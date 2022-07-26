Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II (оновлено)

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у вівторок заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністерка не уточнила, коли саме Україна отримала озброєння.

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Також про отримання РСЗВ MARS-II повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідні Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово", - зазначила вона.

Нагадаємо, про те, що Україна отримає три реактивні системи залпового вогню від Німеччини, стало відомо в червні після третьої зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Виправлено 17.00. У попередній версії новини стверджувалося, що Німеччина вже передала Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, але в оновленому повідомленні джерела уточнюється, що вони лише готуються до відправлення. Просимо вибачення за помилку.