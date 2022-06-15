Германия предоставит Украине три РСЗО MARS
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия предоставит Украине 3 реактивные системы залпового огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ в ближайшее время передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS
"Я хочу поблагодарить Германию, которая объявила сегодня, что предоставит 3 ракетные системы залпового огня и управляемые боеприпасы к РСЗО Украине", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.
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▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;
▪️36 тис. 155-мм снарядів;
▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
▪️додаткові снаряди до HIMARS;
▪️4 автомобілі для ремонту техніки;
▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;
▪️тисячі захищених радіостанцій;
▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
Пукін міг у січні/березні газом вбити до 40% економіки ФРН!
От фрау наробила!
майже 300
Економіка США - 25,34 трлн. Надають 18 реактивних установок
Співідношення 1 установки до 1 трлн : 0,779 та 0,710 відповідно.
Як мінімум Німеччина тут надає на рівні США і вони ніби взагалі одні єдині хто з ними в цьому змагається.
Дякую тобі Боже, що я не гумунітарій
І да, дуже ******, що ти не гуманітарій.
В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.
GLSDB - управляемые кластерные боеприпасы, являющиеся модификацией авиаракет "земля-земля";
M28A1 (RRPR) - учебно-практический реактивный снаряд с пониженным радиусом действия (до 9 км);
XM29 - неуправляемая ракета с боеприпасами SADARM для дистанционного противотанкового минирования, дальность - 40 км;
M31 - улучшенная версия M30, усилена боеголовками;
MGM-140 (M39) - баллистическая ракета малой дальности действия, дальность в зависимости от модификации - от 140 до 300 км.
XM135 - ракета с бинарной химической боеголовкой, заполненной VX;
SCATMIN - кассетный боеприпас с 28 противотанковыми минами AT2, дальность - 38 км. Используется в Германии, Франции и Великобритании;