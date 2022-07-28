Расследуются действия таможенников, разрешивших жене экс-нардепа Котвицкого вывезти из Украины без декларирования более $28 млн в чемоданах, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники СБУ расследуют факты незаконного перемещения через госграницу большого объема наличных средств. В частности, идет сбор доказательной базы по противоправному вывозу из Украины 28 млн дол. США и 1,3 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В то же время "УП"со ссылкой на источники отмечает, что речь идет о миллионах наличных денег, вывезенных женой экс-нардепа "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

"Наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни. Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тыс. долларов США за раз.

Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством", - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный полковник СБУ Беликов, вооруженный автоматом, угрожал патрульным и пытался убежать от них. ВИДЕО



