Расследуются действия таможенников, разрешивших жене экс-нардепа Котвицкого вывезти из Украины без декларирования более $28 млн в чемоданах, - СБУ. ВИДЕО
Сотрудники СБУ расследуют факты незаконного перемещения через госграницу большого объема наличных средств. В частности, идет сбор доказательной базы по противоправному вывозу из Украины 28 млн дол. США и 1,3 млн евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В то же время "УП"со ссылкой на источники отмечает, что речь идет о миллионах наличных денег, вывезенных женой экс-нардепа "Народного фронта" Игоря Котвицкого.
"Наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни. Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тыс. долларов США за раз.
Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством", - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.
Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
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Прикордонники не випустили Пороха на саміт НАТО.
Прикордонники випустили портнова , шуфріча, льовочкіна, суркіса, з горою годинників.
А як і скільки налом у валізах вивіз через кордон бригадний генерал СБУ Наумів?
СБУ вже з'ясувала?
Суспільству розкажуть?
Він вивозив ФУРОЮ!
Все.
СБУ кошмарить митників) в митників грошей вистачмит на 5 СБУ!
я не здивуюся, якщо раптом, колись, якимось дивом в Україні з'явиться народна влада, та буде проведене розслідування, що сама швейцарські банки і організовували автобан для цих брудних грошей, корумпуючі всіх причетних у східній Європі
Просто по невнимательности не заметили!
а де цей нардеп узяв ці гроші?? То законно??
за незаконне пореміщення-адміністративний штраф..
Проблема в СИСТЕМЕ, без ее демонтажа и создании с нуля (продуманной), что даже, если хочешь взять (а не получится), но такая система никому во власти не нужна (даже очень вредна)!