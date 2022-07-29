РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11969 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 324 33

Американский РСЗО M270 уже выполняет боевые задания на передовой. ВИДЕО

Американский РСЗО M270 под управлением украинских воинов уже выполняет задачи на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского экипажа M270 опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместо Победы!", - написал он в комментарии.

Читайте: Германия передала Украине три РСЗО MARS-II (обновлено)

США (26791) Залужный Валерий (658) РСЗО (196)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
вы шумите шумите надамною березы...
показать весь комментарий
29.07.2022 13:41
+23
показать весь комментарий
29.07.2022 13:51
+22
показать весь комментарий
29.07.2022 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а как же новость про 3-4 колонны рашистов в день, и ничего...
показать весь комментарий
29.07.2022 13:34 Ответить
А как же новость про 3 взорванные склада боеприпасов и накрытую базу вагнера?
показать весь комментарий
29.07.2022 13:48 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2022 20:21 Ответить
ось так буде https://www.youtube.com/watch?v=GEEUIjezNeo
показать весь комментарий
29.07.2022 14:39 Ответить
Набоїв може бути, або МАЛО,
або МАЛО, але більше не винесу!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:40 Ответить
вы шумите шумите надамною березы...
показать весь комментарий
29.07.2022 13:41 Ответить
Упав рашист в бою втомився.
Правильний кацап. Просто гарнюня!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:53 Ответить
"хороший рашист"
показать весь комментарий
29.07.2022 14:37 Ответить
кацапів всіх утилізовувати
показать весь комментарий
29.07.2022 13:54 Ответить
Пробував публікувати подібні фото з трупами рашистів у пейсБуці, заздалегідь заблюрив кров, кишки і відірвані клешні кассабів. Сцукербергів алгоритм подумав-подумав, і вирішив, що такі фото порушують стандарти спільноти і що на світлинах "вміст чутливого характеру". При цьому на ватних пабліках рашистам можна бажати смерті українцям, генерувати тони брехливого контенту - і нічого, сцученбергів штучний інтелект не бачить порушень.
показать весь комментарий
29.07.2022 18:42 Ответить
молодцы !!!!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:42 Ответить
Не розберу - що це у нх за траєкторія така "цікава"? Щоб ніхто не здогадався?
показать весь комментарий
29.07.2022 13:43 Ответить
Ця траекторія спеціятєльно для кацапів,- аналаговнєтная і нєпоєдсказуємоізміняємая 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
29.07.2022 13:46 Ответить
Під кривизну Землі приспособлена
показать весь комментарий
29.07.2022 14:38 Ответить
Бач, навіть ви, шановний не змогли розібратися, то що ж робиться під какошнікамі в козломордих бєсталковках 😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
29.07.2022 13:48 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
29.07.2022 13:47 Ответить
чудово. Але наша віоьха 2м б'є на 202 км проти 80ти, і несе не90 кг бч а 170
показать весь комментарий
29.07.2022 13:47 Ответить
Чудово, а ты точность знаешь на 200, или не?
показать весь комментарий
29.07.2022 13:50 Ответить
І де там наша "Вільха", підкажете місце
показать весь комментарий
29.07.2022 13:50 Ответить
так закончились же, Жданов сказал
показать весь комментарий
29.07.2022 14:18 Ответить
Виробляється в Шепетівці. На початок війни мала лише 96(!) ракет, бо Зєльцману і Хомчаку вони були не потрібні.
показать весь комментарий
31.07.2022 10:25 Ответить
Так здесь ATACMS можно поставить

На 300км с такой же точностью
показать весь комментарий
29.07.2022 14:26 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2022 13:51 Ответить
"Вместо Победы"?
показать весь комментарий
29.07.2022 14:05 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2022 14:08 Ответить
Так не понял, боевое задание это выстрелить, или попасть в цель? Если выстрелить, то дешевле кирпичи бросать, если попасть - то где видео.
показать весь комментарий
29.07.2022 14:17 Ответить
Просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
показать весь комментарий
31.07.2022 02:02 Ответить
Добре. Французкие БТР VAB, ЗРК Stormer, минометы производства Ирана и Азербайджана, польские винтовки Grot, даже мины 60мм из Японии...Грустные глаза Гиркина о многом говорят.
показать весь комментарий
29.07.2022 16:07 Ответить
Дуже цікава траекторія польоту ракет. Видно, що керовані, на відміну від "Ураганів". Хочеться побажати нашим хлопцям результативної роботи по рашистських цілях, яка наближуватиме нашу перемогу! І щоб повернулись живими до своїх родин!
показать весь комментарий
29.07.2022 18:36 Ответить
Наскільки я зрозумів, там окрім М270 ще була мінімум одна БМП Stormer з пусковими установками для ПЗРК Starstreak. І ракети, які летіли за такою чудернацькою траєкторією, були випущені саме зі Stormer. До речі, вони і вибухали в небі.
показать весь комментарий
30.07.2022 08:32 Ответить
Вочевидь, Stormer супроводжував М270 для прикриття від атак з повітря.
показать весь комментарий
30.07.2022 08:33 Ответить
Маячня якась.
показать весь комментарий
30.07.2022 20:39 Ответить
Разом до перемоги! Так!
показать весь комментарий
30.07.2022 14:40 Ответить
 
 