову Беня тільки там сума була за 100 мільярдів. То це не корупція і не "решалово" на самих високих щаблях влади?
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28.07.2022 22:30 Ответить
Митники винуваті а народний депутат не приділах возить чемоданами готівку під час війни і все в нього добре.
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28.07.2022 18:30 Ответить
Без відома і згоди сбушників на кордоні від 24 лютого миша не пройде. А цапи відбувайли мусять бути. Я
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28.07.2022 18:32 Ответить
НудаНуда. Тепер, імітація роботи.
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28.07.2022 18:33 Ответить
діпутата з жінкою і митниками в штрафбат на передову.
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28.07.2022 18:33 Ответить
А позаду на фото роззутий СБУшник? Незручно було взутим заходить на обшук до товариша.
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28.07.2022 18:38 Ответить
У нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова (подробнее о нём читайте в статье https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/ Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД ), еще в далеких 90-х появился близкий партнер по бизнесу. Зовут его Игорь Котвицкий. Украинские СМИ уже давно окрестили его «кошельком» Арсена Борисовича. Сейчас он народный депутат, занимающийся делами, связанными с правоохранительной деятельностью. В свободное же время, судя по последним событиям, он помогает своему компаньону выводить финансовые активы за границу. Недавно он «вляпался» в скандал с выводом $40 млн. из Украины в Панаму.26.10.2015
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28.07.2022 18:41 Ответить
...а что надо расследоваиь? уонтрабанда в особо крупных,сговор с таможней,служебное превышение,на 15 лет потянет вся шайка
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28.07.2022 18:46 Ответить
Та понты. Это всего лишь 300 кг с полкуба объёмом.
Просто по невнимательности не заметили!
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28.07.2022 18:51 Ответить
28 млн дол. США та 1,3 млн євро важать майже 300 !!! кг, обєм приблизно пів кубометра, не помітити такий вантаж неможливо. Весь пост підлягає звільненн. із проходженням на поліграфі...
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28.07.2022 18:53 Ответить
Зверху труси кружевні лежали, погранічніки постіснялися риться в жєнскіх вєщах ..
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28.07.2022 20:23 Ответить
Постеснялись
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29.07.2022 07:11 Ответить
та ВИ шо? це ж права рука Авакова, це общак. це святе.
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28.07.2022 18:58 Ответить
депутаты мрази
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28.07.2022 18:58 Ответить
Не всі, але багато.
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28.07.2022 20:24 Ответить
А как там по суркисам, тишина, уже договорились????????????????????
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28.07.2022 18:59 Ответить
Ой Вэй .... это ж не гои какие-то .... Суркисы это кошерные граждане, такие не тонут при любой власти
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28.07.2022 19:03 Ответить
Как-то читал в луцкой газете: "На таможенника, идущего со смены домой, совершили хулиганское нападение. У пострадавшего отобрали наручные часы Филипп Потек и 5000 долларов наличных". Причем таможенник в качестве потерпевшего под расследование не попал, у него просто была, оказывается, привычка носить с собой крупную сумму в иностранной валюте.
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28.07.2022 19:05 Ответить
Пойдут на повышение !!!
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28.07.2022 19:11 Ответить
розслідується незаконне переміщення!!!
а де цей нардеп узяв ці гроші?? То законно??
за незаконне пореміщення-адміністративний штраф..
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28.07.2022 19:19 Ответить
Как говорится поздно усрались ! Аваков их опередил
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28.07.2022 19:24 Ответить
Якесь ніхто розказує що вже вкрали.Грізний поц,аж страшно.
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28.07.2022 19:24 Ответить
Якось сумно що молодий хлопець а вже брехун і чмо
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28.07.2022 19:28 Ответить
Про всяк випадок, вивіз грошей відбувся 14 березня. Блискавична реакція!
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28.07.2022 19:29 Ответить
От молодці, прям по гарячих слідах... не пройшло і пів року....премію їх усім...
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28.07.2022 19:50 Ответить
торговались...
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28.07.2022 19:52 Ответить
И сколько таких гнид эти гниды пропустили? И что им будет? А нифига не будет, будет показуха , откуп, потом ********* за границу , за откат которые эти гнида дали...
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28.07.2022 19:50 Ответить
Вот кто заплатит за все долги Украинцев за коммуналку , как всегда ни кто ни чего не знал , не видел ,не слышал... В одного забрали другому дали. ну его накуй.... Это бездонное днище глухарь...И это все выращено при нашей власти , цель одна грабить грабить грабить.. А нас налогами налогами...**** , это же не один чемодан, и не барсетка, ****.....
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28.07.2022 20:49 Ответить
А чому про нелегально вивезені Суркісами міліарди мовчок?
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28.07.2022 20:54 Ответить
А що з Тарасом Козаком, який вивіз бабла не менше? Прикордонників вже нагородили?
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28.07.2022 21:13 Ответить
А де Суркіси з такими чемоданами?
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28.07.2022 22:07 Ответить
Интересно что 90% дел заводится задним числом когда активы и фигуранты уже тютю. Про портянку и козака пусть лучше расскажет.
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28.07.2022 22:26 Ответить
ага, пишіть листи їм в теплі края!
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28.07.2022 22:29 Ответить
Хорошо хоть не в кадушках. По приличному. Мы никогда не станем нацией, и государством. Потому что ни разу таковыми не были. Не дано. Теперь точно. мамку продадим за видак, как было в 90гг. Или за окорочка все остальное, как тогда же, или позже.
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28.07.2022 22:41 Ответить
Лепутат і його дружина, що тікала з таким грошима з країни, котру вбивають, ще гірші падлюки. Обох в буцигарню і конфіскувати " чесно зароблене" на депутатську зарплату. Гидота.
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01.08.2022 00:03 Ответить
Я вот думаю, если на таможню Украины принять РОБОТОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ, то как быстро они научатся БРАТЬ ВЗЯТКИ!??
Проблема в СИСТЕМЕ, без ее демонтажа и создании с нуля (продуманной), что даже, если хочешь взять (а не получится), но такая система никому во власти не нужна (даже очень вредна)!
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28.07.2022 23:14 Ответить
В системі, де Аваков підібрав під себе поліцію, нацгвардію, прикордонників, мнсників всі знали, що Котвицький є гаманцем Авакова. Хто ж посягне на гаманець хазяїна?
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28.07.2022 23:32 Ответить
Фото валіз з грішми є , а саміх грошей нема. Питання хто робив фото?-митники чи саме СБУ? Якщо митники то вони самі на себе повісили докази, цього не може бути тому що вони ще ті вовки стріляни, а от якщо СБУ то дали добро на виїзд с самого верху і куди до наших друзів у Венгрію так само де і Шуфрич, Портнов, Суркіс, бо з інших держав уже б повернули. Так це співпадіння чи система? Напевно соте співпадіння.
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29.07.2022 03:04 Ответить
мда, вряд ли они покупать танки ехали. а еще "народные" депутаты. надо бы запретить всяким таким персонажам, госчиновникам и т.п. выезжать заграницу во время войны, и еще лет пять после. не о том народе думают все-таки.
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29.07.2022 03:07 Ответить
шановні навіщо ви вішаєте лапшу простим пересічним???????
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29.07.2022 16:08 Ответить
 
 