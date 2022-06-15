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РСЗВ (156) Остін Ллойд (367) Ламбрехт (57)

Німеччина надасть Україні три РСЗВ MARS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

mars

Німеччина надасть Україні 3 реактивні системи залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Голова Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що ФРН найближчим часом передасть Україні три  реактивні системи залпового вогню MARS

"Я хочу подякувати Німеччині, яка оголосила сьогодні, що надасть 3 ракетні системи залпового вогню та керовані боєприпаси до РСЗВ Україні", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу.

Також читайте: США передадуть Україні додаткові далекобійні РСЗВ, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+61

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15.06.2022 20:23
+54
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15.06.2022 20:24
+52
ОГО! Зачем так много?
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15.06.2022 20:23
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німці дають 1 на 1. стільки скільки зелений генералісіус придбав для своєї армії раніше
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15.06.2022 20:55 Відповісти
Ого, цілих три? Де ж ми їх тримати маємо?
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15.06.2022 20:56 Відповісти
$1 млрд допомоги США включатиме:

▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;

▪️36 тис. 155-мм снарядів;

▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

▪️додаткові снаряди до HIMARS;

▪️4 автомобілі для ремонту техніки;

▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;

▪️тисячі захищених радіостанцій;

▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
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15.06.2022 20:57 Відповісти
Мощно ))
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15.06.2022 20:57 Відповісти
Найлижчим часом по-шольцівскі означає - дамо але х*й його знає коли. Бо ще іпало попортять х*йлу, а його ж треба зберегти.
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15.06.2022 21:03 Відповісти
Йому лячно шось давати! Газ ще не замістили,а пукін вже зменшив прокачку через ПП1!
Пукін міг у січні/березні газом вбити до 40% економіки ФРН!
От фрау наробила!
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15.06.2022 21:37 Відповісти
Там не ***** зменшив прокачку, канадці,через санкції, не дають турбіну, для заміни на компресорній установці.
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15.06.2022 22:57 Відповісти
рано радієте, тут про ********** нічого не сказано!
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15.06.2022 21:07 Відповісти
сказано
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15.06.2022 22:20 Відповісти
А ПОЧЕМУ ТРИ ????
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15.06.2022 21:17 Відповісти
потому что 4 уже много.
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15.06.2022 21:36 Відповісти
Батарея
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15.06.2022 21:47 Відповісти
а тому що Володя БоневтікБонезміг мав наробити таких сотню, але він піарився на дорогах, а захищати Україну має Шольц і Байден?
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16.06.2022 08:58 Відповісти
Эти три"Марса"целого дивизиона БМ-21 стоят..,Мало-помалу для ВСУ и насобирается ,дальнобойное,высокоточное РСЗО..
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16.06.2022 09:18 Відповісти
їбать
майже 300
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15.06.2022 21:21 Відповісти
Колись при слові "німецька" була асоціація з такими поняттями як педантичність, пунктуальність, ввічливість... Тепер коли чуєш "німецьке" - одразу йде асоціація "пи&D0б@льство"🤥: німці це ті - хто вміє гарно обіцяти обіцяне! Ну далі ви знаєте - скільки того обіцяного чекають...🙄😳
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15.06.2022 21:26 Відповісти
Тут така річ... Наче кажуть, що Німеччина до того обіцяла надати 4 установки, а зараз - тільки три. Але це каже українська версія РБК, що взагалі то кацапський сайт. Так що почекаємо інформації з інших джерел...
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15.06.2022 21:28 Відповісти
І ще передададуть кільце ковбаски. а хранцузи жабенят.
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15.06.2022 21:46 Відповісти
Так это додаткови. Т.е. к тем 4-м ранее обещанным, добавилось еще 3 обещанных.
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15.06.2022 22:21 Відповісти
Надо бы проверить нет ли та GPS маячков! От этих шолцев можно ждать любой подлости
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15.06.2022 21:33 Відповісти
Досить слухати казки Німеччини.
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15.06.2022 21:35 Відповісти
Ми їм обіцяємо і обіцяємо, а їм все мало!
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15.06.2022 21:39 Відповісти
так обезали 4, так к августу 1,5 будет, а может вообще, Катюши от Вьетнама ( ппц слов нет
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15.06.2022 21:40 Відповісти
Соромлюся спитати: мене одного заїбли обіцянки мордатих гансів ???
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15.06.2022 21:45 Відповісти
Вони реально з нас знущаються
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15.06.2022 21:46 Відповісти
Вот такая сказка на ночь от дяди Шмальца.
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15.06.2022 22:13 Відповісти
Практически уверен, что и 3 РСЗО не передадут. Очередное 3,14-здобольство.
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15.06.2022 22:24 Відповісти
третій сезон, шоста серія
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15.06.2022 22:32 Відповісти
Економіка Німеччини - 3,85 трлн. Надають 3 установки.
Економіка США - 25,34 трлн. Надають 18 реактивних установок

Співідношення 1 установки до 1 трлн : 0,779 та 0,710 відповідно.

Як мінімум Німеччина тут надає на рівні США і вони ніби взагалі одні єдині хто з ними в цьому змагається.
Дякую тобі Боже, що я не гумунітарій
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15.06.2022 23:07 Відповісти
Надавати (США) та обіцяти (ФРН) - велика різниця...
І да, дуже ******, що ти не гуманітарій.
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16.06.2022 00:12 Відповісти
Да патриоты обычно редко умеют считать.
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16.06.2022 00:17 Відповісти
Остин знатно потролил))
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16.06.2022 00:37 Відповісти
Ну нічого собі...а що будемо робити з такою "кількістю" техніки?
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16.06.2022 05:39 Відповісти
Ю.Швець(наш человек в Вашингтоні) повідомив, що болгари з румунами, за бабки дяді Сема, відновили виробництво 152 снарядів.
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16.06.2022 05:54 Відповісти
Боюся уточнити, скоро це у цій фазі існування всесвіту чи вже у наступній?
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16.06.2022 07:00 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3345350/*********************************************************************************************
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16.06.2022 09:56 Відповісти
"

В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.

GLSDB - управляемые кластерные боеприпасы, являющиеся модификацией авиаракет "земля-земля";
M28A1 (RRPR) - учебно-практический реактивный снаряд с пониженным радиусом действия (до 9 км);
XM29 - неуправляемая ракета с боеприпасами SADARM для дистанционного противотанкового минирования, дальность - 40 км;
M31 - улучшенная версия M30, усилена боеголовками;
MGM-140 (M39) - баллистическая ракета малой дальности действия, дальность в зависимости от модификации - от 140 до 300 км.
XM135 - ракета с бинарной химической боеголовкой, заполненной VX;
SCATMIN - кассетный боеприпас с 28 противотанковыми минами AT2, дальность - 38 км. Используется в Германии, Франции и Великобритании;
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16.06.2022 11:59 Відповісти
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