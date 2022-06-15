Німеччина надасть Україні три РСЗВ MARS
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Німеччина надасть Україні 3 реактивні системи залпового вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
Голова Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що ФРН найближчим часом передасть Україні три реактивні системи залпового вогню MARS
"Я хочу подякувати Німеччині, яка оголосила сьогодні, що надасть 3 ракетні системи залпового вогню та керовані боєприпаси до РСЗВ Україні", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу.
Топ коментарі
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+54 Максім ХОЙ 07fb0949
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▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;
▪️36 тис. 155-мм снарядів;
▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
▪️додаткові снаряди до HIMARS;
▪️4 автомобілі для ремонту техніки;
▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;
▪️тисячі захищених радіостанцій;
▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
Пукін міг у січні/березні газом вбити до 40% економіки ФРН!
От фрау наробила!
майже 300
Економіка США - 25,34 трлн. Надають 18 реактивних установок
Співідношення 1 установки до 1 трлн : 0,779 та 0,710 відповідно.
Як мінімум Німеччина тут надає на рівні США і вони ніби взагалі одні єдині хто з ними в цьому змагається.
Дякую тобі Боже, що я не гумунітарій
І да, дуже ******, що ти не гуманітарій.
В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.
GLSDB - управляемые кластерные боеприпасы, являющиеся модификацией авиаракет "земля-земля";
M28A1 (RRPR) - учебно-практический реактивный снаряд с пониженным радиусом действия (до 9 км);
XM29 - неуправляемая ракета с боеприпасами SADARM для дистанционного противотанкового минирования, дальность - 40 км;
M31 - улучшенная версия M30, усилена боеголовками;
MGM-140 (M39) - баллистическая ракета малой дальности действия, дальность в зависимости от модификации - от 140 до 300 км.
XM135 - ракета с бинарной химической боеголовкой, заполненной VX;
SCATMIN - кассетный боеприпас с 28 противотанковыми минами AT2, дальность - 38 км. Используется в Германии, Франции и Великобритании;