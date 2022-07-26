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Німеччина (7089) РСЗВ (197)

Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II (оновлено)

mars

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у вівторок заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністерка не уточнила, коли саме Україна отримала озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина сьогодні передала Україні три зенітні самохідні установки Gepard. Ми очікуємо 15 "Гепардів", - Резніков

Також про отримання РСЗВ MARS-II повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідні Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово", - зазначила вона.

Нагадаємо, про те, що Україна отримає три реактивні системи залпового вогню від Німеччини, стало відомо в червні після третьої зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Виправлено 17.00. У попередній версії новини стверджувалося, що Німеччина вже передала Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, але в оновленому повідомленні джерела уточнюється, що вони лише готуються до відправлення. Просимо вибачення за помилку.

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Топ коментарі
+42
Спільними зусиллями знищимо московську орду !!!)))
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26.07.2022 16:20
+35
Маю надію що німецька допомога тільки набирає обертів
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26.07.2022 16:21
+35
Не спугните! Ситуация сдвинулась с места, главное чтобы наши "зеленый дипломаты" ничего не испортили. Помимо передаваемого оружия Германия еще и своими действиями влияет на другие страны.
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26.07.2022 16:24
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Спільними зусиллями знищимо московську орду !!!)))
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26.07.2022 16:20 Відповісти
Невже!!!! (плачу від радості) невже таке може бути?!?!?!
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26.07.2022 16:21 Відповісти
Маю надію що німецька допомога тільки набирає обертів
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26.07.2022 16:21 Відповісти
Не спугните! Ситуация сдвинулась с места, главное чтобы наши "зеленый дипломаты" ничего не испортили. Помимо передаваемого оружия Германия еще и своими действиями влияет на другие страны.
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26.07.2022 16:24 Відповісти
тут не только немцы + Норвегия ради Украины решила запустить производство снарядов для передлаваемых немецких рсзо
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26.07.2022 17:57 Відповісти
Работал в Германии, там везде система как каток, очень медленно вверх, а потом хрен остановишь, ну и педантичность немецкую ни кто не отменял
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26.07.2022 21:03 Відповісти
Подтверждаю мнение 1 сармат:

тоже работал в Германии и хорошо запомнил, что немцы долго и тщательно принимают решения, но когда они его приняли, то обязательно выполнят.

Ещё в апреле немцы сказали, что вооружения поставлять будут обязательно, но им надо снимать технику с консервации, делать дополнительную техническую подготовку, ремонт. Обещали, что поставки тяжелых вооружений реально начнутся примерно в середине июля. Сейчас видим, что обещание сдержали. И это только начало.
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27.07.2022 00:34 Відповісти
Похоже Шольцу американцы защемили яйца
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26.07.2022 16:21 Відповісти
Шольц дає по краплинці, щоб рашу не обідити.
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26.07.2022 16:22 Відповісти
"Обідають" в ресторані!А треба казати "Дякую",бо безкоштовно допомагають!Що за невдячність!
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26.07.2022 17:26 Відповісти
міністериня, міністресса, міністерша, міністурвумен
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26.07.2022 16:24 Відповісти
это что за существа ?
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26.07.2022 16:33 Відповісти
тебе кацапу не понять
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26.07.2022 17:58 Відповісти
шаленчиха
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26.07.2022 16:55 Відповісти
"члєнкиня кабінету міністрів"))
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26.07.2022 16:56 Відповісти
Міністерша - то жінка міністра
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26.07.2022 19:44 Відповісти
Що за напасть? Чому ти намагаєшся вчити, живучи в лайні, хто тебе просить- навпаки, марш під віник!
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26.07.2022 16:33 Відповісти
Якщо Ви маєте на увазі російську мову, то Ви таки праві, але в Українській мові таки використовуються фемінитиви, накшталт "Мінистерка, членкиня, депутатша тощо.
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26.07.2022 16:42 Відповісти
Українська мова передбачає використання фемінітивів. Це тільки у кацапочелюстних із цим проблеми.
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26.07.2022 16:46 Відповісти
Використання фемінітивів передбачає ідеологія фемінізму, а не українська мова.
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26.07.2022 17:01 Відповісти
Та так - "Депутатша" - це піпець який фемінізм!

Практично порушення прав чоловіків!
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26.07.2022 19:16 Відповісти
Міністерка - то озеро на виїзді з Києва у напрямку Вишгорода.
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26.07.2022 16:58 Відповісти
Взагалі-то це озеро (наскільки я пам"ятаю і якщо мова іде саме про нього) раніше називалося "Монастирка" Бо там було колись поселення коло невеликого монастиря Назва населеного пункту щезла, а водойми та урочища - збереглася
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26.07.2022 17:57 Відповісти
Воно офіційно називається "Редькине", а "Міністеркою" його прозвали через те, що у 50-ті роки там зробили базу відпочинку для співробітників кабміну. Потім базу приватизував Медведчук, і хотів забрати все озеро собі, ставив паркан і охорону з ментів... Але - не вдалося, на щастя.
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26.07.2022 18:11 Відповісти
Ну, я не претендую на істину Може, ми взагалі говоримо про різні водойми
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26.07.2022 20:15 Відповісти
А "вчителька", "лікарка", "трактористка", "кухарка", "доярка", "свинарка" ? Все залежить від звички! Правопис український подібне дозволяє
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26.07.2022 17:10 Відповісти
У нас при владі зараз і "кухарка" і "доярка" і "свинарка". І чхати вони хотіли не тільки на правопис. На жаль.
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26.07.2022 17:19 Відповісти
Ти вирішив так проявить свою "дотепність"? Я вказав на правила українського правпису та на приклади його практичного застосування У тебе стосовно цього є заперечення? Якщо ні - то ЗАТКНИСЬ! На те, що "мудрий нарід" вибрав придурків, український правопис не впливав!
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26.07.2022 17:53 Відповісти
Невже прорвало?!..
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26.07.2022 16:25 Відповісти
Ну що ж - додаткові М270 нам лишніми не будуть Та й ЗРК - непогані Ракета іде на 3 Маха дальність - 20 км Непоганий "дрючок" для російських крилатих ракет!
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26.07.2022 16:28 Відповісти
ты то чего сюда приперся?
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26.07.2022 16:34 Відповісти
А хто такі пороботи?
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26.07.2022 16:41 Відповісти
це ті, яким щось пороблено
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26.07.2022 16:45 Відповісти
это те которые разрывают зеленым кацапским членограям очко
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26.07.2022 18:01 Відповісти
Ага! Так "пороблено", що вони масово воюють на фронті, захищаючи твою зелену сраку на дивані!
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27.07.2022 06:16 Відповісти
порНоботи )))
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26.07.2022 16:52 Відповісти
******* дивитися на технопорно, яке ефективно знищує рашистів.
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26.07.2022 17:25 Відповісти
ти з тих 73%, що по приколу?
ще один такий прикол і України не буде!
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26.07.2022 16:46 Відповісти
вздёрнись в знак протеста...!
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26.07.2022 17:20 Відповісти
а ты кто скотина кацапская или ермаковская?
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26.07.2022 18:00 Відповісти
кацапюра тупа, не смерди козлятиною...
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26.07.2022 18:36 Відповісти
шольц певно засмучений,
його любімим москалям
будуть давати п!здюлей
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26.07.2022 16:32 Відповісти
Ой... А можна трохи японізувати?

У липні засмутився Шольц.
Його улюбленим кацапам будуть

Давать *****.

(хокку)
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26.07.2022 23:58 Відповісти
Про Iris -T, похоже на фейк . Они только производятся и будут переданы в Украину не раньше конца осени
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26.07.2022 16:32 Відповісти
Новость с немецкой ленты. Ни слова про iris

++ 15:03 Ukraine erhält Mehrfachraketenwerfer aus Deutschland +++

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Deutschland hat der Ukraine auch die zugesagten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II geliefert. Außerdem wurden weitere drei *************** überlassen, wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte. Gestern wurde bekannt, dass die Ukraine die ersten drei Luftabwehrpanzer des Typs Gepard aus Deutschland erhalten hatte. Zwölf weitere sollen folgen.
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26.07.2022 16:34 Відповісти
Британці теж тиждень тому писали, що "збираються" свої самохідні ЗРК передавать А потім вияснилося, що вони вже місяць як "проходять обкатку" на кацапах, на півдні України!
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26.07.2022 17:14 Відповісти
iris ещё никому не поставлялась,немцы договорились с первым заказчиком что те уступят в первую очередь украинцам и только потом изготовят для них.
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26.07.2022 21:16 Відповісти
Xorosyje Mars oni streliajet do 95 kilometrov.Mozet uze segodnia budet rezultat.Iris T takze interesno i ocen nuzno
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26.07.2022 16:35 Відповісти
Щось про Iris-T мало віриться. Вони казали що на стадії виробництва......
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26.07.2022 16:35 Відповісти
От і пройде експериментальна батарея бойові випробування безпосередньо на полі бою! І німці будуть точно знать - чого чекать від цієї своєї зброї
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26.07.2022 17:15 Відповісти
Кацапы решили прикрутить СП1, вот и фрицы начали шевелится.
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26.07.2022 16:54 Відповісти
Три самохідки- мабуть це ті самі додаткові Панцергаубіце2000 які вони разом з Нідерландами обіцяли нещодавно. Чекаємо тоді ще 3 штуки від Нідерландів
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26.07.2022 17:07 Відповісти
https://twitter.com/GermanAmbUK/status/1551921490488066050?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1551921490488066050%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url= https://twitter.com/GermanAmbUK/status/1551921490488066050?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1551921490488066050%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=


Мова йде про Гепарди, а не Іриски.

Посилання на DPA веде на головну сторінку де ні фіга не ясно.

ЄП знов ганяється за кліками, а Цензор не перевіряє. Шкода.
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26.07.2022 17:08 Відповісти
Выдавливают из себя через не хочу.
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26.07.2022 17:12 Відповісти
не так не дави з себе лайно номерний)))
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26.07.2022 21:39 Відповісти
Аби тільки ОПУ-ОПГ Зеленського-Єрмака під різним приводом(Арахамія веде таємні перемовини з Абрамовичем про зняття санкцій з РФ) не зірвало поставки ******** зброї від Заходу,без допомоги якої ми не зможемо,очевидно,перемогти клятих рашистів.
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26.07.2022 17:20 Відповісти
Только бы быстрее передали Ирисы. Надо усиливать украинское ПВО срочно и как можно плотнее.
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26.07.2022 17:21 Відповісти
как харьковчанин молюсь на них, но боюсь нам не светит
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26.07.2022 18:20 Відповісти
IRIS-T SLM, які Німеччина має намір надати Україні, перебувають ще на стадії виробництва. За новинами на 27 липня вони можуть з'явитися на фронті десь ближче до кінця року.
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27.07.2022 01:25 Відповісти
Писав тут уже - тиждень тому британці сказали, що "збираються" передать нам свої самохідні ЗРК А насправді вони вже місяць, як воюють! Так і з "ірисками" Треба ж десь у бойових умовах випробування провести? Не виключено, що і самі конструктори приїдуть спостерігать за бойовими випробуваннями - подивляться на роботу свого "дітища"!
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27.07.2022 06:21 Відповісти
В кое-то веки респект немцам. Они, конечно, и до этого много давали, но впервые раньше чем обещали. А эти Марсы обещали аж в декабре. Видимо, рашисты их окончательно достали...)
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26.07.2022 17:41 Відповісти
Смогли перепрошить ПО под американские ракеты на 3 месяца раньше. Спасибо им за это.
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26.07.2022 17:46 Відповісти
Алльо "гараж"! Їм і "перепрошивать" нічого не треба! МАРС-ІІ - ліцензійна копія М270! ********** уніфіковані під НАТОвський стандарт!
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27.07.2022 06:23 Відповісти
Істинно німецька щедрість...
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26.07.2022 17:58 Відповісти
немцы на много щедрее чем правительство зеленского - сколько Шмыгаль и Зеленский платит нашим переселенцам пособия? ась? а жилье бесплатное дают? так что не писдите кацапские троли
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26.07.2022 18:05 Відповісти
майже лям біженців за чий рахунок в Німеччині живе? не за твій часом?
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26.07.2022 21:40 Відповісти
Спасите Харьков той ириской
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26.07.2022 18:30 Відповісти
Дякуємо союзникам!
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26.07.2022 19:27 Відповісти
Вимолюємо по 3-4 РСЗВ Хаймарс, з дальністю до 70-80 км, коли наша, власна, РСЗВ Вільха-М на 12 ракет, з дальністю 130 км та калібром ракети 300 мм була розроблена, протестована на полігонах та прийнята на озброєння восени 2018 р. На першу половину 2019 планувалось розпочати масове виготовлення пускових установок, а на другу половину 2019 планувалось масове виготовлення ракет для Вільхи, але у травні 2019 було обрано ЗЕленого колаборанта, програма по нашому РСЗВ Вільха була згорнута, а, щоб все це "хавал піпл", гроші були закатані в асфальт "великого крадівництва". Тому Вільха й досі, через 3 роки!!! не запущена в серію... А гроші від москалів за те, що нашу Вільху не запускали у виробництво 3 роки!!!давно осіли в Оманських офшорах... Якби у нас були у лютому цього року з пару десятків дивізіонів Вільхи-М, то не було б ні окупованого півдня, ні Бучі, ні зруйнованого Чернігова та Сум... І десятки тисяч українців були б живі, їх домівки були б неушкоджені, а міста не окуповані...
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26.07.2022 21:11 Відповісти
Та невже. Прорвало. Невже й справді поставили MARS-2. В лісі здох цілий динозавр.
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26.07.2022 21:40 Відповісти
Щиро дякуємо Германії за допомогу.
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26.07.2022 22:22 Відповісти
Дякую! Разом до Перемоги!
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26.07.2022 23:17 Відповісти
Молодцы немцы начали помогать уничтожать роССийских фашистов...
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27.07.2022 00:16 Відповісти
 
 