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РСЗО (145) Остин Ллойд (284) Ламбрехт (49)

Германия предоставит Украине три РСЗО MARS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

mars

Германия предоставит Украине 3 реактивные системы залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ в ближайшее время передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS

"Я хочу поблагодарить Германию, которая объявила сегодня, что предоставит 3 ракетные системы залпового огня и управляемые боеприпасы к РСЗО Украине", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.

Читайте также: США передадут Украине разведданные для ударов системами залпового огня
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Топ комментарии
+61

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15.06.2022 20:23
+54
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15.06.2022 20:24
+52
ОГО! Зачем так много?
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15.06.2022 20:23
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німці дають 1 на 1. стільки скільки зелений генералісіус придбав для своєї армії раніше
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15.06.2022 20:55 Ответить
Ого, цілих три? Де ж ми їх тримати маємо?
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15.06.2022 20:56 Ответить
$1 млрд допомоги США включатиме:

▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;

▪️36 тис. 155-мм снарядів;

▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

▪️додаткові снаряди до HIMARS;

▪️4 автомобілі для ремонту техніки;

▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;

▪️тисячі захищених радіостанцій;

▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
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15.06.2022 20:57 Ответить
Мощно ))
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15.06.2022 20:57 Ответить
Найлижчим часом по-шольцівскі означає - дамо але х*й його знає коли. Бо ще іпало попортять х*йлу, а його ж треба зберегти.
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15.06.2022 21:03 Ответить
Йому лячно шось давати! Газ ще не замістили,а пукін вже зменшив прокачку через ПП1!
Пукін міг у січні/березні газом вбити до 40% економіки ФРН!
От фрау наробила!
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15.06.2022 21:37 Ответить
Там не ***** зменшив прокачку, канадці,через санкції, не дають турбіну, для заміни на компресорній установці.
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15.06.2022 22:57 Ответить
рано радієте, тут про ********** нічого не сказано!
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15.06.2022 21:07 Ответить
сказано
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15.06.2022 22:20 Ответить
А ПОЧЕМУ ТРИ ????
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15.06.2022 21:17 Ответить
потому что 4 уже много.
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15.06.2022 21:36 Ответить
Батарея
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15.06.2022 21:47 Ответить
а тому що Володя БоневтікБонезміг мав наробити таких сотню, але він піарився на дорогах, а захищати Україну має Шольц і Байден?
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16.06.2022 08:58 Ответить
Эти три"Марса"целого дивизиона БМ-21 стоят..,Мало-помалу для ВСУ и насобирается ,дальнобойное,высокоточное РСЗО..
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16.06.2022 09:18 Ответить
їбать
майже 300
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15.06.2022 21:21 Ответить
Колись при слові "німецька" була асоціація з такими поняттями як педантичність, пунктуальність, ввічливість... Тепер коли чуєш "німецьке" - одразу йде асоціація "пи&D0б@льство"🤥: німці це ті - хто вміє гарно обіцяти обіцяне! Ну далі ви знаєте - скільки того обіцяного чекають...🙄😳
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15.06.2022 21:26 Ответить
Тут така річ... Наче кажуть, що Німеччина до того обіцяла надати 4 установки, а зараз - тільки три. Але це каже українська версія РБК, що взагалі то кацапський сайт. Так що почекаємо інформації з інших джерел...
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15.06.2022 21:28 Ответить
І ще передададуть кільце ковбаски. а хранцузи жабенят.
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15.06.2022 21:46 Ответить
Так это додаткови. Т.е. к тем 4-м ранее обещанным, добавилось еще 3 обещанных.
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15.06.2022 22:21 Ответить
Надо бы проверить нет ли та GPS маячков! От этих шолцев можно ждать любой подлости
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15.06.2022 21:33 Ответить
Досить слухати казки Німеччини.
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15.06.2022 21:35 Ответить
Ми їм обіцяємо і обіцяємо, а їм все мало!
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15.06.2022 21:39 Ответить
так обезали 4, так к августу 1,5 будет, а может вообще, Катюши от Вьетнама ( ппц слов нет
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15.06.2022 21:40 Ответить
Соромлюся спитати: мене одного заїбли обіцянки мордатих гансів ???
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15.06.2022 21:45 Ответить
Вони реально з нас знущаються
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15.06.2022 21:46 Ответить
Вот такая сказка на ночь от дяди Шмальца.
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15.06.2022 22:13 Ответить
Практически уверен, что и 3 РСЗО не передадут. Очередное 3,14-здобольство.
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15.06.2022 22:24 Ответить
третій сезон, шоста серія
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15.06.2022 22:32 Ответить
Економіка Німеччини - 3,85 трлн. Надають 3 установки.
Економіка США - 25,34 трлн. Надають 18 реактивних установок

Співідношення 1 установки до 1 трлн : 0,779 та 0,710 відповідно.

Як мінімум Німеччина тут надає на рівні США і вони ніби взагалі одні єдині хто з ними в цьому змагається.
Дякую тобі Боже, що я не гумунітарій
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15.06.2022 23:07 Ответить
Надавати (США) та обіцяти (ФРН) - велика різниця...
І да, дуже ******, що ти не гуманітарій.
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16.06.2022 00:12 Ответить
Да патриоты обычно редко умеют считать.
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16.06.2022 00:17 Ответить
Остин знатно потролил))
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16.06.2022 00:37 Ответить
Ну нічого собі...а що будемо робити з такою "кількістю" техніки?
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16.06.2022 05:39 Ответить
Ю.Швець(наш человек в Вашингтоні) повідомив, що болгари з румунами, за бабки дяді Сема, відновили виробництво 152 снарядів.
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16.06.2022 05:54 Ответить
Боюся уточнити, скоро це у цій фазі існування всесвіту чи вже у наступній?
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16.06.2022 07:00 Ответить
https://m.censor.net/ua/news/3345350/*********************************************************************************************
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16.06.2022 09:56 Ответить
"

В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.

GLSDB - управляемые кластерные боеприпасы, являющиеся модификацией авиаракет "земля-земля";
M28A1 (RRPR) - учебно-практический реактивный снаряд с пониженным радиусом действия (до 9 км);
XM29 - неуправляемая ракета с боеприпасами SADARM для дистанционного противотанкового минирования, дальность - 40 км;
M31 - улучшенная версия M30, усилена боеголовками;
MGM-140 (M39) - баллистическая ракета малой дальности действия, дальность в зависимости от модификации - от 140 до 300 км.
XM135 - ракета с бинарной химической боеголовкой, заполненной VX;
SCATMIN - кассетный боеприпас с 28 противотанковыми минами AT2, дальность - 38 км. Используется в Германии, Франции и Великобритании;
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16.06.2022 11:59 Ответить
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