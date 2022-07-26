Германия передала Украине три РСЗО MARS-II (обновлено)
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во вторник заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Министр не уточнила, когда именно Украина получила вооружение.
Также о получении РСЗО MARS-II сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000 года. Мы держим свое слово", - отметила она
Напомним, о том, что Украина получит три реактивных системы залпового огня от Германии, стало известно в июне после третьей встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
Исправлено 17.00 В предыдущей версии новости утверждалось, что Германия уже передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, но в обновленном сообщении источника уточняется, что они готовятся к отправке. Приносим свои извинения за ошибку.
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тоже работал в Германии и хорошо запомнил, что немцы долго и тщательно принимают решения, но когда они его приняли, то обязательно выполнят.
Ещё в апреле немцы сказали, что вооружения поставлять будут обязательно, но им надо снимать технику с консервации, делать дополнительную техническую подготовку, ремонт. Обещали, что поставки тяжелых вооружений реально начнутся примерно в середине июля. Сейчас видим, что обещание сдержали. И это только начало.
Практично порушення прав чоловіків!
ще один такий прикол і України не буде!
його любімим москалям
будуть давати п!здюлей
У липні засмутився Шольц.
Його улюбленим кацапам будуть
Давать *****.
(хокку)
++ 15:03 Ukraine erhält Mehrfachraketenwerfer aus Deutschland +++
FB
TW
Deutschland hat der Ukraine auch die zugesagten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II geliefert. Außerdem wurden weitere drei *************** überlassen, wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte. Gestern wurde bekannt, dass die Ukraine die ersten drei Luftabwehrpanzer des Typs Gepard aus Deutschland erhalten hatte. Zwölf weitere sollen folgen.
Мова йде про Гепарди, а не Іриски.
Посилання на DPA веде на головну сторінку де ні фіга не ясно.
ЄП знов ганяється за кліками, а Цензор не перевіряє. Шкода.