Німеччина надасть Україні три РСЗВ MARS

Німеччина надасть Україні 3 реактивні системи залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Голова Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що ФРН найближчим часом передасть Україні три реактивні системи залпового вогню MARS

"Я хочу подякувати Німеччині, яка оголосила сьогодні, що надасть 3 ракетні системи залпового вогню та керовані боєприпаси до РСЗВ Україні", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу.

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