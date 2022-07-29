Американский РСЗО M270 уже выполняет боевые задания на передовой. ВИДЕО
Американский РСЗО M270 под управлением украинских воинов уже выполняет задачи на передовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского экипажа M270 опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместо Победы!", - написал он в комментарии.
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або МАЛО, але більше не винесу!
Правильний кацап. Просто гарнюня!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
На 300км с такой же точностью