Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II (оновлено)
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у вівторок заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Міністерка не уточнила, коли саме Україна отримала озброєння.
Також про отримання РСЗВ MARS-II повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
"Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідні Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово", - зазначила вона.
Нагадаємо, про те, що Україна отримає три реактивні системи залпового вогню від Німеччини, стало відомо в червні після третьої зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Виправлено 17.00. У попередній версії новини стверджувалося, що Німеччина вже передала Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, але в оновленому повідомленні джерела уточнюється, що вони лише готуються до відправлення. Просимо вибачення за помилку.
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тоже работал в Германии и хорошо запомнил, что немцы долго и тщательно принимают решения, но когда они его приняли, то обязательно выполнят.
Ещё в апреле немцы сказали, что вооружения поставлять будут обязательно, но им надо снимать технику с консервации, делать дополнительную техническую подготовку, ремонт. Обещали, что поставки тяжелых вооружений реально начнутся примерно в середине июля. Сейчас видим, что обещание сдержали. И это только начало.
Практично порушення прав чоловіків!
ще один такий прикол і України не буде!
його любімим москалям
будуть давати п!здюлей
У липні засмутився Шольц.
Його улюбленим кацапам будуть
Давать *****.
(хокку)
++ 15:03 Ukraine erhält Mehrfachraketenwerfer aus Deutschland +++
FB
TW
Deutschland hat der Ukraine auch die zugesagten Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II geliefert. Außerdem wurden weitere drei *************** überlassen, wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte. Gestern wurde bekannt, dass die Ukraine die ersten drei Luftabwehrpanzer des Typs Gepard aus Deutschland erhalten hatte. Zwölf weitere sollen folgen.
Мова йде про Гепарди, а не Іриски.
Посилання на DPA веде на головну сторінку де ні фіга не ясно.
ЄП знов ганяється за кліками, а Цензор не перевіряє. Шкода.